Пользователи Reddit рассказали, что чувствует человек, когда теряет память

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Потеря памяти, или амнезия, часто берется за основу сюжета в фильмах. В реальной жизни такие случаи редки и к тому же могут проявляться по-разному. Тем не менее они могут стать источником любопытных ситуаций.

Мы в AdMe.ru заинтересовались историями из жизни людей, которые не понаслышке знают, что такое потерять память.

1.

Это было в 2010 году, и на вопрос, кто сейчас является президентом, мама ответила: «Джордж Буш — старший». А еще она не могла вспомнить, кем был Гарри Поттер, хотя дважды прочитала все книги и мы пытались спланировать поездку в парк «Волшебный мир Гарри Поттера», который только что открылся в Орландо. Это было немного страшно, но все равно довольно забавно. @corbygray528

2.

Я не понимал, кто эта прекрасная незнакомка, которая называет меня своим мужем и говорит, что ждет от меня ребенка... Если серьезно, я был ошеломлен. Хорошо еще, что я нашел ее привлекательной. @DailyBrainGain

3.

Я встречался с моей теперь уже женой, когда получил травму головного мозга. Я помню, как боролся с водителем машины скорой помощи, не желая ехать с ним в больницу, пока он не сказал мне, что мне нужно успокоиться ради жены и ребенка. Мой племянник и моя жена (в то время девушка) стояли позади машины скорой помощи, глядя на меня. Я не помнил ничего про жену и детей. Это заставило меня остановиться. Уже потом девушка рассказала, что мы обручены. А через год состоялась наша свадьба. С тех пор прошло уже 10 лет, но я до сих пор иногда шучу, что с помолвкой она меня обманула. @dgmilo8085

4.

Я довольно сильно ударился головой об пол (не лучший способ произвести впечатление на девочек в школе). И хотя я оставался в сознании, все равно не помню тот день. Позже моя мама сказала мне, что я ее ужасно перепугал. Например, каждые 5 минут спрашивал ее: «Что мы здесь делаем? Где мои ботинки?» Врачи задали мне несколько вопросов, чтобы оценить степень амнезии, я смог вспомнить, как меня зовут, с кем я живу и где учусь, а дату или даже время года — нет. Несколько часов в моей памяти не откладывалось ничего нового. Первое, что я запомнил, — как врачи смеялись надо мной после одного из моих ответов. Они спросили меня, кто был нашим королем, и я ответил: «Леопольд I». (Я из Бельгии). На следующий день память вернулась, но я окончательно забыл хронологию того несчастного случая (и до сих пор не знаю, кто украл мою обувь). @i_luke_tirtles

5.

Я перенес острую амнезию после химиотерапии, которая вызвала инсульт. Когда я начал приходить в себя, я не мог отличить сон от реальности. Я думал, что попал в больницу после того, как убегал от наркокартеля. Воспоминания были очень яркими: я ехал в автоцистерне с толпой людей, все было в пыли, люди стреляли в меня из машины, следовавшей за нами. Я проснулся, когда медсестра меняла повязку на моей груди, и я спросил ее, достали ли уже пулю. В Мексике я никогда не был. Она подыграла мне. @emerzsile

6.

После того как мой отец умер, у меня были приступы случайной потери памяти и периодически я забывал все. Иногда я не мог вспомнить кого-то, кого знал много лет, если кто-то упоминал его имя, я говорил: «О, я знаю этого парня, мы общаемся. Но понятия не имею, кто он такой и как мы познакомились. Просто я знаю, что знаю его». @ShamefulIAm

7.

У меня было 4 приступа, и я провела 3 дня в коме. Последнее, что я помню, — это как я проснулась утром и почувствовала себя не в своей тарелке. Следующее мое воспоминание — я проснулась в больнице и мой муж сказал мне: «У тебя были судороги, сейчас ты в отделении интенсивной терапии». Я не могла запомнить имя моего мужа. Я стала мамой 6 дней назад и сначала не помнила даже этого. Когда я проснулась, мне казалось, что я все еще сплю и в какой-то момент проснусь рядом с мужем в постели. После того как меня выписали из больницы, моя память все еще была затуманенной и мужу приходилось напоминать мне, кто все эти люди и что происходит в нашей жизни. Хотя ко мне вернулись воспоминания, я до сих пор не могу вспомнить те судороги, поездку на скорой и 3 дня, проведенные в больнице. У меня и сейчас бывают судороги. Когда они отступают, у меня случаются приступы амнезии. Однажды я спросила мужа, женаты ли мы. В другой раз я показала на нашего сына и спросила: «Как его зовут?» Как только он напоминает мне, все возвращается на круги своя. @TheSqueeksMcgee

8.

