Читатели AdMe.ru рассказали, какие странности они обнаружили у себя или своих близких

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Вы когда-нибудь замечали, что какие-то моменты в вашем поведении окружающие находят странным? Например, то, что вы разговариваете сами с собой, когда вокруг ни души. Или не можете уснуть, когда горит хотя бы один индикатор на технике. Ну или очищаете кожицу винограда и только потом едите. Если вы считаете, что с вами что-то не так, не волнуйтесь: вы не одиноки. У каждого есть свои тараканы в голове. Причем интересно, что чаще всего странности в поведении касаются пищевых привычек.