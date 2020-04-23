На примере 4 конфорок объясняем, почему для достижения ошеломительного успеха придется принести жертву

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Проблема нахождения баланса между различными сферами жизни знакома многим. Мы задумываемся над тем, как ухитриться уделять достаточное количество времени работе, семье, друзьям, себе — и при этом не сойти с ума. Теория 4 конфорок объясняет, почему на этом пути жертвы неизбежны, и помогает найти баланс, хоть миссия и кажется почти невыполнимой.

AdMe.ru раскрывает главные принципы сбалансированной жизни на основе любопытной теории.

Суть теории о 4 конфорках

Представьте, что ваша жизнь разделена на 4 части: семья, друзья, здоровье и работа. Каждой из этих частей соответствует 1 конфорка на плите. Чтобы быть успешным, нужно выключить 1 конфорку. А чтобы быть очень успешным, нужно выключить 2.

Наверняка вы уже начали задаваться вопросом, нельзя ли оставить все конфорки включенными. Или объединить некоторые сферы в одну, чтобы не пришлось выключать насовсем какую-то часть жизни. Например, можно ведь постоянную сидячую работу совместить с легкими тренировками в перерыве или работой стоя. Но это лишь попытка усидеть на 2 стульях одновременно, и одно из направлений деятельности все равно будет страдать.

Вряд ли кто-то из нас встречал реальных людей, у которых все 4 сферы жизни развиты одинаково успешно. Разве вы когда-то видели (вне инстаграма, разумеется) супермаму, которая построила головокружительную карьеру, часто встречается с подругами, еще успевает спортом заниматься 3 раза в неделю по часу? Сомневаемся. В реальности же, если ваш приоритет — быть идеальным родителем, придется пожертвовать карьерой или регулярными посиделками с друзьями. А если хочется карьеры, то придется много работать — и вряд ли останется достаточное количество времени на систематический спорт. Жизнь полна компромиссов, и нам приходится выбирать и жертвовать.

Какой тогда выход?

Выход первый: отдать одну горелку на аутсорсинг. Аутсорсинг помогает передать некоторую часть обязанностей из одной сферы жизни в руки других людей, не выключая конфорку, но при этом освобождая время для других направлений. Многие уже пользуются этим способом, отводя ребенка в детский сад или нанимая няню, стирая вещи в химчистке, заказывая готовые наборы для приготовления ужина. Применяя аутсорсинг, важно помнить о том, что вы по-прежнему должны быть вовлечены в процесс горения. Потому что вряд ли дело кончится хорошо, если вы выключитесь из воспитания ребенка, надеясь лишь на воспитателей в саду.

Выход второй: принятие лимитов. Этот подход заключается в том, чтобы перестать лихорадочно думать о том, что бы было, будь у вас больше времени, а начать анализировать, как вы можете использовать те часы, которые у вас есть. Например, вы хотите заниматься спортом, но у вас на это не больше 30 минут 3 раза в неделю. Думайте не про то, что этого недостаточно, а про то, как с умом организовать короткие интенсивные тренировки. Или попробуйте заниматься два раза в неделю по 45 минут.

Выход третий: разделить жизнь на сезоны. В разные жизненные периоды нам всем хочется разного. Когда мы молоды и энергичны, у нас еще нет семьи, можно спокойно вагон времени уделять встречам с друзьями и занятиям спортом. Позже в приоритет выйдет карьера вместо регулярных тренировок. Еще через какое-то время большую ценность приобретет созданная семья. Получается, что в разные годы наши конфорки будут гореть с разной интенсивностью. В связи с этим важно установить приоритеты, понять, чего вам хочется именно сейчас. От этого и отталкиваться, добавляя или уменьшая огонь в каждой сфере.

Анализируя свою жизнь и применяя метод 4 конфорок, помните о том, что способы для достижения сбалансированной жизни лучше не смешивать. Выберите тот, который вам больше подходит, и действуйте в соответствии с ним.