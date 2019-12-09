История девушки с депрессией, после которой вы поймете, что ничего не знаете об этой болезни

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Депрессия — самое распространенное психическое заболевание. От него страдают более 300 млн человек по всему миру. При этом более половины из них вообще не подозревают о том, что больны, и только 25–30 % обращаются за помощью к психиатру. В России только недавно стали серьезно относиться к этому заболеванию. И хотя о депрессии громко заговорили в последние годы, болезнь все еще окружена ореолом стереотипов, и многие представления о ней имеют мало общего с действительностью.

Автор издания Platforma 3/4 Виктория Торновая поговорила с девушкой, которая имеет подтвержденный диагноз «депрессия», и поделилась с AdMe.ru ее рассказом о симптомах, лечении и осуждении окружающих. Героиней статьи стала знакомая Виктории, согласившаяся начистоту рассказать о своем состоянии, чтобы дать знать людям, оказавшимся в похожей ситуации, что они не одиноки.

О начале болезни и первых тревожных звоночках

Сложно ответить на вопрос о том, из-за чего у меня возникла депрессия. В детстве я была активной, любила играть и общаться. Спокойно отнеслась к тому, что мы с мамой переехали, позже так же спокойно восприняла развод родителей.



Первые проблемы начались в подростковом возрасте. Денег в семье стало намного меньше, было нелегко адаптироваться в новой школе, я ссорилась и с мамой, и с ее новым ухажером. Но это был скорее подростковый бунт, нежели депрессия. Да, я часто плакала, замыкалась в себе, но ведь многие проходят через это. В студенческие годы моя психика стала очень подвижной. Накануне я могла летать от счастья, бралась за любые дела, а на следующий день мне не хотелось вставать из постели, я не могла смотреть на себя в зеркало и почти весь день рыдала. Активные периоды резко сменялись пассивными, общительность — замкнутостью, а радость — беспричинным гневом. Причем перейти из одного состояния в другое я могла очень легко. Однако я все еще не осознавала, что с моим психическим состоянием что-то не так. Мне казалось, что так живут все, просто надо меньше ныть, больше работать, и тогда все пройдет. С такими мыслями я окончила университет, потом вышла замуж, даже развелась. Впервые произнести вслух фразу «У меня депрессия, мне нужна помощь» я смогла только спустя полтора года после развода.

О том, как ощущается депрессия

У всех депрессия проходит по-разному, и не факт, что мои симптомы будут такими же, как у других. Но сам образ мыслей и ощущение жизни, мне кажется, имеет множество сходных черт. Во время депрессии мне очень тяжело думать. Любая мысль обретает негативный оттенок и приводит к состоянию паники. Хуже всего становится перед сном: в голове очень много мыслей, и одна страшнее другой. Иногда хоть немного успокоиться и наконец-то заснуть помогают слезы. Самое жуткое в этом состоянии то, что ты не можешь объяснить, что стало причиной. Я хорошо понимаю, что миллионам людей живется хуже, чем мне, что многие бы с радостью махнулись со мной местами. Но понимать и чувствовать — разные вещи. Я могу заставить себя думать по-другому. Я пытаюсь. Я каждый день привожу себе логические доводы, почему у меня все хорошо. И при этом я чувствую себя как в аду. Я ничего не хочу. Почти не чувствую вкус пищи. Хожу по магазинам, только если знаю, что у кота закончилась еда, а дома нет хлеба. У меня нет желания ничего себе купить. Нет желания получать подарки.

Об отношениях с близкими

Из-за депрессии я не хочу общаться с людьми. Видеться с ними, разговаривать — мука. Строить из себя веселого человека я больше не могу, но не хочу никого обрекать на беспомощное состояние, когда понимаешь, что помочь ты не в силах. Я постоянно чувствую себя одинокой и брошенной, но при этом сама идти на контакт с людьми просто не в силах. Мне тошно от самой себя. Сейчас мне хочется спрятаться в кокон, где меня никто не будет трогать. Потому что я чувствую, что должна отвечать на заботу, быть радостной и хоть что-то говорить о своем состоянии. А я не могу. У меня просто заканчиваются слова. И осознание того, что я делаю больно близким людям, рождает только ненависть к себе.

