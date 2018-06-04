Как быстро распрощаться с долгами, даже если вы жуткий транжира

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Когда выплачиваете кредит, кажется, будто деньги уходят на ветер. Люди отдают банкам больше половины дохода, а задолженности только растут. Но из каждой долговой ямы есть выход. Кредитные советники рекомендуют выбирать метод с учетом темперамента: одним людям нужны маленькие победы для постоянной мотивации, другие готовы ждать, чтобы сбросить с себя сразу самый большой груз.

AdMe.ru предлагает несколько простых и проверенных экономистами способов избавиться от долгов, которые применяются вместе с ежемесячными минимальными платежами по кредитам. А интернет-пользователи советуют дополнить это лайфхаками, с которыми легко подзаработать на стороне.

Стратегия «Снежный ком»

Как это работает: Допустим, у вас есть 2 займа, по которым осталось выплатить ₽ 40 тыс. и ₽ 100 тыс. Сначала вы гасите кредит с минимальным остатком — в данном случае это ₽ 40 тыс.: на его счет вносите дополнительную сумму помимо основного платежа. Погасив долг, выбираете следующий кредит с минимальным остатком — в нашем примере это ₽ 100 тыс. И вносите на его счет дополнительную сумму и сумму, равную минимальному платежу от выплаченного ранее кредита. Размер дополнительной суммы определяете по желанию: например, каждый месяц помимо основного платежа по кредиту можно вносить дополнительную тысячу рублей или 2 % от всего вашего дохода за месяц. Особенности: Метод подходит для небольших кредитов с похожими процентными ставками. Удается быстро закрывать кредиты, и это мотивирует гасить долги дальше. Но в долгосрочной перспективе это не самый экономичный метод.

Стратегия «Лавина»

Как это работает: Допустим, у вас есть 2 займа, один из них со ставкой в 17 %, а другой — со ставкой в 22 %. Сначала гасите кредит с самой большой ставкой, то есть со ставкой в 22 %: на его счет вносите дополнительную сумму помимо основного платежа. Погасив долг, дополнительную сумму вносите на счет второго кредита со ставкой в 17 %. Особенности: Метод подходит для кредитов с большими процентными ставками: кредитные карты, потребительские кредиты и займы у микрокредитных организаций. Требуется больше времени, чтобы погасить задолженности, чем при использовании стратегии «Снежный ком», но в долгосрочной перспективе вы экономите больше денег.

Смешанная стратегия

Как это работает: У вас 3 займа со ставками в 13 %, 17 % и 22 %. По ним осталось выплатить соответственно ₽ 100 тыс., ₽ 20 тыс. и ₽ 40 тыс. Выбираете кредит с максимальной ставкой, то есть со ставкой в 22 %, и с минимальным остатком, то есть с остатком в ₽ 20 тыс. Затем каждый месяц вносите на их счета вместе с основным платежом по 50 % от дополнительной суммы. Погасив один из кредитов, вкладываете 100 % дополнительной суммы на счет второго кредита или снова делите пополам между двумя кредитами. Особенности: Метод подходит в том случае, если у вас много кредитов и вам сложно определиться между стратегиями «Снежный ком» и «Лавина». Если вы в течение нескольких месяцев быстро выплачиваете кредит с высокой ставкой, запросите у банка разрешение снизить ее на несколько процентов.

Рефинансирование

Как это работает: Обратитесь в банки, рассмотрите варианты и оформите один кредит вместо нескольких старых, даже если старые кредиты оформлены в разных банках. Срок выплаты кредита будет продлен, но ежемесячный платеж будет ниже, и в краткосрочной перспективе вы чувствуете себя комфортнее и свободнее в тратах. Особенности: Метод подойдет тем, у кого накопилось много кредитов и кому ежемесячные платежи сильно бьют по бюджету. В таких случаях сложно найти дополнительные источники дохода — проще объединить все задолженности в одну с меньшим ежемесячным платежом.

7 хитрых способов быстрее расквитаться с долгами

Собирайте бонусы, баллы и мили, чтобы использовать их для оплаты товаров и услуг. Некоторые сайты предложат вам деньги за неиспользованные авиамили.

Найдите простые занятия, которые принесут дополнительный доход. К примеру, присмотрите за собакой, пока хозяева в отъезде, подвезите пару человек по пути на работу или проходите онлайн-опросы, за которые платят от $ 50 до $ 150.

Если сумма долгов невелика, оформите кредитную карту, на которую не начисляются проценты за первые месяцы использования. Оплатите остальные долги и закройте карту до того, как закончится беспроцентный период.

Используйте карты с привилегиями. Например, отдельные категории карт предлагают скидки при оплате товаров и услуг, другие возвращают часть суммы от покупки, а третьи накапливают баллы, которые подойдут для оплаты авиабилетов, проживания в отеле и поездок в транспорте.

Попробуйте метод «5 конвертов», а деньги, которые не потратите в течение каждой недели, переводите на отдельный сберегательный счет с возможностью снятия средств в любой момент.

Сдавайте жилье посуточно, уезжая в отпуск или командировку. Включите стоимость уборки в цену аренды, попросите кого-то из близких присматривать за квартирой на время вашего отъезда, и по возвращении домой вы получите хороший бонус к зарплате.

Если у вас есть ипотека, иногда выгоднее перенести ее в другой банк, который предложит более низкий процент. В таком случае ваш банк тоже может предложить привлекательные условия, чтобы задержать вас. Иногда это происходит, даже если запросить выписку по кредиту.

А какие эффективные способы поскорее избавиться от кредита известны вам?