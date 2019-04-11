Почему модно быть психически больным и к чему это может привести

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Интернет пестрит статьями о биполярном, обсессивно-компульсивном и множестве других расстройств психики. В сети ходит огромное количество непридуманных историй от первого лица о том или ином недуге. А если обратить внимание на содержание популярных пабликов в социальных сетях, то можно легко заметить, что тысячи людей лайкают депрессивные цитаты, фото и шутки про суицид, бренность бытия и хроническую усталость.

AdMe.ru нашел причины этой странной моды и выяснил, что думают специалисты о ее последствиях.

Психиатры рассказывают обществу о болезнях, а люди невольно примеряют симптомы на себя

Слева направо: модель Лейни Деграсс (46-й размер, испытывает проблемы с работой из-за «нормальности» фигуры), модель и актриса Джейми Кинг (42-й размер, ранее была «жертвой» так называемого героинового шика, проблем с предложениями по работе нет), модель Тесс Холлидей (62-й размер, самая крупная модель plus size, очень востребованна).

Американские ученые предположили, что именно они виноваты в массовом распространении психических заболеваний по всему миру. Они выяснили, что отклонения психики зависят от культурной идентичности человека. Грубо говоря, в России одни расстройства, а в США — совсем другие. То же касается и методов лечения. Если способ хорошо работает в одной стране, то в другой он может работать иначе и даже наносить вред. Например, «благодаря» Штатам, по миру распространился современный бич — пищевые расстройства. Рассказывая о них, описывая клинические случаи и снимая фильмы, сообщество психиатров хотело просветить остальной мир — и вот итоги этого просвещения. Для случаев, когда недуг из западной страны «переезжает» в восточные государства, существует особый термин — «вестернизация психических заболеваний» (от англ. westernization of a mental illness).

Ведущие специалисты мира регулярно расширяют список психических отклонений

Авторитетнейшее сообщество психиатров на планете — Американская психиатрическая ассоциация. Она регулярно выпускает справочник по психическим заболеваниям, который является для всех специалистов настоящей библией. Первая версия справочника вышла в 1952 году и содержала 103 диагноза, а вот в 2000 году — уже 365. В последней, 5-й версии отклонений насчитывается еще больше, причем среди них появляются весьма странные, вполне объяснимые с точки зрения физиологии или другими естественными причинам. Например, предменструальный синдром (известный всем как ПМС) отныне считается психическим отклонением и имеет звучное название «предменструальное дисфорическое расстройство» (от англ. premenstrual dysphoric disorder). Подобные случаи, разумеется, подвергаются острой критике. Ассоциацию обвиняют в необоснованном расширении диагнозов и критериев для их установления. Недруги сообщества полагают, что причина кроется в заговоре психиатров и фармацевтов, ведь для каждого отклонения имеется своя таблетка или другие способы лечения.

Неформальным сообществам больше нечем выделяться

Типичные маркеры принадлежности к какой-либо неформальной группе благополучно ушли в массы. Каждый второй, если не первый, имеет татуировку, красит волосы в яркий цвет, делает пирсинг. Даже дреды стали доступны широкому слою населения: мастера по плетению имеются и в провинциях. Потребность самовыражения при этом остается. Удовлетворить ее помогает приписывание себе различных диагнозов. Не в последнюю очередь это происходит при «поддержке» киноиндустрии и рекламных кампаний, речь о которых пойдет ниже.

Психиатрические заболевания активно романтизируются в современном кино

Тайны человеческой психики — явление, которое достойно освещения в современных фильмах. Но вспомните кино о психах и честно скажите, многие ли из главных героев вызывают отвращение или неприязнь. Сейчас имеется явная тенденция романтизировать психические отклонения. Это может привести к массовому подражанию любимым персонажам. Ну кого из нас не восхищает история любви между Харли Квинн и Джокером, показанная в фильме «Отряд самоубийц»? Оба героя — самые настощие психи, но вызывают положительные эмоции.

Селебрити не стесняются признаваться в психических отклонениях

На фотографии слева направо: Джулианна Мур борется с обсессивно-компульсивным синдромом.

Джим Керри всю сознательную жизнь мучится от депрессий, а в детстве у актера был диагноз СДВГ.

У Мэрайи Кэри тоже биполярное расстройство.

Канье Уэст страдает биполярным расстройством, но считает, что отклонение помогает творить. Называет болезнь «суперсилой».

Анджелина Джоли имеет склонность к депрессивным расстройствам.

Не секрет, что знаменитости могут влиять на политические и другие сферы жизни своих фанатов. Когда звезды признают у себя наличие заболеваний, то побуждают поклонников делать то же самое. Грубо говоря, если вам очень нравится Анджелина Джоли и она заявила, что страдает депрессией, то подсознательно вы можете начать искать у себя проявления этого недуга. Так вы будете духовно ближе к обожаемой актрисе.

Маркетинговые кампании убеждают нас в том, что мы больны

Реклама антидепрессанта «Локсапак».

Крайне трудно диагностировать психическое отклонение так же точно, как это происходит с диабетом, раком или болезнями сердца. Практически любой человек в определенный момент своей жизни имеет набор поведенческих черт, которые свойственны психопатам или биполярникам. Если вам поставят диагноз, вы, скорее всего, будете пить таблетки, без которых во многих случаях могли бы обойтись. Существует мнение, что именно рекламные кампании побуждают человека искать в себе «неправильные» черты, жесты, мысли и идти на прием к врачу, который, разумеется, назначит лечение. Иначе говоря, маркетологи зарабатывают на наивности населения. Однако есть и обратная сторона вопроса. Не стоит выдумывать симптомы там, где имеет место банальная смена настроения или мимолетное расстройство. А вот бить во все колокола, если вас неотступно преследуют голоса в голове, очень даже нужно. И без приема таблеток в этом конкретном случае обойтись нельзя.

К чему может привести массовое «помешательство»

Уже сейчас формируется субкультура утонченных, ранимых художников и поэтов, которые создают видимость болезни. Можно сколько угодно рассуждать о неформалах, но ореол псевдоуязвимости более привлекателен, чем агрессивность панков или мрачность готов.

Закрепляются стереотипы: человек с диагнозом должен иметь какой-либо талант, в противном случае его будут считать изгоем.

Термины «обсессивно-компульсивное расстройство», «биполярное расстройство» и другие скоро будут восприниматься как капризы, поскольку их употребляет в этом смысле все больше и больше людей.

Такая тенденция обесценивает слова. Например, депрессия — это тяжелейшее психическое состояние человека. От нее, бывает, рукой подать до суицида. Но многие употребляют это слово применительно к своему мрачному настроению. В итоге вам могут не поверить, если у вас случится настоящая депрессия.

Уже сейчас люди используют поставленный им диагноз как оправдание тем действиям, которые они на самом деле хотят совершать. В этот список попадают разные вещи: отказ от ответственности за поступки, инфантилизм, прокрастинация, агрессия и даже уголовные преступления.

Возможно, забота о психическом состоянии станет такой же модной, как и, например, беспокойство о внешнем виде, или хотя бы просто нестыдной. В этом случае, как мы думаем, многим людям жить будет проще и комфортнее.