Действенные советы для тех, кто хочет осуществить мечту, но ему все время что-то мешает

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У каждого человека есть мечта. Кто-то заявляет о ней открыто, кто-то хранит подальше от чужих глаз. Но зачастую мечта не только «согревает долгими зимними вечерами», но и приносит толику грусти, ведь из года в год остается чем-то недостижимым и далеким.

Мы в AdMe.ru предлагаем вам несколько действенных способов, как нереальную мечту превратить в реальный результат.

1. Сделайте из мечты цель

Во-первых, чтобы все вышло, мечту следуют переквалифицировать в цель. Пока ваша мечта является чем-то далеким, сказочным и невероятным, очень удобно просто прогонять в голове, как все красиво однажды сложится... и не делать ничего. А вот цель — это уже что-то, чего необходимо достигнуть. Она всегда более конкретная и мотивирующая. Например, Алан Рикман задумался о карьере актера лишь в возрасте 26 лет, а до этого зарабатывал на жизнь дизайном. Он написал в Королевскую академию драматического искусства письмо о прослушивании и вскоре был туда принят. А первые главные роли в театре и кино он получил, уже разменяв пятый десяток. Мечта стала реальностью, когда превратилась в цель.

2. Освободите место

Мечте, как и любому явлению в мире, нужны пространство и энергия. А откуда им взяться, если ваш дом, расписание и мысли захламлены тем, что давно уже отжило свой срок. Почистите дом и шкаф, закройте все «хвосты» или бросьте то, что уже точно никогда не будете доделывать. Раздайте долги или простите должникам, скажите все, что давно хотели сказать. Поверьте, после такой перезагрузки станет не только больше времени и энергии, но и возможностей. Не зря же многие истории начинаются с момента, когда герой «бросил все». Если вы прямо сейчас не можете рвануть навстречу мечте через океан, то хотя бы сбросьте балласт, который не дает оторваться от земли.

3. Организуйте пространство

Когда места и энергии стало больше, их нужно как-то организовать. Подумайте, что вам нужно изменить или создать, чтобы двигаться к цели стало комфортно. Отдельный кабинет, пробковая доска на всю стену или велотренажер прямо в комнате? Организуйте пространство так, чтобы в него хотелось возвращаться, чтобы оно мотивировало вас каждый день работать. Хотите рисовать — поклейте обои под покраску или покрасьте в черный. Мечтаете танцевать — сделайте площадку с зеркалами или станком, например, в гараже. Стремитесь написать книгу — устройте себе место, где будет удобно сидеть часами, где будет правильный свет и место для бесконечных черновиков. И тогда еще один вид отговорок сам по себе канет в Лету.

4. Придайте публичности

С самим собой всегда можно договориться — ну кто еще простит вам провалы, если не вы сами. Поэтому привлекайте в реализации мечты друзей и просто общественность. Например, расскажите всем о своем намерении исполнить мечту — тогда сдаваться будет стыдно. Или поспорьте с кем-то, что добьетесь своего, может, для вас азарт — лучший мотиватор. В крайнем случае поддержка никогда не повредит. И полезные советы, ведь порой со стороны видно то, что скрывается от нашего взгляда.

5. Выберите что-то одно

Мечтайте много, но выбирайте что-то одно. Нельзя получить в один день дом на берегу океана, мировое признание в качестве писателя, крепкую семью и фигуру как у ангелов Victoria’s Secret. Все это 4 разные мечты, для которых нужно время и усилия. Поэтому выберите что-то одно, получите это, а затем двигайтесь дальше. Как вы помните, тот, кто бежит сразу за двумя зайцами, не получает в итоге ничего, кроме одышки, про четырех и говорить нечего.

6. Соберите команду мечты

Возможно, вы способны реализовать свою мечту сами — у вас есть все нужные таланты, связи, капитал и умения. Тогда остается вопрос, почему вы до сих пор ее не реализовали. Но чаще всего нам нужна команда. Не та, что будет повторять, что все получится. А та, в которой каждый сможет что-то вложить и что-то полезное из этого вынести. Например, вы хотите выпустить серию футболок с крутыми фразами на них. Но вы можете только сочинить их, а вот нарисовать эскизы, договориться с печатным центром — это не ваше. Зато у вас есть знакомые, которые могут это сделать, а вот идей им как раз и не хватало. В итоге каждый делает свою часть работы, а в конце получается проект, радостный и полезный для каждого участника команды. Кто-то возьмет его для портфолио, кто-то прокачает навыки «посредничества», а вы осуществите то, что не смогли бы сделать в одиночку.

