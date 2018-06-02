Психологи назвали 8 семейных мифов, которые ломают жизни целым поколениям

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Все мы родом из детства. У нас оно было разным — у кого-то счастливым и безмятежным, у кого-то трудным и полным испытаний. Но именно в это время мы первый раз столкнулись с семейными мифами — заблуждениями, которые здорово усложняют жизнь. Среди первых семейные мифы в своей книге «Парадокс и контрпарадокс» описали итальянские терапевты, так называемая «Миланская группа» — Мара Палаццоли, Джулиана Пратта, Луиджи Босколо и Джанфранко Чеккин. Но вырасти в семье со своими жизненными сценариями и предрассудками вовсе не приговор, а возможность исправить ситуацию и помочь родным выбраться из порочного круга.

Мы в AdMe.ru выбрали 8 самых токсичных и опасных мифов о счастливой семейной жизни. Давайте попробуем понять, откуда они берутся и что со всем этим делать.

Один за всех и все за одного

В такой семье маскируются все конфликты. Сор из избы не выносят, отношения не выясняют. Родным положено чувствовать только любовь, нежность, умиление и благодарность друг к другу. Никаких обид, гнева и разочарований нет и быть не может. Вот только подобные семейные отношения очень похожи на пакт о ненападении. Проблемы начинаются, когда кто-то испытывает какие-либо отрицательные чувства к родным. В результате — угрызения совести, тревожно-депрессивные расстройства и агрессивное поведение. Что делать? Быть честными друг с другом и признавать, что споры и конфликты неизбежны в любой семье. Открыто говорить о своих чувствах и не требовать от родных абсолютного обожания. Прощать чужие слабости и давать право на ошибку.

Навеки вместе в горе и радости

Три поколения под одной крышей, и пусть кто-то только вздумает упорхнуть из уютного семейного гнездышка! Это будет сочтено настоящим предательством, ведь семья должна всю жизнь проводить друг возле друга, помогать и поддерживать, подавать стакан воды и нянчить детей внучатой племянницы, пока та готовит обед на 12 человек. Психолог Диана Баумринд рассказала о подводных камнях авторитарного воспитания детей. Да, они вырастают послушными и умелыми, но при этом менее счастливы и социально компетентны, а еще у них низкая самооценка. Дочь может мечтать о карьере в другой стране, а сын так и вовсе готов прямо сейчас отправиться в кругосветное путешествие. Но их даже не отпускают на учебу в другой город, ведь семья — это же одно целое. Что делать? Сесть за стол переговоров и объяснить свою позицию. Поиски своего места под солнцем вовсе не означают, что вы разлюбили своих родных. Расскажите им о том, что для вас по-настоящему важно, поделитесь своими планами, спросите их совета и покажите, что они вам по прежнему дороги, даже если вас будут разделять сотни километров.

Родные же только добра желают

Этот сценарий популярен в консервативных семьях, которые чтут традиции, знают свою историю и чутко реагируют на чужое мнение. Они любой ценой стараются сохранить свой авторитет и доброе имя, потому все обязаны придерживаться определенных правил поведения. Психолог Сьюзен Форвард в своей книге «Токсичные родители» называет такой тип родных контролирующими родителями. Их любимые фразы: «Я знаю, как будет лучше» и «У нас в семье так не принято». Вот только времена меняются, и даже самые надежные семейные традиции могут пошатнуться под этим ветром перемен. Яркий пример такого семейного сценария — королевская семья в Великобритании. Свадьбу принца Гарри и актрисы Меган Маркл, которая старше, мулатка, да еще и в разводе, не обсуждал разве что ленивый. Что делать? Пожалуй, тут и правда можно взять пример с королевской семьи. Сложно представить, каких трудов стоило Гарри получить у Елизаветы II согласие на брак. Да и сама церемония соединила в себе и классические традиции, и довольно смелые решения. Настойчивость, вера в правильность своего выбора и поиск компромиссов — вот залог успеха в такой семье.

Самая героическая семья на свете

Настоящие «герои» могут быть только в драмах и трагедиях. Им положено испытывать самые сильные чувства: не симпатию, а роковую любовь, не грусть, а невыносимую тоску. Семья, которая живет по правилам такого мифа, часто хранит рассказы о героических поступках предков: там сплошь и рядом революционеры, светила науки и люди, преодолевшие самые серьезные препятствия на своем пути. Для членов такой семьи жизненно необходимы трудности, они строго воспитывают детей, за все должны биться, и ничего им не может доставаться легко. Они могут годами быть в ссоре, но не прощать друг друга и даже гордиться своей принципиальностью и стойкостью. Что делать? Вспомнить, что у алтаря жених и невеста обещают друг другу быть вместе в горе и радости. Важно не только совместно преодолевать преграды на своем пути, но и уметь остановиться и получить удовольствие от самых обычных вещей — утреннего кофе, похода в кино, встречи с друзьями. Излишняя драма хороша в кино — в реальной жизни она утомляет.