Ударился головой, катаясь на санках. Моя девушка отвела меня к машине. Примерно полчаса я задавал ей вопросы, на которые я действительно должен был знать ответ: «Как долго я живу здесь? Где я работаю?» Память вернулась примерно через полчаса после удара. @ragnabrok

9.

Я попал в аварию в 20 лет. Она привела к травме мозга и кровоизлиянию. Меня успешно прооперировали, но в результате я страдаю от кратковременной и долговременной потери памяти. Когда мы собираемся с друзьями детства, они рассказывают истории из жизни, которые я не помню. Я смотрю на свои фото, но они не пробуждают никаких воспоминаний. Часто в разговоре я повторяю одно и то же, не осознавая, что уже говорил это раньше, до тех пор, пока меня не одернут фразой: «Да, ты говорил это раньше, уже 8 раз». Но мне кажется, что я говорю об этом впервые. Бывает, что люди говорят мне что-то, что я потом забываю. Поэтому, когда кто-то пытается продолжить историю, я перебиваю: «Стоп, о чем ты говоришь? Начни с самого начала». Раньше люди предполагали, что я брежу, но, думаю, спустя 15 лет они поняли, что нет. @hist0ryRepeats

10.

Прыгая на велосипеде, приземлился на лицо. Мне говорили, что я в течение нескольких часов повторял: «Лицо болит. Эй, я истекаю кровью. Наверное, разбился. Ну а вообще я круто смотрюсь?» Когда мой брат позвонил маме и дал мне трубку, она спросила меня, знаю ли я, где моя жена, и я воскликнул: «Я женат?! На ком?!» Не мог вспомнить ничего из событий последних лет. Жена, дети, карьера — все позабылось. Большинство воспоминаний в конце концов вернулось, но все они запутанные. Я знаю, что это произошло в тот 2-летний период, который я провел в Колорадо, но я не знаю, когда именно и где я работал в то время. Все мои воспоминания о 4 годах после аварии совершенно беспорядочны. Детали я выяснил, опросив других людей. В целом из-за этого я перестал по-настоящему доверять своим воспоминаниям и ощущению времени. Иногда я чувствую, что раньше я был другим человеком, как будто произошел огромный сдвиг в моих умственных способностях. Боюсь, что сейчас я могу быть тупее, но откуда мне знать? @Belstain

11.

Я получил сотрясение мозга во время хоккейной игры в старшей школе. В то время я был новичком и ударил кого-то, кто по сравнению со мной был как Здено Хара. Когда я подошел, он поднял локоть, и все окрасилось темно-зеленым. По какой-то причине это меня не особо беспокоило, я даже вышел на лед на 3 или 4 смены и забил. Только когда я вернулся на скамейку, один из моих товарищей по команде посмотрел на меня и сказал, что у меня обильное кровотечение. Пришел тренер и задал мне кучу вопросов типа «Где мы?» и «Какой сегодня день?», затем он попросил меня повторить кучу цифр. Я не смог вспомнить ни одной. Я понятия не имел, что я говорил или делал. Когда мой папа пришел в раздевалку, чтобы отвезти меня в больницу, я спросил у него: «Кто ты?» Это было довольно страшно. @ravfe

12.

Это называется диссоциацией. Она проявляется по-разному, но вместо того, чтобы терять воспоминания, вы просто не можете их ни с чем связать. Я испытала это, когда принимала антидепрессант. В течение нескольких дней болезнь протекала медленно, но я помню, как однажды посмотрела на своего мужа и не узнавала его. Я понимала: «Этот парень — мой муж», — но не узнавала его. Я проснулась в кровати и знала, что я дома, но это не было похоже на мою кровать. Я перестала принимать лекарства, и потребовалось около 3 дней, чтобы это прекратилось. В какой-то момент я заблудилась в собственном районе, потому что не была эмоционально привязана к этому месту. Я знала, что я была в своем районе и какой у меня адрес, но связать эту информацию воедино не могла. @cornberg

13.

Я училась в аспирантуре и переживала самый тяжелый период в своей жизни: мой парень бросил меня, повесив на меня аренду 2-комнатной квартиры, после того как я заподозрила его в измене. Я занималась в библиотеке и вдруг забыла, как читать или писать. Я попыталась написать своему отцу, а когда позже посмотрела на свое сообщение, поняла, что оно было совершенно бессвязным. Я позвонила доктору, и мне сказали, что такое иногда случается с теми, кто сильно психически перегружен. Через несколько часов все прошло, но я была напугана до смерти. @coastiebaby