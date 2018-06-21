Нюансы, которые стоит знать, если вам предстоит тяжелый разговор

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К сложному разговору бывает очень тяжело подготовиться. Часто встреча с собеседником может долго откладываться. Но психологи не советуют длительное время копить в себе негативные эмоции и чаще обсуждать их с теми людьми, которые их вызвали. Своевременное обсуждение волнующих вопросов позволит поддерживать конструктивные отношения с родными, друзьями и коллегами.

AdMe.ru подобрал несколько советов психологов о том, что стоит сделать, чтобы тяжелый разговор прошел спокойно.

1. Укрепить самосознание

«Что я вам всегда говорю, друзья? Я большая шишка».

Перед встречей стоит принять свои слабые и сильные стороны. Каждый человек совершает ошибки, поэтому их тоже нужно признавать. Если мы считаем себя идеальным, а свое мнение единственно правильным, то можем только усугубить конфликт. Нужно не бояться признать свои промахи и дать возможность сделать это собеседнику. Зная собственные плюсы и минусы, можно более уверенно вести тяжелый разговор, сохраняя внутреннее равновесие.

2. Установить зрительный контакт

При встрече психологи советуют не терять зрительный контакт. Для этого нужно, чтобы глаза собеседников находились на одном уровне. Если человек сидит, то лучше тоже присесть. Если же он стоит, и самому нужно встать. Тогда оппонент будет более расположен к беседе, ощущая, что его внимательно слушают.

3. Разговаривать тихо и без спешки

Психологи утверждают, что тихая и разборчивая речь производит лучший эффект. Этот прием позволяет расположить к себе собеседника и сохранять спокойствие. Важно внимательно слушать другого человека, четко выражать свои чувства и цели, которых вы хотите добиться путем этого разговора.

4. Придерживаться основной темы разговора

Если отвлечься на другой вопрос во время сложного разговора, можно потерять его суть. Для того чтобы снизить возможность возникновения дополнительных конфликтов, желательно обсуждать только ту тему, из-за которой назначена встреча. Стоит выражать свои мысли четко и ясно, чтобы их смысл дошел до собеседника. Также специалисты советуют перефразировать своими словами то, что сказал человек. Таким образом он поймет, что был услышан.

5. «Примерить обувь» собеседника



Лучшие тренеры по бизнесу и карьере из совета тренеров Forbes предлагают во время разговора «примерять обувь» человека, с которым необходимо поговорить. Это означает поставить себя на его место и понять, почему он имеет именно такую точку зрения, что привело его к этой ситуации. Такой подход поможет лучше понять собеседника и найти компромисс.

6. Применять «я-формулировки» для выражения собственных чувств

«Я бы очень хотела... только неохота!»

Еще один прием, позволяющий правильно выразить свои чувства, — использование в речи «я-посланий». Вместо «вы не правы» можно сказать «я думаю иначе», «мне обидно (неприятно), когда ты так делаешь (говоришь)».

7. Стать ведущим в разговоре

«Я не хочу делать тебе больно».

Если собеседник не желает вас слышать и лишь пытается доказать свою правоту, можно направить разговор в более позитивное русло. В таком случае необходимо принять позицию «и» («и вам, и мне»), предложив собеседнику выгодный вариант, который будет удобен обоим. Если получится сменить направление беседы в нужную сторону, будет легче добиться цели разговора.

8. Выявить затруднения

Определив причины возникшей проблемы, будет легче ее решить. У каждого человека есть определенные барьеры, которые он боится переступать. Это может быть обида, неприятный прошлый опыт. Эти причины стоит выявить во время беседы и постараться их обойти, делая акцент на выгоде для оппонента. Разговор должен привести обоих собеседников к положительному результату. Если такой вариант невозможен, стоит поискать отдельные альтернативы самостоятельного решения вопроса.

9. Подавать информацию в виде «сэндвича»

Если нужно обсудить неприятный момент, его можно преподнести в качестве сэндвича, где булочки с обеих сторон будут выступать похвалой или обсуждением хороших личных качеств человека. А в роли начинки выступит суть дела. К примеру, вместо того чтобы сказать: «Ты плохо поступил», стоит произнести: «Ты очень хороший, но твой поступок был неправильным. Я верю в то, что ты мог бы сделать лучше».

10. Договориться о тайм-аутах

Если заранее обсудить возможность небольших перерывов во время разговора, можно избежать серьезных скандалов. Когда эмоции будут накаляться, стоит взять тайм-аут. Во время него оппоненты смогут обдумать ситуацию, успокоиться и через несколько минут возобновить беседу.

11. Закончить разговор на позитивной ноте

Каждый разговор идет по собственному сценарию, и он не всегда может быть положительным. Если ситуация позволяет, психологи рекомендуют в конце разговора сказать собеседнику что-нибудь приятное. Этот прием поможет в дальнейшем улучшить отношения.

Бонус № 1

Пользователь Pikabu провел эксперимент: во время защиты диссертации он зафиксировал свой пульс. Из его графика ниже видно, что больше всего человек волнуется, начиная говорить. Потом в ходе беседы и ответов на вопросы собеседника пульс становится менее частым и постепенно нормализуется. Из чего выходит, что самое тяжелое — это начать разговор.

Бонус № 2: фразы, которые станут палочкой-выручалочкой в особо тяжелые моменты разговора

Для того чтобы не накалять эмоции во время сложного разговора, коучи и психологи выделили несколько выигрышных фраз. Они позволят правильно настроить собеседника и остудить его пыл. Назначая деловую встречу, лучше использовать такие формулировки: Я хочу кое-что обсудить с вами. Это поможет нам лучше работать вместе.

Я хочу поговорить с вами об этом и услышать вашу точку зрения.

Мне нужна твоя помощь в решении этого вопроса, у тебя есть несколько минут на разговор?

Я думаю, что у нас разные взгляды на то, что произошло. Могу ли я услышать ваше мнение о ситуации? Во время разговора с близким человеком уместными будут подобные вопросы и фразы: Что тебе нужно сейчас?

Что тебя сделает счастливым?

Как ты себя чувствуешь?

Я боюсь, что...

Мне грустно, потому что...

Давай возьмем мороженое / кофе? (Этот вопрос поможет переключиться на приятные моменты и взять небольшой тайм-аут.)

Должны ли мы обсудить это / решить проблему?

И еще раз повторим: помните об этих фишках