Психологи утверждают, что спасти отношения, близкие к разводу, можно одним словом
Глянцевые журналы в статьях, посвященных способам сохранения отношений, пестрят советами в стиле «устраивайте романтические вечера, зажигайте свечи, надевайте кружевное белье». Однако ученые на основании проведенных исследований делают вывод, что ключевым фактором сохранения счастливого и крепкого брака является взаимная благодарность.
AdMe.ru подробно объяснит, почему простое «спасибо» может помочь сохранить семью, и расскажет, как научиться благодарить друг друга.
Хотите спасти отношения? Благодарите друг друга
Выражение благодарности — наиболее значимая вещь, от которой зависит, чувствуют ли супруги себя счастливыми в браке. К такому выводу пришли ученые из Университета Джорджии (США) в результате проведенного исследования.
Взаимная признательность непосредственно влияет на то, как супруги относятся к своему браку и друг к другу, а это, в свою очередь, напрямую связано с тем, насколько продолжительным и гармоничным будет союз.
Факторами, расшатывающими союз, являются излишняя требовательность и критичность по отношению к своей второй половинке, а также ситуации, когда партнеры «пилят» друг друга или отмалчиваются. Подобное поведение может привести к негативным последствиям для отношений, особенно в ситуациях, касающихся финансовых проблем, считают ученые.
Благодарность помогает преодолевать подобные (зачастую ставшие привычными) шаблоны поведения, а также снова зажечь искру в угасающих отношениях и избежать развода даже тогда, когда в браке разлад, а супруги не слишком сильны в том, чтобы сглаживать острые углы в конфликте. «Это показывает силу простого „спасибо“», — говорит ведущий автор исследования Аллен Бартон (Allen Barton).
Как научиться быть благодарным?
К сожалению, наш мозг охотнее запоминает плохое, нежели хорошее. Именно поэтому критиковать, «пилить» и жаловаться гораздо легче, чем заметить хорошее в поступках партнера и похвалить его за это.
Навык благодарности требует определенной практики, и психологи предлагают прибегнуть к следующим шагам, которые помогут сделать взаимную признательность частью повседневной жизни:
- Заведите «дневник благодарности». Вы можете вести записи в дневнике или в разделе «Заметки» на вашем смартфоне. Каждый день записывайте в дневник минимум 3 вещи, за которые вы признательны своему партнеру и отношениям.
- Концентрируйтесь на положительном. Безусловно, очень важно уметь признавать в себе такие чувства, как грусть или гнев, направленный на партнера, и разговаривать с ним о негативных переживаниях. Но даже в самом тяжелом дне есть то, за что стоит говорить «спасибо» друг другу, пусть это будут даже такие незначительные мелочи, как помытая посуда или убранная квартира.
- Выражая свою благодарность, будьте искренни. Не нужно преувеличенно изображать восторг или признательность, если вы этих чувств не испытываете. В отношениях, которые действительно дороги, не должно быть места лицемерию.
- Говорите четко и конкретно, откажитесь от абстрактных и расплывчатых формулировок. Например, вместо «спасибо, ты такой хороший» лучше сказать мужу «спасибо, что забрал малыша из садика».
А вы часто говорите слова благодарности своей второй половинке?
Иллюстратор Oleg Guta специально для AdMe.ru