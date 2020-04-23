На примере 4 конфорок объясняем, почему для достижения ошеломительного успеха придется принести жертву
Проблема нахождения баланса между различными сферами жизни знакома многим. Мы задумываемся над тем, как ухитриться уделять достаточное количество времени работе, семье, друзьям, себе — и при этом не сойти с ума. Теория 4 конфорок объясняет, почему на этом пути жертвы неизбежны, и помогает найти баланс, хоть миссия и кажется почти невыполнимой.
AdMe.ru раскрывает главные принципы сбалансированной жизни на основе любопытной теории.
Суть теории о 4 конфорках
Представьте, что ваша жизнь разделена на 4 части: семья, друзья, здоровье и работа. Каждой из этих частей соответствует 1 конфорка на плите.
Чтобы быть успешным, нужно выключить 1 конфорку. А чтобы быть очень успешным, нужно выключить 2.
Наверняка вы уже начали задаваться вопросом, нельзя ли оставить все конфорки включенными. Или объединить некоторые сферы в одну, чтобы не пришлось выключать насовсем какую-то часть жизни. Например, можно ведь постоянную сидячую работу совместить с легкими тренировками в перерыве или работой стоя. Но это лишь попытка усидеть на 2 стульях одновременно, и одно из направлений деятельности все равно будет страдать.
Вряд ли кто-то из нас встречал реальных людей, у которых все 4 сферы жизни развиты одинаково успешно. Разве вы когда-то видели (вне инстаграма, разумеется) супермаму, которая построила головокружительную карьеру, часто встречается с подругами, еще успевает спортом заниматься 3 раза в неделю по часу? Сомневаемся.
В реальности же, если ваш приоритет — быть идеальным родителем, придется пожертвовать карьерой или регулярными посиделками с друзьями. А если хочется карьеры, то придется много работать — и вряд ли останется достаточное количество времени на систематический спорт. Жизнь полна компромиссов, и нам приходится выбирать и жертвовать.
Какой тогда выход?
- Выход первый: отдать одну горелку на аутсорсинг.
Аутсорсинг помогает передать некоторую часть обязанностей из одной сферы жизни в руки других людей, не выключая конфорку, но при этом освобождая время для других направлений. Многие уже пользуются этим способом, отводя ребенка в детский сад или нанимая няню, стирая вещи в химчистке, заказывая готовые наборы для приготовления ужина.
Применяя аутсорсинг, важно помнить о том, что вы по-прежнему должны быть вовлечены в процесс горения. Потому что вряд ли дело кончится хорошо, если вы выключитесь из воспитания ребенка, надеясь лишь на воспитателей в саду.
- Выход второй: принятие лимитов.
Этот подход заключается в том, чтобы перестать лихорадочно думать о том, что бы было, будь у вас больше времени, а начать анализировать, как вы можете использовать те часы, которые у вас есть.
Например, вы хотите заниматься спортом, но у вас на это не больше 30 минут 3 раза в неделю. Думайте не про то, что этого недостаточно, а про то, как с умом организовать короткие интенсивные тренировки. Или попробуйте заниматься два раза в неделю по 45 минут.
- Выход третий: разделить жизнь на сезоны.
В разные жизненные периоды нам всем хочется разного. Когда мы молоды и энергичны, у нас еще нет семьи, можно спокойно вагон времени уделять встречам с друзьями и занятиям спортом. Позже в приоритет выйдет карьера вместо регулярных тренировок. Еще через какое-то время большую ценность приобретет созданная семья.
Получается, что в разные годы наши конфорки будут гореть с разной интенсивностью. В связи с этим важно установить приоритеты, понять, чего вам хочется именно сейчас. От этого и отталкиваться, добавляя или уменьшая огонь в каждой сфере.
Анализируя свою жизнь и применяя метод 4 конфорок, помните о том, что способы для достижения сбалансированной жизни лучше не смешивать. Выберите тот, который вам больше подходит, и действуйте в соответствии с ним.
Что выбираете вы: жить сбалансированной жизнью, не выжав максимум ни из одной сферы, или чем-то пожертвовать, чтобы раскрыть свой потенциал в одном из направлений?