7. Планируйте и разбивайте

Сомнения — огромный тормоз на пути к достижению мечты, ведь нам прекрасно видна цель, но вот сама дорога — сплошь заросли и черные дыры. Справиться с сомнениями помогут планирование и разбивка. Пропишите весь видимый путь к мечте в самых мельчайших деталях: от начальных шагов до требующихся ресурсов и путей их получения. Теперь, когда дорога видна, нужно начать действовать. Можно выбрать 3 действия, которые вы будете делать каждый день. На фоне всей дороги это пустяк, но 3 дела гораздо больше, чем ничего, ведь правда? Или разбивайте дела побольше на 10 мелких (вплоть до телефонного звонка или выпитого стакана воды) — так какой-то шаг не будет вызывать страха и окажется гораздо проще, чем вы думали.

8. Примите вероятность неудачи

Кстати, о страхе. Все новое пугает — это всем известная истина. Но больше этого страшит возможность потерпеть неудачу. Да, так бывает. И, скорее всего, будет. Но спросите себя: что случится, если ваша мечта не осуществится? Ничего. Вы получите опыт, много различных эмоций и впечатлений и возможность попробовать снова. И так каждый раз, пока не поставите мысленную галочку напротив графы с мечтой. Поверьте, у всех счастливчиков, кто исполнил свое заветное желание, было много попыток с неудачным финалом. Единственное, что отличает их от всех остальных, — они не позволили страху и разочарованию взять вверх и попробовали снова.

9. Поймите необходимость нытья

Почти любая статья или книга о достижении цели и исполнении мечты призывает мыслить позитивно. Отличный совет, вот только быть на позитиве всегда невозможно. Вы столкнетесь с ленью, усталостью, разочарованием, провалами и самой жизнью, у которой свой распорядок хаоса для вашей истории. Натянуть улыбку и через силу мыслить позитивно даже вредно в такой ситуации. Поэтому плохие эмоции нужно выпускать или преобразовывать. Помните, профессор Люпин в саге о Гарри Поттере советовал смеяться над страхами. С неудачами тоже отменно работает! Если все не слишком печально — утрируйте, насмехайтесь, используйте сарказм. В общем, делайте все, что содержит хоть долю иронии над ситуацией. То, над чем можно посмеяться, уже не так пугает, верно? Но если сил не хватает даже на улыбку, а боль кажется нестерпимой, нойте. Найдите себе идеального слушателя, который не станет давать советы или переубеждать, а просто послушает. Если такого нет, обратитесь к классике жанра — молчаливые бармены. Или же поговорите с самим собой, внутренним ребенком, старым другом, с которым теперь общаетесь только мысленно. Напишите письмо без адресата или заведите дневник для таких моментов. А когда негатив уйдет вместе со словами, можно и подумать над тем, чтобы снова найти причину для позитива.

10. Помните о реальности

Не забывайте жить. Для многих мечта — ключ к решению проблем, и они бросаются с головой в эту долгую и изнуряющую гонку, игнорируя реальность. Но секрет в том, что большую часть времени вы, скорее всего, проведете не в точке «исполнение мечты», а на пути к ней. Поэтому умение наслаждаться тем, что в этом самом пути происходит, и понимать важность небольших передышек крайне важно. Получайте кайф от каждого шага и помните, что жизнь не станет ждать вашего прибытия: дети не перестанут расти, родители стареть, друзья не замрут в ожидании вашего триумфа, да и солнце будет подниматься каждый день. Живите.

11. Хвалите себя

Мы сворачиваем на полпути потому, что не смогли достичь результата за месяц, как хотелось. Но если обернуться назад и посмотреть, сколько уже сделано и как мы на самом деле продвинулись, то и бросать станет как-то совестно. Прежде всего — перед самим собой. Поэтому трезво оценивайте свои результаты, хвалите себя за маленькие и большие победы — ощущение таких побед мотивирует куда больше конечной цели. Самая знаменитая телеведущая Опра Уинфри начинала как репортер газет и других СМИ, затем стала помощником ведущего новостей, после — одной из ведущих шоу «Говорит Балтимор». Каждое из ее достижений заслуживало похвалы, гордости, что в итоге привело ее к собственному шоу, телеканалу и званию одной из самых влиятельных женщин США.

12. Действуйте

Ну и самое банальное: действуйте. Если самое сложное, что вы делаете по отношению к своей мечте, — вздыхаете и представляете, как все будет круто, то все и останется в вашем представлении. Знаете, что нужно, чтобы написать книгу? Талант, время, усидчивость, компьютер... Но главное — это начать писать. Без этого все будет бесполезно. Так что если мечтаете путешествовать, то посмотрите туры и самолеты, посчитайте бюджет и поставьте себе цель. Первый шаг — всегда самый трудный, но без него не будет ни остальных шагов, ни конечной счастливой точки. Не бойтесь мечтать. И главное, не бойтесь верить, что мечты сбываются, — по долгой дороге лучше идти с позитивом и надеждой.

А ваша мечта когда-нибудь осуществлялась? Или, может, вы как раз на пути? Делитесь своими примерами и приемами в комментариях.