Психологи утверждают, что спасти отношения, близкие к разводу, можно одним словом

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Глянцевые журналы в статьях, посвященных способам сохранения отношений, пестрят советами в стиле «устраивайте романтические вечера, зажигайте свечи, надевайте кружевное белье». Однако ученые на основании проведенных исследований делают вывод, что ключевым фактором сохранения счастливого и крепкого брака является взаимная благодарность.

AdMe.ru подробно объяснит, почему простое «спасибо» может помочь сохранить семью, и расскажет, как научиться благодарить друг друга.

Хотите спасти отношения? Благодарите друг друга

Выражение благодарности — наиболее значимая вещь, от которой зависит, чувствуют ли супруги себя счастливыми в браке. К такому выводу пришли ученые из Университета Джорджии (США) в результате проведенного исследования. Взаимная признательность непосредственно влияет на то, как супруги относятся к своему браку и друг к другу, а это, в свою очередь, напрямую связано с тем, насколько продолжительным и гармоничным будет союз.

Факторами, расшатывающими союз, являются излишняя требовательность и критичность по отношению к своей второй половинке, а также ситуации, когда партнеры «пилят» друг друга или отмалчиваются. Подобное поведение может привести к негативным последствиям для отношений, особенно в ситуациях, касающихся финансовых проблем, считают ученые. Благодарность помогает преодолевать подобные (зачастую ставшие привычными) шаблоны поведения, а также снова зажечь искру в угасающих отношениях и избежать развода даже тогда, когда в браке разлад, а супруги не слишком сильны в том, чтобы сглаживать острые углы в конфликте. «Это показывает силу простого „спасибо“», — говорит ведущий автор исследования Аллен Бартон (Allen Barton).

Как научиться быть благодарным?

К сожалению, наш мозг охотнее запоминает плохое, нежели хорошее. Именно поэтому критиковать, «пилить» и жаловаться гораздо легче, чем заметить хорошее в поступках партнера и похвалить его за это. Навык благодарности требует определенной практики, и психологи предлагают прибегнуть к следующим шагам, которые помогут сделать взаимную признательность частью повседневной жизни: Заведите «дневник благодарности». Вы можете вести записи в дневнике или в разделе «Заметки» на вашем смартфоне. Каждый день записывайте в дневник минимум 3 вещи, за которые вы признательны своему партнеру и отношениям.

Концентрируйтесь на положительном. Безусловно, очень важно уметь признавать в себе такие чувства, как грусть или гнев, направленный на партнера, и разговаривать с ним о негативных переживаниях. Но даже в самом тяжелом дне есть то, за что стоит говорить «спасибо» друг другу, пусть это будут даже такие незначительные мелочи, как помытая посуда или убранная квартира.

Выражая свою благодарность, будьте искренни. Не нужно преувеличенно изображать восторг или признательность, если вы этих чувств не испытываете. В отношениях, которые действительно дороги, не должно быть места лицемерию.

Говорите четко и конкретно, откажитесь от абстрактных и расплывчатых формулировок. Например, вместо «спасибо, ты такой хороший» лучше сказать мужу «спасибо, что забрал малыша из садика».

А вы часто говорите слова благодарности своей второй половинке?