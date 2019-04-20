Как книги по саморазвитию стали самым выгодным бизнесом десятилетия и почему они не помогут вам в жизни

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Рынок «саморазвития» оценивался в $ 9,9 млрд в 2016 году. Столько приносят вебинары, тренинги, воркшопы, книги, коучинги и другие продукты от бизнес-тренеров и мотивационных спикеров. В чем ценность этих мероприятий и стоит ли она потраченных денег и времени?

AdMe.ru решил разобраться, в чем причины популярности тренингов личностного роста и мотивационных книг.

Откуда взялись все эти коучи

Современная литература по саморазвитию берет свое начало из философских работ. До появления на этом рынке Дейла Карнеги, в 1902 году, журналист Джеймс Аллен выпустил книгу «Как мыслит человек». В ней он описал влияние мыслей на характер, обстоятельства жизни, физическое здоровье, достижение целей. Почитать книгу можно здесь, и, возможно, у вас появится эффект дежавю, если вы знакомы с современной литературой такого толка. «Все, чего человек достигает, является прямым результатом его собственных мыслей», — пишет Аллен. «Человек притягивает не то, чего он хочет, а то, чем он является». Похожую мысль можно найти и в книге Ронды Берн «Секрет»: «Все, что происходит в вашем сознании, вы притягиваете к себе». Рост популярности литературы по личностному росту приходится на времена волнений и кризисов. Слава Дейла Карнеги в XX веке выпала на конец Великой депрессии. В 2018 году рекордные продажи книг по психологии в Великобритании пришлись на период экономической неопределенности.

На графике — количество проданных книг по саморазвитию в Канаде в разные годы. Почти 400 тыс. экземпляров реализовали в 2017 году. Посмотрите, каким был рост спроса на литературу, которая обещала помочь стать счастливее.

Развитие технологий сделало работу специалистов по личностному росту еще проще. Раньше нужно было постараться, чтобы опубликовать книгу, а сейчас все средства производства у человека есть прямо на рабочем столе. Поэтому количество блогов удваивается каждые полгода, и многие из них выглядят как изложение одной и той же информации разными словами. Перенасыщение рынка литературы по самопомощи привело к появлению книг о похудении, построении взаимоотношений. Появилась даже отдельная ниша книг — советы от знаменитостей, но за ними хотя бы стоит опыт достижения успеха не на продаже чудо-тренингов.

Как им удается продавать столько книг и курсов

Только в США работают 5 000 мотивационных спикеров. Популярностью пользуются аудио- и печатные книги, в каждой из этих ниш люди тратят около $ 800 млн в год. На персональных коучей — почти миллиард. Но самый большой спрос на программы похудения: эта ниша приносит $ 4,7 млрд в год.

Вот за счет чего продажи на этом рынке растут: Маркетинг и реклама. Покупка чего-либо — часто эмоциональное решение, на которое влияет не только качество самого продукта, но и его презентация: так, мы охотнее приобретаем товары в магазинах с красиво оформленной витриной. Быстрое решение проблемы. Ученые считают, что мы управляем своими эмоциями через покупки. Когда грустно — проще порадовать себя, купив что-то, например книгу «Как стать богатым за 6 простых шагов».

Управление вниманием покупателя. Есть такое понятие — «усталость от принятия решений» (decision fatigue). Она выражается в том, что после ряда принятых решений ухудшается их качество. Из-за этого, например, в конце рабочего дня сложнее делать самые простые дела, даже если физической усталости нет. Независимо от того, насколько человек рационален, он не может принимать решение за решением, не заплатив за это биологическую цену. Многие находятся в стрессе, и неудивительно, что навязать покупку книги с обещанием решения проблем, но нулевой доказательной базой — легко.

Почему книги и тренинги по саморазвитию по большей части бесполезны

Личность тренера / автора книг. Известный сегодня спикер Тони Роббинс начинал свою карьеру помощником мотивационного тренера Джима Рона. Также он работал вместе с Джоном Гриндером — создателем НЛП, и затем преподавал эту технику, а также эриксоновский гипноз. Сам Джим Рон работал дистрибьютором по технологии «прямых продаж» (МЛМ), а когда добился успеха — стал преподавать свои методы достижения результатов. Роберт Кийосаки стал экспертом по инвестированию и недвижимости после того, как 2 его бизнеса обанкротились. А Наполеон Хилл, автор бестселлера «Думай и богатей», несколько раз обвинялся в мошенничестве. Поэтому, если очень хочется посетить тренинг или купить книгу, стоит выбирать того автора или коуча, чей жизненный путь вам понятен, интересен и созвучен.

Упрощенная модель реальности. Мы живем в эпоху информационного взрыва: количество информации каждый год увеличивается на треть. Во всем этом хаосе мозг стремится к понятности и системности, и даже просто порядок дома снижает стресс. Отчасти поэтому в книгах по мотивации и саморазвитию реальность упрощается: люди и организации сегментируются на типы, часто бесполезные. Путь к успеху делится на шаги, довольно утрированные. Книги дают негибкие модели поведения. Что делать в нестандартной ситуации — непонятно. Сегодня комплексное решение проблем, эмоциональный интеллект и гибкость — приоритетные навыки, но книги не учат их нарабатывать, потому что дают лишь разовую инструкцию.

Эмоциональный выброс. Мозг особо не отличает воображаемые вещи от реальности, и это подтверждают научные исследования. Представляя себя успешным, мы только теряем мотивацию — мозг воспринимает мечту как свершившийся факт. На тренингах часто применяют техники, помогающие выплеснуть эмоции, и ощущения облегчения уже достаточно, чтобы заметить «изменения» в себе. Иллюзия развития. Время уходит на получение информации, но так ли часто мы ее применяем? Реальные проблемы никуда не исчезают, но уменьшается чувство вины, ведь человек что-то делает — слушает, читает, посещает. Чтение книг — это не движение, а прокрастинация. Есть такое понятие — «активная прокрастинация» (proactive procrastination). Она выражается в занятии мелкими второстепенными делами вместо действительно важных. Чтение мотивационной литературы вместо реальных действий вполне подходит под это определение.

Как вы относитесь к мотивационным курсам, тренингам, книгам? Знаете ли вы людей, у которых жизнь стала лучше благодаря книгам по личностному росту?