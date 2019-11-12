Почему женщины, которые давно не вступали в отношения, такие счастливые

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Когда дело доходит до свиданий, умные женщины становятся максимально разборчивы. Они скорее подождут подходящего человека, чем вступят в отношения, поддавшись общественному давлению. Согласно недавнему опросу, все больше женщин предпочитает сохранять независимость и наслаждаться собственной компанией. Причина проста: они чувствуют себя счастливее.

В нашем обществе отсутствие партнера часто ассоциируется с грустью и одиночеством, но это совсем не так. На самом деле женщины, не состоящие в отношениях, счастливее своих занятых подруг. AdMe.ru хочет объяснить почему.

1. У них больше времени на себя

Женщины в отношениях часто жалуются на то, что им не хватает личного времени. Они всегда заняты заботой о своем партнере или о детях. Свободная женщина может посвятить своей персоне все время. Неважно, идет ли речь о маникюре или долгожданном концерте, — только она решает, на что потратить свой день и свою жизнь.

2. Им не приходится все время оправдывать ожидания партнера

Держать в голове дату его дня рождения, подарить ему что-нибудь на День святого Валентина, спланировать особый отпуск для вас двоих, быть идеальной с головы до пят — этот список можно продолжать бесконечно! Отношения требуют много работы, и иногда та может быть непосильной. С другой стороны, когда у вас нет партнера, нет нужды и выглядеть так, чтобы произвести впечатление. Вы делаете только то, что вам удобно, естественно и приятно.

3. Они сосредоточены на своей карьере и знают, чего действительно хотят

Большую часть времени, если не всегда, женщины отказываются от своих надежд и мечтаний, будучи в серьезных отношениях. Так случается по многим причинам. Они стараются сделать всех вокруг счастливыми, жертвуя собственным счастьем. В этом плане свободные женщины более беззаботны. Они амбициозны и могут лучше сосредоточиться на достижении своих целей. У них есть четкие приоритеты, поэтому женщины вне отношений более успешны и счастливы.

4. Они не беспокоятся о том, что скажут люди

Когда вы долгое время сохраняете независимость, вы понимаете, что единственный человек, который может судить вас, — только вы сами. Вы верите в себя и не переживаете о том, что говорят другие люди. Вы больше не ищете одобрения других и, естественно, чувствуете себя свободнее.

5. Они укрепляют отношения с близкими

Когда вы находитесь в отношениях, вы проводите большую часть времени со своим партнером, в конечном итоге отдаляясь от друзей и семьи. В то же время одинокие женщины могут позволить себе чаще видеться с близкими и полностью вовлекаться в это общение. В таком случае вы укрепляете межличностные связи и чувствуете себя счастливее.

6. Они больше путешествуют и меньше тревожатся

Когда не приходится тратить столько времени и сил на отношения, у вас остается значительный запас энергии. Это помогает видеть мир в ином свете и получать тот опыт, на который женщина никогда бы не решилась, будь она в отношениях. Вы больше путешествуете и исследуете мир вокруг себя. Вас не беспокоит то, что вы отличаетесь от других, и вы способны обрести гармонию, будучи один на один с собой.