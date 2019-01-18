8 моделей поведения, которые делают человека на улице легкой добычей для преступника

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Для выбора жертвы преступнику достаточно всего 7 секунд. За это время он успевает составить представление о человеке, идущем ему навстречу, и взвесить все риски. Не каждый подходит на роль потерпевшего. Давайте разберемся, чем отличаются люди, к которым преступники никогда не приближаются, от тех, кто становится их жертвой.

AdMe.ru расскажет, на что в первую очередь обращают внимание злоумышленники и как не стать для них легкой добычей.

В 1980-х годах было проведено исследование с целью выяснить, как преступники выбирают своих жертв. Американские психологи 3 дня в определенное время снимали одну из оживленных улиц Нью-Йорка. Затем показывали видеозаписи осужденным за насилие и просили тех оценить, насколько просто им было бы справиться с прохожими на пленке, по шкале от 1 до 10. Оказалось, что перед нападением преступники считывают невербальные знаки людей и выбирают тех, кого смогут легко одолеть и контролировать. Так какое поведение подвергает нас большему риску нападения?

1. Быстрая ходьба

Торопливая походка — признак нервничающего человека. Такой прохожий беспокоится о чем-то своем и невнимателен к окружающим, что делает его легкой мишенью. На улице лучше придерживаться средней скорости потока людей или идти чуть быстрее. И быть собранным и спокойным.

2. Короткий шаг

Обычно люди семенят ногами, когда осторожничают. Можно предположить, что человек натер ногу или у него есть другая травма. Он уязвим и не сможет противостоять напору.

3. Нескоординированная походка

Покачивания из стороны в сторону, подпрыгивания и отсутствие баланса делают походку неуверенной. Наши движения рук и ног должны быть синхронизированы, а походка — плавной. Ступать при ходьбе следует с пятки на носок.

4. Вялые движения

Медленные движения, как и шарканье ногами, показывают, что жизненные силы человека на нуле. Справиться с ним не составит труда, ведь он не сможет дать отпор злоумышленнику.

5. Сутулость

Преступники воспринимают сутулость как подчинение. Сгорбленная спина выдает робкого и слабого человека. Прямая спина, расправленные плечи и приподнятый подбородок, напротив, заставят преступника держаться от вас подальше.

6. Занятые руки

По признанию карманников, легким объектом для нападения являются женщины, у которых заняты руки покупками или которые увлеченно говорят по телефону. Привычка держать руки при ходьбе в карманах также дает временное преимущество преступнику. А ведь первые секунды нападения решают все.

7. Отсутствие зрительного контакта

Для преступников крайне важен эффект неожиданности. Потенциальная жертва не должна видеть нападающего. Таким образом, мы можем защитить себя, смотря людям прямо в глаза и давая понять, что мы их видели.

8. Наушники

Человек, который не слышит окружающих звуков, теряет связь с реальностью. Злоумышленнику не составит труда напасть на него со спины и остаться незамеченным. Чтобы этого не произошло, просто отрегулируйте громкость наушников так, чтобы вам было слышно, что происходит на улице.

По мнению исследователей, 2 самых больших страха злоумышленников — это возможность получить травму и быть пойманными. Любыми средствами они стараются избегать внимания и лишнего шума. И все, что мы можем сделать для своей защиты, — это заставить их поверить в то, что мы не легкая добыча и сможем дать отпор.

Если вы знаете, как надо действовать в такой ситуации, расскажите нам. Для кого-то ваш опыт может стать полезным.