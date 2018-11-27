Почему современные девушки в 30 выглядят моложе, чем раньше

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Во времена наших бабушек 30-летняя женщина была «взрослой тетей» и выглядела соответствующе, отличить девушку около 20 от барышни на 10 лет старше не составляло проблемы. Сейчас юная девушка, показав паспорт, может здорово поразить своего собеседника: «Как, вам уже 30?» Так почему современные 30-летние девушки выглядят не хуже, а иногда и лучше 20-летних и так сильно отличаются от тех 30-летних, что были раньше?

Ученые уже официально признали, что 30 лет — это самый расцвет молодости. Мы в AdMe.ru решили покопаться в загадках возраста и выяснить, почему эти девушки настолько хороши.

Иначе понимают свой возраст

Пока нынешние 30-летние девушки росли, они постоянно слышали что век женской красоты и привлекательности заканчивается, едва мы переступим порог 30-летия, — прощайте, легкость, развлечения и жизнерадостность. Но по мере взросления стереотипы подверглись критической оценке, и теперь мы понимаем, что 30 лет — прекрасный возраст, меньше переживаем из-за этих цифр и имеем смелость чувствовать себя юными, что положительно сказывается на внешности.

Имеют свободу выбора

Раньше уже с 25 лет из гардероба женщины постепенно пропадали яркие цвета, обтягивающие или короткие вещи, ведь «ты уже слишком стара для этого». Сейчас девушки в возрасте 30 лет могут носить яркую одежду, рваные джинсы, красить волосы во всевозможные цвета или делать пирсинг — все, что захочется. Молодежный стиль помогают выглядеть свежей и юной — под стать возрасту.

По-другому относятся к косметике

Во времена нашего взросления (а автор этой статьи также относится к 30-летним) не было бьюти-блогеров, хайлайтеров, глиттеров и т. д., а выбор косметики в магазинах оставлял желать лучшего. Но за последние 15 лет все сильно изменилось, и обилие качественной декоративной косметики привило и несколько правил макияжа: мы стали ежедневно слегка подкрашивать глаза и губы, выравнивать тон лица. Правильное подчеркивание достоинств своей внешности сделало современных женщин ярче и привлекательнее.

Имеет стабильное материальное положение

Современные 30-летние отлично разбираются и в косметике по уходу, что тоже идет на пользу внешности. Причем в этом возрасте обычно уже появляется собственный стабильный доход, магазины предлагают широкий выбор, всюду есть спортивные комплексы, а окрепшая самооценка придает уверенности и смелости тратить деньги на себя. В результате женщина уже имеет привычку заниматься спортом и ухаживать за собой, а также возможности, которых не было у прошлого поколения.

Пользуются развитой индустрией косметологии

Еще немного о возможностях. Во времена наших мам и бабушек косметология была менее развита и практически недоступна. Сейчас в любом возрасте можно проводить процедуры ухода за собой — косметологи есть везде, а цены на их услуги уже не столь высоки. И речь не о пластике — чистки, массажи, маски и другие способы побаловать себя всегда благотворно сказываются на внешнем виде.

Нашли свой стиль

Шопинг сейчас — чистое удовольствие. Для тех, кто уделяет ему много времени и любит гулять по магазинам, есть крупные торговые центры, для тех, кто все это не любит, — интернет-магазины с доставкой. Широкий выбор позволяет экспериментировать и искать свой стиль, носить оригинальные вещи и интересно их сочетать. Такой гардероб сложно было даже представить всего 40 лет назад, когда на полках не было практически ничего, а вещи не покупали, а «доставали» по знакомству или у спекулянтов.

Обрели внутреннюю гармонию и уверенность в себе

Общественные стереотипы сильно влияют на жизненные цели женщины, и во многом поколение наших матерей представляло реализацию себя именно в семье — редко кто хотел определенную карьеру или творческую реализацию. Да и возможностей в продвижении на работе у женщин было гораздо меньше. Сегодня женщины к 30 годам уже обычно имеют образование, профессию и больше целей в жизни, включающих в себя не только роль в семье, но и признание в профессии или творчестве. Уверенность в себе и реализованность добавляют привлекательности и того внутреннего огня, который делает женщину настолько притягательной.

Ответственно относятся к здоровью

Медицина во времена СССР была бесплатной, но не такой доступной, как сейчас, — визит к врачу требовал предварительной записи, да и культуры регулярного медицинского обслуживания не было, кроме пары специалистов. Сейчас в 30 приходит понимание, что организм тоже требует «технического обслуживания», на это находятся деньги и время. У нас есть возможность попасть на прием к любому специалисту, а здоровье напрямую связано с красотой.

Уважают себя и не дают в обиду

Ранее общество диктовало обязательное уважение к мнению других людей, особенно старшего возраста. Любое замечание со стороны коллектива в лице прохожего или попутчика в транспорте могло пристыдить и даже пошатнуть уверенность в себе. Сейчас в 30 лет отношение к общественным стереотипам меняется, да и сами стандарты поведения тоже. Мы внимательнее относимся к себе, больше уважаем свое мнение, свое тело. Самоуважение защищает и от лишних нервов, и от и синяков под глазами, что только на пользу внешности.

Знают, как важно пить достаточно воды

Еще пару десятилетий назад мы и не знали, насколько полезно пить чистую воду, в почете были только чаепития. Сейчас каждая взрослая женщина знает: если с детства не была сформирована привычка регулярно пить воду, то приучить себя выпивать достаточно жидкости довольно сложно. К 30 обычно это уже удается, а достаточное количество воды — это свежая увлажненная кожа, легкий румянец и общий тонус, что добавляет привлекательности.

Бонус: как выглядели в 30 лет раньше и как сейчас

Как выглядели 30-летние в 1970-х, наглядно показывает актриса Ирина Муравьева (слева). В 1979 году, во время съемок фильма «Москва слезам не верит», ей было как раз 30 лет. Справа — актриса Эмма Стоун 1988 года рождения, и ей сейчас тоже 30.

У каждого возраста есть свои преимущества, и не стоит переживать из-за цифр в паспорте. А какие плюсы своего возраста вы осознали со временем?