Смысл нашей жизни — в детях

Этот опасный сценарий можно встретить в семьях, в которых отец или мать не достигли желаемых целей в молодости и считают, что их труды продолжат дети. Мама хотела стать балериной и отдала свою крошку-дочь в балетную студию. Отец мечтал о сыне-помощнике, но родилась девочка, и теперь он днями обучает ее премудростям рыбалки и мотокросса. Очень часто мнение самих детей в расчет не берется. Психотерапевт Элисон Джонс уверена, что нет ничего хуже, чем возлагать свои цели на чужие плечи. Да, нужно помогать и родителям, и детям, но их жизнь — не ваша цель, и ваша жизнь тоже не является их целью. Ведь иначе получаем порочный замкнутый круг: смысл нашей жизни — в детях, смысл жизни детей — в их детях, и так до бесконечности. А если детей нет, то и смысла в жизни тоже, получается, нет? Что делать? Старайтесь реализовать свои желания и цели самому, а не перекладывать их на детей. Поговорите со своим ребенком и узнайте: а чего хочет именно он? И даже если его желания вас совсем не вдохновляют, позвольте ему попробовать.

Злой папа и добрая мама. Или наоборот

Мама наругала и поставила в угол за рисунки на обоях. Отец объявил амнистию и накормил юного художника конфетами. Каждый из родителей считает, что именно он правильно воспитывает свое чадо, но о единой политике договориться они не могут. В результате ребенок считает одного родителя плохим, а другого — хорошим. Причем если мнение мамы — закон, то заметно проседает авторитет отца. И получается, что «доброго» родителя малыш любит, а «злого» — боится. Что делать? Родителям нужно обязательно поговорить друг с другом и согласовать свои действия по отношению к поступкам и просьбам ребенка. Если наказывать за что-то, то делать это вдвоем, прощать — тоже.

А давайте дружить против

Десятилетия назад социолог Георг Зиммель утверждал, что ничто не объединяет любую группу людей так, как общий враг. Исследования профессора психологии Марка Ландау это подтверждают. Но что может быть страшнее, если этим общим врагом становится один из членов семьи? К примеру, отец ушел к другой женщине, и мать воспитывает в детях чувство обиды и ненависти к нему. Или мужчина приводит невесту в родительский дом, и свекровь устраивает для нее целую спецоперацию «Выжить любой ценой». Этот семейный сценарий опасен не только тем, что подпитывает людей самыми отрицательными эмоциями, но и тем, что «общий враг» становится единственным связующим звеном для таких отношений. Что делать? В первую очередь не навязывать никому своего мнения о том или ином человеке. Позвольте своим родным самостоятельно решать, кого считать героем, а кого злодеем. Постарайтесь, чтобы вас объединяла не общая цель кому-то сделать плохо, а, наоборот, желание помогать, поддерживать и делать друг друга счастливее.

Спасатель и жертва

В семье обязательно должен быть человек, который поддерживает семью — морально или материально. Но для того чтобы помогать, нужны «жертвы» — те, кто страдает и нуждается в его помощи. Он «спасает» их, к примеру, деньгами или советами. «Жертвы» благодарят за помощь и продолжают жить так, как и жили. Если «жертв» поблизости не находится, «спасатель» назначает их сам и принимается помогать всем, особенно тем, кто просит его этого не делать. В особо запущенных случаях «спасатель» сам принимает на себя роль «жертвы»: начинает демонстративно болеть, требовать к себе постоянного внимания и жаловаться, что без родных совсем пропадет. Что делать? В первую очередь критично оцените свое поведение: не ведете ли вы себя подобным образом? Если же за кем-то из домочадцев вы заметили одну из этих ролей, постарайтесь понять: какую цель они преследуют? Мама-спасательница хочет убедить вас в том, что без нее вы пропадете? Покажите, что вы отлично справляетесь и что любите ее не за бесконечные советы, а просто за то, что она у вас есть.

Приходилось ли вам сталкиваться с этими семейными мифами в своей жизни? Как вы считаете, какой из них самый опасный?