О диагностике и психотерапии

Найти хорошего специалиста очень тяжело — лучше всего это делать через знакомых. Я пошла к довольно известному психотерапевту из своего города. На первом приеме психотерапевт провел тест. Его можно найти и в сети, в свободном доступе — он называется «Шкала депрессии Бека». Результат теста не на 100 % достоверен, но хотя бы показывает наличие проблемы. Вскоре период тяжелой депрессии у меня прошел. Решив, что дальше смогу справиться сама, на второй сеанс к психотерапевту я не пошла. Но через полгода меня накрыло еще сильнее, поэтому после нескольких бессонных ночей я связалась с московским специалистом. Тогда мы провели 10 часов психотерапии: обсуждали проблемы с родителями, взаимоотношения, мои страхи. Стало полегче. Но из-за финансовых проблем пришлось прерваться. Однако 10 часов — это мало: для первых устойчивых результатов нужно работать со специалистом хотя бы часов 40. Поэтому сейчас я снова хожу на терапию.

Об антидепрессантах

Депрессия — это во многом болезнь мозга. В голове нарушаются связи между клетками, организм перестает вырабатывать важные ему вещества, и человек «ломается». Эти химические процессы можно остановить с помощью таблеток. Но подбирать их должен только специалист. И нужно сразу подготовиться к тому, что лекарства могут не подойти. От первого препарата у меня пропали сон и либидо, поэтому пришлось его заменить. Сейчас все вроде бы идет неплохо: я могу спокойно спать. Не скажу, что стала счастливее, скорее внутри поселилось какое-то равнодушие. Но для меня главным было убрать именно тяжелую форму депрессии, избавиться от навязчивых мыслей. Моя мама была категорически против таблеток, потому что считала, что те вызывают привыкание. Часто так и происходит, после длительного приема, поэтому и отменяют таблетки не сразу, постепенно снижая дозу. Тут нельзя заниматься самолечением: иначе может стать только хуже.

О том, как распознать депрессию

Это было очень странно. Со стороны могло показаться, что у меня было все: я не нуждалась в деньгах, ни с кем не ссорилась, у меня ничего не болело. Но при этом я плакала каждый день. Не могла общаться с людьми. В некоторые моменты я как будто начинала задыхаться от паники, хотя для тревоги не было вообще никаких причин. Близкий человек сказал, что пора обратиться к специалисту. Если бы не его поддержка, не знаю, сколько еще времени я бы избегала психотерапевта. Депрессию очень сложно вычислить по внешним признакам. Недавно на приеме у врача я рассказывала о ненависти к себе, о попытке самоубийства, о том, что не могу спать по ночам. И в какой-то момент он прервал мой монолог словами: «Вы говорите такие ужасные вещи, но при этом не выглядите подавленной». А это — специалист. Что уж говорить об обычных людях! Окружающие ждут, что ты будешь либо реветь, либо орать. Но на самом деле человек в депрессии может выглядеть абсолютно спокойным. Или даже слишком активным. Я знаю несколько человек, которые считаются душой компании, этакими весельчаками и заводилами. И мало кто из их знакомых догадывается, что вот этот парень уже несколько лет ходит к психотерапевту, а вот эту девушку чудом спасли после попытки суицида. Депрессию трудно разглядеть. Когда у тебя сломана нога, это легко увидеть на рентгене. Но что делать, когда сломано то, что увидеть невозможно? Нельзя показать на гипс или шрам и сказать: «Вот, смотри, я не обманываю, мне действительно плохо». Из-за этого очень многие не относятся к депрессии серьезно, не считают ее заболеванием.

Депрессия — это не осенняя хандра и не легкий приступ тоски под грустную песню. Это серьезное клиническое заболевание, которое требует такого же серьезного лечения. Оно может возникнуть даже тогда, когда у человека, казалось бы, не будет на то причин. Поэтому многие и не спешат идти к врачу, думая, что непонятное состояние пройдет само. Но постоянно чувствовать себя плохо — это ненормально, и мириться с этим нельзя. Просить помощи у близких и специалистов — не стыдно. Ведь зачастую это единственный путь к выздоровлению.

Может быть, вам или вашим близким приходилось бороться с депрессией? Расскажите, как удалось избавиться от болезни? Что помогло?