Что отличает средний класс от всех прочих людей (И это не количество нулей на банковском счете)

Связанные с экономикой понятия часто кажутся нам до боли знакомыми и предельно ясными. Мы слышим их каждый день по телевизору и радио, читаем о них в газетах и на новостных порталах в интернете. Мы думаем, что знаем о них все, но это не так. Взять хотя бы понятие «средний класс». Прямо сейчас, не заглядывая в статью, вы сможете рассказать, кто эти люди, как они живут? И самый главный вопрос: а вы относитесь к среднему классу?

Мы в AdMe.ru заинтересовались этой темой и прочитали несколько книг и научных исследований на этот счет. И вот о чем спешим вам рассказать.

О среднем классе впервые заговорили очень давно

Это понятие впервые встречается в трагедии Эврипида «Умоляющие», написанной еще до нашей эры. Драматург разделил общество на богачей, бедняков и средний класс, причем последние — надежда и опора города, ведь они примерны и законопослушны. Позже приблизительно о том же написал Аристотель. «Средние люди» не стремятся заполучить имущество богатых и не замышляют ничего плохого. Они просто живут своей тихой и спокойной жизнью и стараются, чтобы так продолжалось и дальше. В начале ХХ века к среднему классу стали относить мелких предпринимателей. Затем, когда квалифицированные наемные работники стали зарабатывать больше, их тоже причислили к этой категории. Это были руководители, бухгалтеры, адвокаты, преподаватели и представители других профессий.

Дело не в деньгах. Точнее, не только в них

Исследователи выделяют лишь примерный показатель, на который можно ориентироваться: нужно зарабатывать от 75 до 125 % медианного месячного дохода по стране. То есть если 50 % жителей страны получают больше ₽ 100 000 (эту сумму мы берем просто для простоты расчетов), а другие 50 % — меньше этой суммы, то ₽ 100 000 — это медианная зарплата. Соответственно, средний класс — это те люди, чей доход в месяц составляет от ₽ 75 000 до ₽ 125 000. Конечно, это не единственный способ определить, к какому классу принадлежит человек. Исследователи могут учитывать еще и то, насколько доход человека превышает порог бедности в стране или же покупательную способность.

Но на самом деле важны не только деньги. Представители среднего класса образованны и, как правило, не занимаются физическим трудом. Они охотно вкладывают деньги в себя, то есть в свое здоровье, самые разные курсы для продвижения по карьерной лестнице, качественный отдых. Инвестируют они и в своих детей, отдавая их в платные кружки и секции. Примерный портрет представителя среднего класса вообще выглядит довольно занимательно. Возможно, ориентируясь именно на него, а не на финансовые показатели, вы сможете определить, принадлежите ли вы к этой категории людей.

Типичный портрет представителя среднего класса

Если сопоставить все подходы и подойти к описанию этой категории людей, вообще не ориентируясь на цифры из зарплатных ведомостей, получится вот что. Типичный представитель среднего класса: может позволить себе обучение в зарубежном университете;

имеет среднее специальное или высшее образование;

работает на должности, связанной с интеллектуальным трудом;

имеет автомобиль (иногда несколько — на каждого взрослого в семье);

не реже 1 раза в год отправляется в отпуск;

имеет не менее 40 кв. м жилья на каждого члена семьи.

Занимательный аспект прописан в докладе Министерства торговли США. Согласно этому документу, семьи среднего класса определяются не уровнем доходов, а скорее своими стремлениями. Они хотят иметь собственное жилье, машину, откладывать деньги на свою пенсию и иметь возможность выезжать в отпуск все вместе. Они знают, что должны много работать, чтобы иметь все это. Быть средним классом — это ставить перед собой цели и делать все для их достижения.

Дети — фактор риска. И не только они

Исходя из того, что мы уже узнали, стать представителем среднего класса можно, получив хорошее образование, а затем — высокооплачиваемую работу. А вот перестать им быть можно, не только эту самую работу потеряв. Появление ребенка — это весомый фактор риска. Представим, что речь идет о семье, относящейся к среднему классу, доходы которой для такой категории людей не высокие, но и не низкие. Такая серединка среднего класса. Если рождается один ребенок, то шансы его родителей стать еще богаче снижаются в полтора раза. А если детей 2 и более, то в 4 раза. Когда речь заходит о людях, которые совсем недавно еле-еле преодолели планку дохода среднего класса, вероятнее всего, с рождением ребенка они окажутся за его границами. Другой фактор риска — выход на пенсию. Как правило, доходы людей, завершивших свою трудовую деятельность, снижаются, а вместе с тем падает и их уровень жизни.

Как представители среднего класса живут в разных странах?

Мы упоминали о том, что в каждой стране средний класс можно описать по-своему. Предлагаем вам несколько историй от пользователей cети, которые помогут пролить свет на этот вопрос.

В Великобритании быть средним классом — это значит иметь возможность жить в относительном комфорте, без стрессов, связанных с финансами. Ваш самый большой долг — это ипотека. У ваших детей есть доступ к качественному школьному образованию и самым разным возможностям для самосовершенствования. А еще вы достаточно часто ездите в отпуск. © Mary Kirk / Quora

Я живу в Норвегии и принадлежу к среднему классу. Думаю, у нас все прекрасно, и большинство людей моего возраста, которых я знаю, могут позволить себе гораздо больше, чем нужно. У меня есть муж, поэтому я неплохо справляюсь. Но если бы я жила одна и вынуждена была платить высокую арендную плату, то, вероятнее всего, у меня не было бы возможности путешествовать, питаться в ресторанах и покупать наряды всякий раз, когда мне того захочется. Но в целом на аренду, еду и одежду хватало бы, если бы я разумно распоряжалась своими деньгами. © Elfrid Tyri Gulliksen / Quora

Я из Китая, и у нас к среднему классу относятся люди, которые могут позволить себе одежду известных во всем мире брендов, роскошную еду или пятизвездочный отель на время отпуска. При этом такие люди обычно скромны и внешне никак не демонстрируют уровень своих доходов. Если вы встретите кого-то, кто станет рассказывать вам, как он богат, вероятнее всего, это не так, ну или это человек с непомерно раздутым эго. У нас таких обычно называют деревенщинами. © Nan Tsai / Quora

Индия. Если в вашем доме есть пакет с пакетами в отдаленном уголке кухни, то вы принадлежите к среднему классу. Если вы по максимуму выжимаете зубную пасту из тюбика, вы — средний класс. Если вы сканируете взглядом ценники в торговом центре, вы из среднего класса. Если в шкафу только обноски от вашего старшего брата или сестры, то вы — представитель среднего класса. И если от слова «стартап» у вас бегут мурашки по спине, вы точно средний класс. © Vinita Punjabi / Quora

В Нигерии человек, который может купить генератор для дома и запускать его каждый раз, когда отключится электричество, уже принадлежит к среднему классу. Эти люди могут позволить себе билеты в кино и дорогой попкорн во время киносеанса. Они никогда не присылают сообщения с просьбой перезвонить им, потому что на счете закончились деньги. У таких людей обычно есть машина. А если у представителя среднего класса машины нет, значит, он просто копит на крутую модель. Им проще взять такси, чем ездить на непрезентабельном подержанном авто. © Ebenezer Egbule / Quora

А вы относите себя к среднему классу?