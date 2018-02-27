Почему с каждым днем в мире становится все больше психически нездоровых людей
Вокруг одни психи. Это утверждение отчасти соответствует действительности: в мире на самом деле довольно много людей с разного рода психическими отклонениями. Но бояться стоит не внезапного нападения «неадекватного» человека, а того, что каждый из нас может стать тем, кому необходима помощь врача-психиатра.
Мы в AdMe.ru постарались разобраться, что провоцирует обширное распространение психических заболеваний и почему обращаться к специалистам совсем не стыдно.
Враги, которых нет
«А вы защитили свою семью от бактерий?», «Все болезни от грязных рук», «Чистота — залог здоровья» — так много слоганов, информации и страшных историй о трагических последствиях несоблюдения гигиены. И мы начинаем мыть руки. Сначала, как и положено, после прогулки и перед едой. Потом дважды после прогулки. Затем каждый раз, когда прикоснемся к ручке любой двери в квартире или к коробке с молоком... А через некоторое время кожа начинает понемногу покидать руки своего хозяина вместе с новейшим моющим средством. Мытье рук десятки раз в день без необходимости становится навязчивым ритуалом, который не отпускает человека ни на минуту.
Так развивается обсессивно-компульсивное расстройство, основанное на фобии. И боязнь грязных рук — только один из множества страхов, которые могут стать причиной психического заболевания.
Культура как средство давления
В последние годы так много говорят о бодипозитиве, что может сложиться впечатление, будто больше никто не требует от людей быть худыми. Но всю ложность этого утверждения можно заметить даже при беглом взгляде на самые успешные фильмы последнего времени: в любом блокбастере нас ждут главные герои без капли лишнего веса. Да и талантливейшую Адель каждый второй упрекает в полноте. И пусть модели plus-size порой мелькают в море глянца, все же в мире моды правят бал худощавые тела.
Установка «успех = худоба» ежегодно заставляет девушек и юношей пополнять ряды пациентов психиатрических клиник. А диагнозы «нервная анорексия» и «атипичная нервная булимия» ставятся все чаще.
Ежедневная гонка за воображаемым кроликом
Будильник — завтрак — работа — дом — сон. Ежедневная нескончаемая карусель, бег по кругу, ускоряющийся день ото дня. И все чаще психиатры ставят свой диагноз таким «гончим» — расстройство режима сна и бодрствования. Человек не может заснуть ночью, думая о работе, и не в состоянии продуктивно работать днем.
Наверное, именно поэтому часть населения Земли уже начинает осознавать важность гармонии и размеренности.
Новости, которые нас не касаются
Или не должны касаться, но мы все равно знаем, что где-то в джунглях Амазонки обнаружили новую опасную бактерию, и от этой заразы люди умирают в страшных муках. Правда, не все, а только те, кто съел вот эти грибы. И только те, кто не получил качественной медицинской помощи... Но это мелочи, потому что в далекой России люди уже начали пить успокоительные и опасаться посещать общественные места.
СМИ создают инфоповод, раскручивают его и зарабатывают на этом деньги. А у потребителей такого рода новостей развиваются тревожные состояния, которые будут отравлять им жизнь.
«У депрессии нет лица»
Именно такую подпись оставила жена покончившего с собой Честера Беннингтона под одним из последних фото вокалиста Linkin Park. И запустила флешмоб, в котором приняли участие тысячи человек по всему миру. Благодаря этой акции многие люди, которых коснулось это тяжелое заболевание, перестали бояться говорить о нем вслух.
Большой вклад в развенчивание мифов о депрессии как о «несерьезном» заболевании вносят также известные артисты. Так, Эминем не только открыто говорит о своих проблемах, но делает их частью своего творчества.
Благодаря такой активной поддержке обычные люди перестали бояться обращаться к специалистам. И психиатрам зачастую удается наладить жизнь тех, кто считал, что завтрашний день — не для них.