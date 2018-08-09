Мужчины признались, о чем хотели бы попросить женщин

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У женщин эмоциональный интеллект развит лучше, чем у мужчин. Мужчины часто с трудом распознают женские эмоции, а если распознают, то им нелегко справляться с ними. Но поговорить начистоту о том, что хотелось бы изменить в отношениях, многие мужчины не могут, потому что не хотят обидеть любимую или боятся, что их не поймут.

Мы в AdMe.ru выяснили, о чем мужчины хотели бы попросить женщин. Возможно, женщинам не так трудно будет выполнить эти просьбы, а мужчинам станет проще жить и это добавит счастья и гармонии в отношения.

1. Убрать туманные намеки

Мужчины не телепаты, чтобы читать мысли другого человека, а женщины часто думают, что партнер должен обо всем догадаться только лишь по их взгляду или интонации. Эксперимент показал, что мужчинам трудно распознавать эмоции по взгляду женщины, причем читать взгляд другого мужчины сильному полу намного легче. Поэтому психологи советуют все-таки выяснить отношения, даже если это перейдет в ссору, а не ждать, пока партнер догадается сам, почему вы дуетесь на него.

2. Поменьше критиковать

Мало кто любит, когда его критикуют. Мужчины в особенности. Им сложно слышать и чувствовать, что они неидеальны в глазах своей любимой женщины. Даже в разговорах о том, что в отношениях нужны перемены, мужчины слышат критику. Психологи советуют начинать такую беседу издалека, с того, чтобы похвалить мужчину и признать его сильные стороны.

3. Давать возможность побыть в тишине

Распространено мнение, что женщины болтают в 3 раза больше, чем мужчины. Правда, американские ученые утверждают, что мужчины разговаривают даже больше, чем женщины, но в определенных ситуациях. Исследования показали, что представители сильного пола были более разговорчивы, когда дело касалось принятия решений. Женщины же с большей легкостью говорили о себе и детях. Дома после рабочего дня мужчинам сложно поддерживать постоянный контакт с женой и разговаривать о семейных делах.

4. Перестать воспитывать и переделывать

Некоторые мужчины считают, что женщины видят в них проекты, которые хотят изменить. «Вы хотите, чтобы мы изменились, а затем теряете уважение к нам, когда мы это делаем», — говорят мужчины. Им не нравится, когда на них оказывают давление женщины. Психологи говорят, что быть мужественными очень важно для многих представителей сильного пола. Общество требует от них быть такими, и, когда их мужественность находится под угрозой, у мужчин возникает тревога.

5. Хоть иногда уступать в споре

Мужчины очень не любят спорить с женщинами: им кажутся женские аргументы нелогичными и слишком эмоциональными. К тому же слабый пол чаще ориентирован на победу в семейных спорах. По мнению психологов, мужчинам не хватает эмоциональной подготовки и воспоминаний о прошлых событиях. Они в основном говорят о том, что происходит здесь и сейчас, а женщины видят более полную картину и легко связывают прошлые события с настоящими и даже способны заглянуть в будущее.

6. Заботиться о себе

Мужчины очень хотят видеть рядом с собой счастливую женщину. Им сложно смотреть, как их любимые устают, но мужчины не всегда знают, как будет лучше для партнерши. Поэтому мужчины бы хотели, чтобы женщины сами заботились о себе. Согласно исследованиям, у женщин остается гораздо меньше времени для себя, чем у мужчин. Многие девушки плохо себя чувствуют из-за того, что не начали читать книгу, которая уже неделю лежит на прикроватной тумбочке, не сделали маникюр или не сходили с подружками в кафе.

7. Не отвлекать от работы телефонными звонками

Давно известно, что женщинам легче переключаться между задачами. Недавние исследования показали, что мужской мозг потребляет больше энергии, когда ему нужно переключить внимание. Поэтому, когда мужчинам приходится отвлекаться на телефонные звонки, они тратят слишком много сил. Им было бы легче, если бы их любимые понимали это и звонили только в случае особой необходимости.

8. Доверять

Тяжело жить в атмосфере недоверия. Мужчинам важно, чтобы в них верили и доверяли их решениям и словам. Некоторые исследования показывают, что женщины более склонны контролировать поведение, знакомства своих партнеров. Ученые объясняют это тем, что женщины и мужчины ревнуют по-разному. Если мужчины более нетерпимы к сексуальной неверности жен, то для женщин более неприемлема эмоциональная неверность. Они не могут принять то, что их мужчина может тратить время и ресурсы на кого-то другого.

Наверняка мы перечислили не все, о чем хотели бы попросить мужчины женщин, а у женщин в ответ найдутся свои просьбы к мужчинам, о которых они раньше молчали. Расскажите о них — это поможет нам лучше понимать друг друга.