Что такое кожный голод и почему это стало проблемой современного поколения

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Однажды в клинику доктора Хакана Олауссона поступила женщина с тяжелым воспалением головного мозга. Она ни на что не реагировала, в том числе на уколы и электрические импульсы. Врачи уже смирились с тем, что не смогут привести ее в чувство, пока одна из медсестер от сочувствия не погладила пациентку по руке. Внезапно некоторые части мозга начали работать. Для ученых это стало поводом к тому, чтобы провести ряд исследований и доказать, как на самом деле для человека важны обычные прикосновения.

AdMe.ru решил разобраться в этом вопросе, и теперь, после углубления в тему, нам хочется как можно чаще прикасаться к близким людям, потому что это может защитить их от многих психологических и физиологических проблем.

Ученые взволнованы: люди стали реже прикасаться друг к другу

Тиффани Филд, глава исследовательского института Touch Research, долгое время наблюдала за поведением людей в аэропортах, взаимодействием родителей с детьми на детских площадках и общением подростков в кафе. Женщина пришла к неутешительному выводу: люди стали реже прикасаться друг к другу. Это плачевно, потому что ранее она установила, что и дети, и подростки, которые чаще обнимаются с друзьями и родителями, которых гладят и похлопывают по спине, намного менее агрессивны и значительно лучше развиты, чем те, которые не получают частого физического контакта с близкими. Тем не менее люди все меньше хотят дотрагиваться друг до друга. С чем же это связано?

Отношение к прикосновениям

Частично это связано с возрастающей тревожностью общества. Сегодня, всего лишь приобняв коллегу за плечи или взяв друга за руку во время разговора, можно оказаться неправильно понятым и в худшем случае получить обвинение в домогательстве. Мы стали иначе относиться к прикосновению. Возможно, вам доводилось замечать, что люди старшего поколения менее закомплексованы в тактильном общении. Они часто прикасаются к собеседнику: дотрагиваются до его руки, если хотят донести что-то важное; кладут ладонь ему на плечо, когда смеются. Парням и девушкам же такие контакты неприятны, и они стараются жестче выстраивать личные границы, максимально защищая себя от лишних прикосновений, не осознавая их важности.

Развитие интернета и социальных сетей

По мнению доктора Филд, именно наличие гаджетов в руках у людей сыграло решающую роль в уменьшении частоты прикосновений. Особенно хорошо это было видно в аэропорту: люди, ожидающие своих рейсов, не соприкасались друг с другом, не обнимались, не держались за руки. Большинство из них были поглощены скроллингом лент в своих телефонах. То же можно сказать о людях, которые ужинают в кафе. Они все реже держатся за руки, касаются друг друга или смотрят друг другу в глаза. На смену этим действиям опять же пришли смартфоны. Эти выводы можно было бы назвать пустым брюзжанием противников прогресса, если бы не знания о том, насколько на самом деле для нас важны прикосновения.

Как на прикосновения реагирует мозг?

Вернемся в клинику доктора Олауссона, где случайное поглаживание «оживило» мозг безнадежной пациентки. После этого случая врач провел большое количество тестов и обнаружил необычную реакцию человеческого организма на нежные прикосновения, которую назвал «эффектом ласки». Как выяснил доктор, при поглаживании активизируются те же участки мозга, которые работают у нас во время наблюдения за тем, в кого мы влюблены. Они же работают, когда мамы смотрят на своих новорожденных детей. Нервные волокна, посылающие сигналы в эти части мозга, ученые назвали S-тактильными афферентами, в просторечии — «нервы любви».

Прикосновение как обезболивающее

Ученые Оксфордского университета и Ливерпульского университета имени Джона Мурса пошли дальше и решили изучить, насколько успокаивающе действуют на человека нежные прикосновения. В ходе исследования они наблюдали за детьми во время забора крови из пальца. Некоторым малышам в момент процедуры легонько проводили по внутренней стороне предплечья мягкой кисточкой. Эти дети намного спокойнее переносили прокол пальца, а мозговая активность, связанная с болью, уменьшалась у них на целых 40 %. Это дало ученым возможность не только установить, что большинство «нервов любви» сконцентрировано у нас в области внутренней поверхности предплечья, но и рассчитать оптимальную скорость поглаживания: она составляет 3 см в секунду. Если хотите приободрить близкого человека, попробуйте погладить его по руке таким образом.

Другие полезные функции прикосновений

От приятных прикосновений в организме вырабатывается гормон любви окситоцин, природный антидепрессант серотонин и гормон удовольствия дофамин. Все это улучшает настроение и спасает от депрессии.

Ласковые поглаживания или объятия помогают иммунной системе в тех случаях, когда ее работе мешают частые стрессы.

Прикосновения уменьшают количество сердечных сокращений и понижают кровяное давление. Говоря об объятиях, стоит отметить, что эффективнее всего они работают, если длятся не менее 20 секунд.

Что такое кожный голод?

Кожным, или тактильным, голодом называют состояние человека, при котором он испытывает острый недостаток контактов «кожа к коже». Некогда это было болезнью арестантов, помещенных в одиночные камеры, но с течением времени страдать от этого начали и люди, живущие в совершенно обычных условиях. Поначалу проблема кажется незначительной. Но в то время, пока мы еще не осознаём этого, организм уже начинает волноваться. Блуждающий нерв посылает мозгу информацию «мы никому не нужны», и это становится причиной не только физиологических, но и психологических проблем. В итоге могут появиться: депрессия;

тревожность;

неудовлетворенность отношениями;

трудности со сном. Часто люди, страдающие от кожного голода, стараются возместить недостаток прикосновений искусственным путем. Они могут подолгу принимать горячий душ, обнимать свернутое одеяло во время сна и не выпускать из рук своих питомцев. Но ничего из этого, конечно, не заменяет контакта «кожа к коже».

Как справляться

Тем, кто в данный момент одинок и страдает от недостатка прикосновений, врачи рекомендуют пройти курс массажа. Для тех же, кто живет не один, рекомендации вполне прозрачны. Таким людям советуют сделать так, чтобы нежные прикосновения стали естественной частью каждого дня. Нужно ввести традицию всегда обниматься при встрече с близким человеком или целовать его в щеку.

Быть тактильно активным во время разговоров.

Не отстраняться от близких людей во время просмотра телевизора или «зависания» в телефоне. Конечно, все эти вещи применимы только к тем людям, с кем вы по-настоящему близки. У знакомых или коллег такие прикосновения могут вызвать неоднозначную реакцию. И, конечно же, нельзя перегибать палку, поскольку избыток физических контактов может стать причиной тактильной усталости, или, как ее еще называют, «затроганности» — состояния, в котором человек живет в череде непрерывных прикосновений. А это уже может стать причиной замкнутости и нежелания контактировать с кем-либо.

Испытывали ли вы когда-нибудь на себе симптомы тактильного голода или, наоборот, «затроганности»?