Что такое нарциссизм и почему он не имеет ничего общего с завышенной самооценкой
Нарциссизм — это психическое заболевание, более серьезное и более редкое, чем мы привыкли считать. Бывший агент ФБР Джо Наварро считает, что он присущ патологическим психопатам: об этом подробно он написал в своей книге, посвященной психологии и психическим отклонениям. Тема нарциссизма все больше актуализируется в современном обществе. Но до сих пор мало кто понимает, кто такие настоящие нарциссы. Вопреки популярному мнению, эта патология имеет мало общего с завышенной самооценкой и самовлюбленностью.
Эта статья AdMe.ru — своеобразный путеводитель по нарциссизму. Мы публикуем список из 11 убеждений, присущих каждому нарциссу, который составил Джо Наварро в книге «Я знаю, о чем вы думаете», и дополняем его мнениями других психологов.
Эту болезнь невозможно полностью вылечить. Лучшее, что мы можем сделать, — распознать нарцисса и научиться грамотно с ним взаимодействовать — чтобы не причинять боли ни себе, ни ему. В статье — инструкция, как это осуществить.
11 убеждений, естественных для нарцисса и абсурдных для здорового человека
- «Я лучший. Вы оцените меня по достоинству. Я никогда не встречал кого-то, кто мог бы составить мне конкуренцию. Я на самом деле замечательный человек и достоин высшей степени признания».
- «Я не знаю никого, кому бы я не нравился».
- «Вы должны быть терпимы ко мне. Это естественно. Так же естественно, как то, что я не буду терпимым по отношению к вам».
- «Вы нуждаетесь в моей помощи».
- «Я не должен соблюдать правила. Правила соблюдают обычные люди, а я особенный».
- «Мы не на равных. Как бы печально это ни звучало — вы никогда не станете лучше, чем я».
- «Я не хочу быть вами. Может быть, я кажусь вам надменным или высокомерным. Я просто не хочу быть таким, как вы, обычные люди».
- «Мне не нужно извиняться. Но на вас это не распространяется: если вы ошибетесь, я буду ждать от вас извинений».
- «Я имею право критиковать вас. Вы меня — нет. Мою критику вы должны принимать спокойно, но вашу критику я никогда не прощу и найду способ отомстить вам».
- «Я не манипулятор. Все просто должно быть по-моему. Если „по-моему“ приносит вам дискомфорт, это ничего не меняет. Это не значит, что я давлю на вас, — это просто естественный порядок вещей».
- «Вы испытываете благодарность ко мне. Я знаю, вы благодарны за то, что я существую. Я знаю это, но не забывайте мне об этом говорить».
По мнению экс-агента ФБР Джо Наварро, эти утверждения являются основой мышления нарцисса. Скорее всего, ненарциссическому человеку будет очень сложно признать, что для кого-то это действительно неоспоримые истины, но это действительно так.
Кто такой нарцисс
Человек без самооценки. «Человек, личность которого организована вокруг поддержания самоуважения путем получения подтверждения со стороны,» — так формулируют это психологи. Подробное и популярное описание есть в учебнике «Психоаналитическая диагностика: понимание структуры личности в клиническом процессе» Нэнси Мак-Вильямс.
Главная проблема нарцисса не в том, что он считает себя лучше всех на свете, а в том, что он патологически не может оценивать себя «в вакууме», безотносительно окружающего мира.
Это уязвимая позиция, поэтому психика нарцисса работает в режиме самозащиты. Самозащита провоцирует странное, подчас пугающее поведение:
- зависть;
- полную эмоциональную недоступность — отсутствие механизма эмпатии;
- переоценивание своих возможностей и талантов;
- склонность к использованию других людей и манипуляции;
- игнорирование собственных недостатков;
- неумение просить и ощущение стыда при получении помощи от кого-то;
- резкое неприятие критики со стороны и отсутствие самокритики.
Все это нацелено на одно — сохранить самообман, то есть остаться в зоне комфорта, где психика нарцисса находится в безопасности.
Как люди становятся нарциссами?
Нарциссами вырастают дети, чьи родители заставляли их заниматься тем, что не удалось им самим в их собственном детстве, и сильно за это хвалили. Знаете, классическая история: мама в детстве хотела стать балериной, но что-то пошло не так, поэтому: «Дочка, иди ты, вот какая ты у меня умница».
Истинная личность ребенка подменяется внешними заслугами. Ребенок таким образом не знакомится с собой, а его почву под ногами составляют только внешние достижения. Так о детстве и нарциссизме пишет Алис Миллер в книге «Драма одаренного ребенка».
Является ли нарциссизм опасным расстройством психики?
Существует 3 типа нарциссизма:
- НРЛ — нарциссическое расстройство личности (разной степени сложности). Оно выявляется и наблюдается психотерапевтами и является психическим заболеванием.
- Нарциссический характер — по сути, НРЛ в слабой степени. Проблемы с самооценкой и коммуникацией, но не клинические.
- Нарциссические реакции — временная реакция здорового человека на ситуацию, в которой его самоуважение уязвили. Защита самоценности. Это штука совершенно здоровая и полезная.
Так вот, опасно именно НРЛ. В серьезной форме им страдает около 1 % населения земного шара, и именно о нем Джо Наварро говорит как о признаке патологической психопатии. Да и менее категоричные психологи также согласны, что общение с нарциссами опасно (не убьет, но «затопчет»), сделать с ними ничего нельзя, лучший выход — бежать. Почти никогда не лечится.
Как вести себя с такими людьми?
Справиться с нарциссом означает преодолеть собственный стыд. Если вы замечаете, что вас все время тянет к людям, рядом с которыми вы чувствуете себя особенным, вы убегаете от базового стыда и ощущения собственной незначительности, пишет психолог Джозеф Бурго в книге «Осторожно, нарцисс! Как вести себя с этими самовлюбленными типами».
Существуют разные технологии построения отношений с нарциссом-коллегой, нарциссом-возлюбленным, нарциссом-родителем и прочими. Следующие аспекты общения с нарциссами подробно раскрывает психолог Райан Ньимец в своих статьях.
- Имейте в виду, что нарцисс физически не способен к сопереживанию. Он не проникнется вашими эмоциями (ни хорошими, ни плохими), а единственное, что смогут вызвать у него ваши слезы (если вдруг), — презрение к вам или недоумение. Общайтесь с нарциссом исключительно с позиций логики, а все эмоции оставьте для общения с эмпатами.
- В общении с любым нарциссом главное — врубить осознанность на полную катушку и помнить, что все странные эмоции, которые вы испытываете, — результат нездорового состояния собеседника. Ваша задача — не поддаваться его деструктивному влиянию. Как? Постоянно напоминая себе, что вы — это вы, а ваш собеседник не может повлиять на ваше внутреннее состояние.
А вы имели опыт общения с нарциссами?
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