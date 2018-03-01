Как менеджеры по подбору персонала читают нас по одежде

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Менеджеру по подбору персонала достаточно взгляда, чтобы считать степень нашей надежности, компетентности, сделать выводы о наших притязаниях и социальном статусе. Директор консалтинговой фирмы из Техаса Шерри Майсонейв говорит, что первое впечатление на интервью значит очень много, оно складывается менее чем за 30 секунд и полностью основано на нашей одежде. Именно поэтому важно выбирать одежду для интервью осознанно, чтобы не сойти с дистанции еще до того, как начнется собеседование.

AdMe.ru выделил 5 признаков в нашем образе, на основании которых менеджеры по подбору персонала делают вывод о том, впишемся ли мы в корпоративную среду, и которые несут зашифрованную информацию об уровне нашего профессионализма.

1. О чем рассказывают цвета нашего гардероба

С помощью цвета одежды можно оказывать желаемое влияние на людей. Линда Голдман, консультант по бизнес-коммуникациям и этикету, подчеркивает: независимо от того, осознаем мы это или нет, цвета, которые мы выбираем для нашего делового наряда, посылают сообщение окружающим. Поэтому к выбору цвета одежды для собеседования необходимо относиться с большим вниманием.

Если вы выбрали одежду с контрастным сочетанием цветов, то произведете впечатление властного и доминантного человека.

Пастельные оттенки в одежде и макияже помогают расположить к себе собеседника. Главное, остановить свой выбор на благородных пастельных тонах, а не на вызывающих ассоциации с куклой Барби и инфантильностью.

Синий цвет, пожалуй, наиболее удачный выбор цвета одежды для прохождения собеседования. Не случайно форменная одежда и деловые костюмы часто бывают синего цвета. Он ассоциируется с надежностью, уверенностью, компетентностью, спокойствием.

Красный цвет выражает жизненную силу, склонность получать результат и добиваться успеха. Это цвет лидерства, он показывает, что вы не боитесь выделяться и привлекать внимание. Однако для первого интервью лучше предпочесть более глубокий и приглушенный оттенок красного — бордовый. Такой выбор побудит людей считать вас мудрыми, образованными и поможет заработать уважение, которого вы заслуживаете.

Темная одежда вызывает у потенциального работодателя ощущение, что кандидат серьезен, надежен, компетентен, уверен в себе.

Самым неудачным выбором цвета одежды для собеседования, по результатам проведенных исследований и мнению специалистов, является оранжевый — он вызывает ассоциации с чем-то непрофессиональным. Поэтому лучше отложить свою любимую оранжевую блузку до выходных.

2. О чем рассказывает стиль нашей одежды

Далеко не всегда статусные деловые костюмы являются лучшим выбором для собеседования, потому что в таком случае возникает стереотип «сверхквалификации». Этот стереотип проявляется в том, что люди неосознанно склонны считать, что так могут быть одеты только влиятельные высококвалифицированные работники с большими амбициями. Если кандидат пришел на руководящую должность, то строгий вид сыграет ему на руку. А вот если речь идет о вакансии воспитателя, аниматора в детском клубе или продавца, то такая одежда неуместна. Специалисты по подбору персонала могут сделать вывод, что кандидат не соответствует должности, потому что «амбиции выше должности».

В женщине с локонами и в платье с цветами и оборками сложно увидеть преуспевающего топ-менеджера. Для большинства офисных вакансий такой вариант неприемлем. Но если вы соискатель должности педагога или творческой вакансии, то такой образ не только уместен, но и предпочтителен.

3. Что скажет о нас брендо- и логомания

Логотипы люксовых брендов, дорогие часы, положенный на стол телефон или планшет последней модели говорят о том, что для кандидата на вакантную должность важен статус и то, какое впечатление он производит на окружающих. Но, во-первых, люди с демонстративным характером не лучшие управленцы, и такая «показушность» может снизить ваши шансы на получение желаемой должности. А во-вторых, офис — это совсем не место демонстрации финансового превосходства над другими, в том числе над потенциальным работодателем.

4. Говорящие детали

В образе деловых женщин не значимых деталей не существует. Имейте ввиду, что если вам заметны отросшие корни волос, облупившийся лак, застиранный вид одежды, то все это заметит и потенциальный работодатель. И это произведет неблагоприятное впечатление. Также стоит избегать яркого макияжа и резкого парфюма.

Что касается украшений, то остановите свой выбор на небольших и изящных украшениях, таких как маленькие серьги-пуссеты, тонкие одиночные браслеты, часы. Очки в стильной и изящной оправе также могут стать эффектным аккордом в вашем образе. А вот серьги-люстры и дешевая бижутерия из яркого цветного пластика не вписываются в офисный дресс-код.

Сумка должна быть строгой структурированной формы. Бесформенные сумки-мешки, сумки с яркими принтами, с бахромой в бохо-стиле лучше отложить для других выходов и других ситуаций. И не бойтесь включать в свой офисный образ цвет в виде аксессуаров — даже самый строгий серый костюм заиграет по-новому, если его дополнить красной сумкой.

5. Одежда расскажет, насколько вы вписываетесь в корпоративную культуру: свой или чужой?

Ваш образ должен быть как можно ближе к общепринятому дресс-коду компании. Люди склонны в первую очередь принимать себе подобных, поэтому чем больше вы похожи на остальных работников компании, тем менеджеру по подбору персонала легче представить вас среди них. Для того чтобы получить эту информацию, стоит обратиться к помощи социальных сетей. В соцсетях наверняка есть страничка компании, где вы хотите получить работу. Внимательно изучите ее. Менеджеры по подбору персонала придирчиво изучают в интернете информацию о кандидатах, и специалисты по карьерному росту настойчиво рекомендуют поступать так же.

Если в организации, где вы хотите получить работу, придерживаются формального делового стиля, то в вашем образе должен присутствовать деловой костюм, для женщин возможно платье-футляр, дополненное жакетом.

В случае неформального делового стиля жакет или костюм необязателен, но при этом не надо останавливать свой выбор джинсах, кроссовках и футболках.

Если речь идет о совсем неформальной среде, то все равно стоит дополнить ваш комплект хотя бы одной «серьезной» вещью. Например, подобрать к джинсам строгий блейзер.

Если вы претендуете на креативную должность: дизайнер, специалист по рекламе или PR, иллюстратор, копирайтер, ведущий мероприятий и т. д., то проявите свой креатив во внешнем виде. Включите в свой образ яркие цвета, хотя бы в аксессуарах. Иначе как потенциальный работодатель доверит вам творческую работу, если ваш вид навевает тоску? В некоторых компаниях даже существует запрет на ношение классической одежды. Как знак того, что компания ценит свободу творчества и открытость новым идеям.

А как вы продумываете свой образ, готовясь к собеседованию с потенциальным работодателем?