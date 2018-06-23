Эксперты делятся секретами создания идеальной пары, и на первом месте отнюдь не симпатия

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В современном мире найти партнера стало и легче, и тяжелее одновременно. Казалось бы, сколько сайтов и приложений для знакомств, но до свадьбы дело почему-то не доходит. И современные свахи знают, почему так происходит. А сейчас и мы в нашей статье поделимся с вами действенными способами, которыми стоит руководствоваться для создания длительных и надежных отношений.

Только AdMe.ru напоминает, что все субъективно и не стоит ждать чуда. В любом случае это лишь советы, все зависит только от нас с вами. Но мы надеемся, что наш пост поможет вам построить свое личное счастье как можно скорее.

Посмотрите на себя

Если вы имеете завышенные требования к партнеру, а сами не обладаете и половиной «запрашиваемых» качеств, то у нас для вас плохие новости. Тут не стоит надеяться на чудо и ждать, что принц или принцесса полюбят вас со всеми вашими недостатками. Прежде всего вы должны адекватно оценивать себя и понимать, что ваш будущий партнер тоже будет вас оценивать. Работайте над собой, стремясь стать быть более похожим на человека, которого вы хотите привлечь.

На первом свидании выясните, что хочет человек от жизни

Тут все понятно. Если у вас разные приоритеты с самого начала, вряд ли получится построить долговечные отношения. Однако не думайте, что партнер вот так сразу выложит вам все свои ценности и цели в жизни. Присмотритесь, как он себя ведет с близкими, важна ли ему семья так, как вам, или он еще «ищет приключений», и результат таких наблюдений будет более ценен, чем слова вашего партнера.

Не зацикливайтесь на внешних качествах

Если вы всю жизнь ждали блондина с голубыми глазами или зеленоглазую обольстительницу, это не значит, что брюнеты или обладательницы карих глаз не смогут построить с вами прочных отношений. Внешность важна для определенного рода встреч (и то не всегда), и если ваша цель — создание семьи, то лучше обратить внимание на те качества, которые будут с партнером всю жизнь (а вот внешность, увы, меняется). Тут хорошо подходит аналогия с друзьями. Приглядитесь к своим лучшим друзьям — скорее всего, они не идеальны внешне, но обладают теми качествами, которые вы цените. Так же и в отношениях: будьте более гибки в выборе партнера и оценивайте прежде всего внутренний мир, а не внешний, как бы банально это ни звучало.

Отказывайте

Если поведение предполагаемого партнера вызывает у вас негативные эмоции, не миритесь с этим. Лучше с самого начала отсекать заведомо токсичные отношения, нежели потом не знать, как из них выпутаться. Определите для себя строго неприемлемые для вас вещи (алкоголь, жестокость, отношение к религии, политике, семье) и не идите ни на какие компромиссы, как бы вам ни хотелось. И если начинает подкрадываться мысль «Лучше с ним (с нею), чем одной (одному)», то это тревожный звоночек для вашей самооценки, мы бы посоветовали поработать над нею.

Обратите внимание на образование и социальный уровень партера

Если вы хотите крепкую и гармоничную семью, то, как бы жутко это ни звучало, выбирайте себе человека такого же социального уровня. Можно, конечно, построить и заведомо неравные отношения, но это больше будет походить на родительско-детский союз, где одни партнер «воспитывает» другого, и рано или поздно кому-то это надоест, а нам этого совсем не хочется.

Задайте себе вопрос: «Разговариваем ли мы на одинаковом языке любви?»

Язык любви — это способ, который использует человек для того, чтобы дарить любовь своему партнеру. Семейный консультант Гэри Чепмен выделяет их 5: слова, время, подарки, помощь и прикосновения. Хорошо, когда ваше понимание любви совпадает, но если нет — тут могут начаться проблемы. Например, для вас лучшее проявление любви — это не мешать, а партнер, наоборот, чахнет без разговоров, обнимашек и т. д. В дальнейшем это может привести к разрыву, если вовремя не выучить именно те способы любви, которые ценны для него (нее). Но лучше заранее понимать, что вам предстоит, и захотите ли вы все время работать над собой.

Прислушайтесь к своим ощущениям

Не стоит игнорировать свою интуицию, когда она посылает вам знаки, что что-то не так. Например, вы все время чувствуете себя плохо перед встречей с партнером или стали опаздывать на свидания вроде бы по не зависящим от вас причинам. И если, наоборот, вы чувствуете, что время летит незаметно, когда он (она) рядом, то это хороший знак. Но если вроде все хорошо, а вы не чувствуете себя вдохновленным, то лучше не вступать в такие отношения. Прислушайтесь к себе, ведь это вам жить с человеком предположительно всю жизнь, а не вашим друзьям или родителям.

Мы очень надеемся, что наша статья поможет вам встретить того самого (или ту самую), но, может, у вас тоже есть чем с нами поделиться? Например, рассказом, как вы построили свои крепкие отношения.