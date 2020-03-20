Читатели AdMe.ru рассказали, какие странности они обнаружили у себя или своих близких
Вы когда-нибудь замечали, что какие-то моменты в вашем поведении окружающие находят странным? Например, то, что вы разговариваете сами с собой, когда вокруг ни души. Или не можете уснуть, когда горит хотя бы один индикатор на технике. Ну или очищаете кожицу винограда и только потом едите. Если вы считаете, что с вами что-то не так, не волнуйтесь: вы не одиноки. У каждого есть свои тараканы в голове. Причем интересно, что чаще всего странности в поведении касаются пищевых привычек.
Недавно мы рассказывали о странностях, которые пользователи Reddit заметили у своих близких. Читатели AdMe.ru в ответ на этот пост тоже написали, что они или их знакомые делают не так, как большинство людей на планете.
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Я не допиваю и не доедаю еду... Хоть чуть-чуть, но оставлю... Друзья сто лет меня знают и каждый раз говорят: «О, снова не допила!» © Nelya Melnichenko / facebook
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Не могу есть абрикосы, не разломав их: червяков боюсь очень, с детства... Люблю растопыривать пальцы на ногах или, наоборот, сжимать. Мужа удивляет эта привычка. © Елена Слепцова / facebook
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Это что! Я пальцами на ноге иногда поднимаю с пола упавшие предметы. Наклоняться лень... © Елена Лофо / facebook
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Я очищаю виноград от шкурки. Черешню и прочее всегда проверяю на наличие червяков. Чищу шпроты от плавников и позвоночника с ребрами. © Петр Колесниченко / facebook
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Недавно поймала себя на мысли, что не могу пить из пластмассовой посуды. Только из стекла или керамики. © Yulia Granovski / facebook
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Я ем борщ с почти сырой капустой. Терпеть не могу переваренную. Откладываю себе, а семье довариваю потом. © Anna Akl / facebook
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Не ем горошек в оливье, поэтому его отодвигаю на край тарелки. Троюродная тетя, оказалось, так же делает. © Julia Red / facebook
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Ненавижу смятый тюбик зубной пасты — всегда расправлю ровненько. И еще когда емкости с шампунем облиты и незакрыты. Обязательно помою их и расставлю красиво. Больше странностей нет. © Julia Kofemanka / facebook
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У нас на работе общая раздевалка с соседним отделом. Один парень часто разбрасывает свою обувь. Мне адски действует на нервы! Иногда мне удается себя сдержать, но чаще я собираю его ботинки по всем углам. Мне стыдно, потому что чужие вещи трогать нельзя. Но, наверное, я буду продолжать, пока он не сделает мне замечание. © Вера Мишина / facebook
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Я всегда в фаршированных перцах сначала ем перцы (потому что они невкусные) и только потом начинку: разминаю и ем. © Irina Kravtsova / facebook
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У меня один гость всегда разворачивал голубцы: начинку съедал, а капусту оставлял. Все мои труды были насмарку. Меня это бесило. Теперь я ему подаю тефтели и не разрешаю осквернять мои голубцы. © Альбина Огольцева / facebook
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Проснувшись, я не разговариваю и почти не открываю глаза, пока не умоюсь и не почищу зубы. © Евгений Плыс / facebook
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Моя свекровь выходит из себя, если на сахарнице снаружи есть хоть одна налипшая крупинка. Она немедленно высыпает весь сахар в миску и начинает мыть сахарницу. © Зорюшка Александровна / facebook
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Не могу уснуть, если между шторами есть щель, даже маленькая. Все должно быть четко занавешено. © Татьяна Гришина / facebook
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Мой двоюродный брат сначала съедал в супе бульон, а потом — оставшуюся гущу. И говорил, что у него первое и второе — два в одном. © Елена Иваненкова / facebook
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Я использую в качестве сахарницы горшочек с надписью: «Вологодское масло». © Светлана Воробьева / facebook
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Мой муж не терпит, когда открыта дверца стиралки. Прошу его оставить просохнуть. Соглашается. Через минуту дверь уже закрыта. © Наталья Шекурова / facebook
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Мой дядя не ел «ушки» у вареников, чем бесил всех родственников... © Наталья Митина / facebook
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Не ем картошку в супе! В любом другом виде — без проблем! © Irina Shevchenko / facebook
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Не могу съесть тарелку борща, не покрошив туда батон. А когда ем пельмени, то сначала «обгрызаю» тесто, а фарш ем в конце. © Jelena Suhorukova / facebook
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С детсадовско-больничных времен не могу смотреть на масло в каше. На то, как оно в ней тает и вокруг образуется желтая жижа... Фу-у-у... © Вера Фридман / facebook
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Не могу есть яблоки, груши и персики без ножа. Ненавижу откусывать их. И иногда не могу видеть, как кто-то это делает. © Анна Блудова / facebook
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Мой дядя ставит будильник за 3 часа до того времени, когда ему надо вставать. И так на каждый час. Когда мы спрашиваем зачем, он отвечает, что ему важно проснуться и понять, что есть еще 3, 2 или 1 час на сон. И он снова засыпает, абсолютно счастливый. © Anna Samsonova / facebook
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Я не допиваю чай, если он не «правильной» температуры. Просто пока пью, он успевает слегка остыть — и все, никак уже меня не заставить его допить. © Mavka Lisova / facebook
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Мой свекор никогда не наденет новую рубашку, футболку или майку, если сначала их не наденет свекровь. Она носит их до первой стирки, и только после нее их надевает свекор. © Ирина Ступка / facebook
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У нас на телевизоре защитная пленка по бокам и сзади уже года 3. Не могу заставить себя ее снять. Бережно при уборке вытираю с нее пыль. © Анастасия Си / facebook
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У меня папа надкусывал конфеты, чтобы их не съели без него. Половинки конфет могли неделями ждать своего часа. © Elena_kev_ / AdMe
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У меня одни знакомые не любят отдирать этикетки. Наверное, еще ни одной не отодрали в жизни. Посуда так и моется: этикетки на нижней стороне висят. На экране телевизора наклейка на пол-экрана — как купили и поставили, так и смотрят. © ДжонДоу / AdMe
Какие странности вы замечали за собой или своими родными и знакомыми?
Фото на превью Альбина Огольцева / facebook