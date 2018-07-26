Как общаться с подростками, чтобы не стать «злюкой» или «тираном»

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Каждый подросток уникален и переживает период, когда в нем меняется все: тело, чувства, самосознание и отношение к миру. Каждый требует особенного подхода, что не позволяет создать единственный и эффективный рецепт общения. Однако несколько простых рекомендаций помогут родителям улучшить отношения со своими детьми, не потерять ту теплоту и легкость, которая была между ними, пока дочери и сыновья были маленькими.

AdMe.ru собрал советы, которые поддержат родителей, чьи дети становятся тинейджерами.

1. Использовать свой опыт

Мы помним наши подростковые годы, со всеми их неурядицами и сомнениями, которые частенько выбивали из колеи. И сегодня в повседневной жизни мы можем испытывать трудности и быть совсем не идеальными. Однако ребенку сложно представить родителей такими, если они не делятся с ним своими переживаниями. Конечно, не стоит говорить подростку о том, что напугает, но полностью избегать обсуждения «взрослых» проблем — все равно что вынуждать его чувствовать себя неполноценным. Именно в таких ситуациях мы слышим распространенное и действительно искреннее: «Вы не понимаете!»

2. Быть на одной волне

Цените тот удивительный мир, в котором живет младшее поколение. Попросите детей научить вас играть в их любимые компьютерные игры, по очереди выбирайте фильмы и вместе смотрите сериалы, поверьте, можно найти много таких, которые понравятся всем и не будут кровавыми или жестокими. Используйте мессенджеры и другие современные технологии, чтобы быть ближе к подросткам. Ведь они все чаще общаются с друзьями через смартфон и проводят много времени онлайн. Родителям придется осваивать гаджеты, чтобы наладить виртуальное общение, которое позволяет ребенку чувствовать себя более свободным, и объяснить ему основы интернет-безопасности.

3. Интересоваться и поощрять хобби

Общение станет гораздо проще, если родители помогут подростку найти способ самовыражения. Это могут быть интересные и даже совместные занятия рисованием, чтением, танцами, спортом и т. д. Главное, чтобы они нравились ребенку. В кружке или секции он встретит своих единомышленников и улучшит навыки общения. У двух поколений появится много новых тем для разговоров и больше способов показать свою любовь и преданность.

4. Помочь принять меняющийся образ тела

Образ тела не всегда воспринимают в позитивном ключе даже взрослые, которые не проходят через гормональные и физические изменения подросткового периода. Негативные ощущения от собственного тела способны не только замотивировать к занятиям спортом, но и привести к ряду серьезных психических заболеваний: депрессии, нарушению пищевого поведения, анорексии и др. Чтобы подросток смог справиться с «новым» телом, поддерживайте его самооценку, избегайте сравнений с другими людьми и критики внешнего вида, научите контролировать эмоции и не поддаваться на провокации детей, которые иногда будут пытаться обидеть его из-за внешности.

5. Поддерживать общение вопреки всему

Легкость общения между родителями и детьми закладывается задолго до того, как последние становятся подростками. Если вы позволяли еще малышу говорить обо всем, нормально реагировали и рассказывали о себе в ответ, то, когда он станет подростком, общаться будет гораздо проще — проверено практикой. Менее «дружелюбным» взрослым поможет очень простой совет: слушайте чаще, чем говорите. Подростки могут рассказать гораздо больше, если мы будем дольше молчать, давая им возможность высказаться.

6. Позволять детям проявлять независимость

Подростки должны стать независимыми, чтобы превратиться во взрослых людей, и родители обязаны им в этом помочь. Нужно стараться обсуждать проблемы и принимать точку зрения ребенка. Осторожно давать совет, но не мешать ему делать собственный выбор, и стараться не критиковать, если иногда он оказывается неверным, — в большинстве случаев юноши и девушки извлекут уроки из своих ошибок. При этом дети всегда должны чувствовать любовь и поддержку своей семьи, принимающей их такими, какими они хотят быть.

7. Не воевать за все подряд

Ученые называют воспитание деликатным танцем. Одной из самых сложных его частей является четкое понимание, когда нужно вмешаться в жизнь ребенка и надавить, чтобы он учился и развивался, а когда — отступить. Некоторые вещи важнее других, и только за них нужно действительно сражаться со своими детьми. Сравните: курение — розовые волосы, анорексия — ультракороткая юбка. Если жесткая критика будет идти по любому поводу, подросток не сможет понять, действительно ли вы серьезны или просто немного предвзяты и обеспокоены, а в результате просто начнет игнорировать упреки или ожесточится. Не нравится цвет волос — похвалите красивую стрижку, не устраивает длина юбки — поворчите немного и с гордостью скажите, что ваша девочка затмит всех.

8. Бороться с гневом правильно

С подростками постоянно что-то происходит, часто ответной реакцией становится гнев, который бесконтрольно выплескивается на окружающих. Постарайтесь привить ребенку нормальные пути управления этим тяжелым, а иногда и жестоким чувством. Многие из этих советов будут полезны и взрослым. Как успокоиться: Еще раз взгляните на проблему — возможно, она не стоит спора или гнева.

Сделайте несколько глубоких вдохов, сосчитайте до 10. Так вы даете себе время подумать до того, как что-то сказать.

Отправьтесь на прогулку или отвлекитесь.

Проведите краткий аутотренинг: «Мне нужно успокоиться», «Я не должен так реагировать», «Сейчас нельзя выходить из себя» и т. д.

Иногда за обидными словами скрывается совсем другая проблема, но попросить о помощи напрямую ребенок не может.

Юмор — отличное средство, чтобы усмирить гнев. Однако сарказм может только подлить масла в огонь. Как разрешить конфликт: Постарайтесь спокойно высказать свое мнение о проблеме, крик — не помощник в честном споре.

Попросите подростка рассказать, что он думает по этому поводу. Внимательно выслушайте и попробуйте прочитать между строк его мысли.

Обсудите приемлемые способы решения проблемы без «боевых действий». Ищите компромиссы.

Отстаивайте свою позицию спокойно. Не уступайте ни в чем, только когда это действительно важно или необходимо.

Быть родителем — непросто, но нужно верить в свои силы и стараться поддерживать своего ребенка в подростковом возрасте. От этого периода зависит многое во взрослой жизни человека, и мы должны помочь детям справиться с ним и не потерять связи любви и дружбы с семьей. Возможно, у вас есть свои мысли на этот счет? Поделитесь бесценным опытом воспитания в комментариях.