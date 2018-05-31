Эксперты Ford выявили главные тренды, которые правят нашим миром

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Каждый год компания Ford Motor Сompany публикует результаты глобального исследования Ford Trends. Оно основано на анализе опросов 9 000 человек из 10 стран на разных континентах: США, Великобритания, Австралия, Бразилия, Индия, Китай, Германия, Канада, а также Саудовская Аравия, ОАЭ (в 2018 году) и Испания (в 2017-м). Исследование затрагивает социальные, экономические, политические, технологические аспекты жизни современного общества и стремится предугадать основные настроения и поведение потребителей в следующем году.

Мы в AdMe.ru хотим поделиться с вами любопытной статистикой из опросов Ford, которая отражает основные мировые тренды в 2017 и 2018 годах.

1. Кризис доверия

В условиях постоянно меняющегося мира людей часто охватывают тревога и неуверенность в завтрашнем дне. Недоверие к институтам власти растет, действия политиков часто кажутся людям хаотичными и непоследовательными. 66 % опрошенных обеспокоены масштабными переменами во всем мире и не знают, кому верить. «Моя страна переживает кризис идентичности», — в этом уверены больше 78 % опрошенных бразильцев, 72 % американцев, 67 % британцев, 58 % немцев. В связи с нестабильностью многие очень боятся потерять работу, особенно миллениалы. В страхе остаться без работы постоянно находятся 51 % всех опрошенных в возрасте 18–29 лет.

2. Острые проблемы неравенства и рост числа активистов

Люди стали очень остро воспринимать социальные проблемы, их волнуют вопросы гендерного, расового и социального неравенства. Из всех опрошенных 81 % считает, что разрыв между бедными и богатыми становится слишком очевидным. По данным исследования международного объединения по борьбе с бедностью Оксфрам, 1 % людей в мире владеют бо́льшим богатством, чем все совокупное состояние остальных 99 % граждан. Поляризация общества ведет к росту числа активистов, готовых бороться за свои права.

Многие опрошенные все больше готовы открыто выражать свою точку зрения на назревшие проблемы. 76 % респондентов уверены, что именно своими действиями они могут изменить мир к лучшему. 56 % всех опрошенных лучше переплатят за продукт, чем купят его у компании, которая, по их мнению, наносит вред обществу.

3. Постоянный стресс

Недавно Всемирная организация здравоохранения объявила о настоящей эпидемии депрессии. 73 % опрошенных мечтают о том, чтобы улучшить свое эмоциональное состояние. Многие жалуются на нехватку сна (часто полноценному сну мешают гаджеты), постоянную тревогу и стресс, и особенно высок процент таких ответов среди молодежи в возрасте 18–29 лет. Слежение за ежедневными новостями заставляет нервничать 50 % всех респондентов. «Сейчас я испытываю больше стресса, чем год назад», — вынуждены признать около 50 % опрошенных из всех стран.

4. Высокая ценность свободного времени

Такие занятия, как сон, сидение в интернете, просмотр ТВ и мечтания, больше не считаются бесполезными, наоборот, опрошенные считают их важными и продуктивными. 50 минут в день — это среднее время, которое пользователи проводят в фейсбуке и инстаграме. Склонность откладывать важные дела на потом — в психологии это называется «прокрастинация» — становится нормой жизни. От 30 до 40 % опрошенных в разных странах уверены, что прокрастинация имеет положительный эффект — она помогает развивать творческое начало. 98 % молодых людей, взявших год перерыва после школы, считают, что эта пауза помогла им определиться с выбором жизненного пути.

5. Чрезмерная любовь к шопингу и проблема выбора

Появляются все новые каналы продаж, и процесс выбора становится все труднее. Огромное количество специальных выгодных предложений вводит покупателей в заблуждение. «Интернет предлагает намного больше вариантов, чем мне действительно нужно», — с этим утверждением согласились больше 50 % всех опрошенных. Причем многие отметили, что в реальности новая вещь радует их гораздо меньше, чем они ожидали.

После покупки многие начинают сомневаться, а правильный ли выбор они сделали. Таких ответов было от 60 до 34 % в разных возрастных группах. Некоторые люди из-за огромного выбора просто теряются и так и не решаются что-то купить. С такой проблемой столкнулись 49 % опрошенных в возрасте до 30 лет.

6. Стремление к свободе от обязательств и особое отношение к родительству

Особым становится отношение к процессу воспитания детей. Большинство опрошенных из всех стран уверены, что именно от правильного воспитания зависит успех детей в будущем. При этом в условиях постоянно меняющегося мира родители порой не знают, чему они должны научить своих детей и какое будущее их ждет. По данным Всемирного экономического форума, 65 % сегодняшних школьников будут работать на таких рабочих местах, которых в настоящее время еще не существует. «Родителям сегодня проще открыто говорить о трудностях воспитания», — с этим утверждением согласились 82 % респондентов. При этом многие чувствуют, что другие постоянно оценивают и судят их стиль воспитания. Такое чувство возникает у 60 % родителей, которым до 30 лет, и в меньшей степени у родителей более старшего возраста.

Современная молодежь не спешит связывать себя узами брака, хотя ощущает давление со стороны общества, подталкивающее к скорому вступлению в брак и рождению детей. 43 % респондентов в возрасте до 29 лет сказали, что им необходим «испытательный срок» минимум 2 года, прежде чем решиться на брак. 61 % людей чувствуют, что общество относится к неженатым людям более предвзято, чем к женатым. 63% опрошенных отметили, что общество ожидает рождения детей от тех, кто вступает в брак.

7. Двоякое отношение к техническому прогрессу

По мнению респондентов, постоянное использование новых технологий приводит к нарушениям сна, ожирению, а также делает нас глупее и менее вежливыми. 52 % принимавших участие в опросе думают, что искусственный интеллект в будущем принесет больше вреда, чем пользы. При этом люди выступают за самоуправляемый транспорт: большая часть опрошенных считают автономные автомобили многообещающими. А также большинство респондентов считают, что влияние высоких технологий на развитие детей приносит больше пользы, чем вреда. Люди обеспокоены тем, как легко может произойти утечка личной информации в современном мире. Потребители чувствуют, что часто не могут защитить персональную информацию — она попадает в открытый доступ без их согласия и даже ведома. 46 % всех опрошенных не хватает чувства приватности в личной жизни. 68 % находят ужасной ситуацию, когда компания-работодатель хочет знать о сотруднике слишком много личной информации.

Ощущаете ли вы на себе влияние этих трендов? Делитесь в комментариях.