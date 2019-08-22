Фрейдистская интерпретация романа «Портрет Дориана Грея», которая понравится всем любителям скрытых смыслов

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Вряд ли на планете есть человек, который не слышал о «Портрете Дориана Грея». Это единственный роман Оскара Уайльда, и его считают самым успешным произведением писателя. Одни только экранизации чего стоят: более 30 фильмов снято по этой книге. Кроме того, в романе столько тайных смыслов, что хватило бы не на один десяток головоломных исследований.

AdMe.ru взглянул на главного героя с необычного угла, а именно через призму фрейдистских теорий. При подготовке материала мы во многом опирались на статью «Персонаж Дориана Грея: формализм и психоаналитическая интерпретация».

Боязнь старения и культ вечной юности — это психологическая защита

Дориан считает своим единственным достоинством юность и безупречную красоту, а потому боится их потерять. В итоге он зацикливается на мысли о вечной молодости и готов даже продать душу дьяволу ради ее обретения. Это называется подавлением: герой не в состоянии принять старость как естественный процесс и пытается задвинуть эти мысли в самый дальний уголок своего разума. Палочкой-выручалочкой для Дориана становится портрет, который принимает на себя все внешние изменения персонажа. Считается, что картина здесь олицетворяет бессознательное. В современном мире подавление мыслей о старости происходит, разумеется, без помощи волшебного портрета. В нашем распоряжении есть фильтры для фотографий, фотошоп, инъекции, косметические средства, а в особых случаях и пластические операции.

Все персонажи романа вместе составляют одно «я»

Согласно теории Зигмунда Фрейда, каждая личность состоит из 3 ипостасей: слепые инстинкты, социальные установки и внутренние моральные движки. Персонажи книги вместе и составляют это единое психическое целое. При этом у каждого из них своя роль: Дориан Грей — молодой и неопытный, эгоистичный.

Лорд Генри — авторитет для Дориана, носитель идеологии гедонизма, умеет вести себя в соответствии с требованиями общества.

Бэзил Хэллоуорд — положительный герой, который пытается противостоять эгоистическому началу и является носителем морали. К сожалению, по сюжету книги Дориан избавляется от Бэзила, который пытается наставить его на путь истинный. Инстинкты захватывают героя, и он отказывается даже от социальных норм и правил, целиком и полностью отдаваясь во власть удовольствий.

Отвергая беременную девушку, герой отрицает свое женское начало

Сибила олицетворяет женское начало в главном персонаже. Дориан под давлением общества отвергает девушку, что имеет сразу 2 объяснения: герой не готов принять собственную женскую сущность и совершает самопредательство, поскольку ставит общественное мнение выше своих чувств (в символическом смысле).

Дориан неспособен стать ответственным человеком и выполнять свои обещания (в прямом смысле). Своего рода это испытание характера, которое Грей с треском проваливает (не без влияния лорда Генри). Именно этот момент в книге является переломным: после гибели Сибилы у героя остается только один путь — вниз, по наклонной. Если бы Дориан сумел принять женское начало в себе, то романа бы не получилось. Поскольку считается, что мужчины с развитыми женскими качествами более чувствительны и эмпатичны, а значит, не способны на сделку с дьяволом. Интересно, что по сравнению с большинством экранизаций в книге отношения героя с Сибилой поданы более нежно: там нет и намека на совместно проведенные ночи. Беременности, как следствие, тоже нет.

Финальная сцена в фильме превращает «вечное дитя» в «героя»

И в книге, и в фильме Дориан собственноручно уничтожает сущность, изображенную на портрете. Это в буквальном смысле героический поступок. Так он отказывается от «младенческого» мышления, эгоистического начала и гедонизма. Герой поднимается над жалостью к себе и наконец находит силы посмотреть настоящему «я» в лицо. Этот переход можно считать инициацией: ребенок перестает быть ребенком, вырастает над собственными желаниями и превращается во взрослого человека.