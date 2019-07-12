Без феминизма вы не были бы теми, кто вы есть. Вот 12 вопросов для сомневающихся в этом

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В сентябре 1968 года работа всех учреждений на Уолл-стрит остановилась. 10 тыс. мужчин вышли на улицу, чтобы посмотреть на одну-единственную девушку, рядовую сотрудницу банка Франсин Готтфрид. А все потому, что она каждое утро выходила из метро в обтягивающем свитере, который подчеркивал грудь. Когда «бюстовая паника» достигла пика, начальник позвонил девушке и попросил не приходить на работу. Сейчас в эту историю верится с трудом. Сегодня женщины могут носить любую одежду, не боясь собрать тысячную толпу. Об этом и о других достижениях феминизма рассказывает известная писательница и сценаристка Лилия Ким.

Тем, кто еще не определился, стоит ли поддерживать феминизм и нужен ли он нам вообще, AdMe.ru предлагает прочитать бескомпромиссный текст Лилии и ответить на ее вопросы.

Что такое настоящий феминизм и чем он отличается от треша и угара, который рисуется в некоторых головах? В чем разница между феминизмом и мизандрией (мужененавистничеством)? Попалась мне статья, где женщина яростно обличает, как ей кажется, феминизм, а на самом деле кашу из стереотипов и страхов общества, в котором женщин было веками больше, чем мужчин, из-за постоянных войн, а идея какого бы то ни было равноправия отравлена опытом советской формальной уравниловки.

Феминизм — это движение за равные права. Не все женщины феминистки. Некоторые мужчины являются убежденными феминистами, даже не подозревая об этом, а просто оценивая людей по уровню их квалификации, а не исходя из половых стереотипов, добровольно выплачивая алименты на детей, участвуя в их жизни и не считая это подвигом, ведя бизнес с женщинами и так далее.

Феминизм НЕ утверждает, что женщины лучше мужчин. Также он НЕ утверждает, что мужчины и женщины могут одинаково хорошо выполнять тяжелую физическую работу. Он НЕ утверждает, что женщина должна все волочь на себе одна.

Вот всего несколько наводящих вопросов:

Cейчас право наследовать за своим отцом любая женщина считает чем-то само собой разумеющимся. Как вы думаете, сколько лет назад вы бы встретили массу возражений на этот счет: что не сможете распорядиться, все профукаете, станете добычей альфонса и так далее?

Вы можете подписывать документы по бизнесу, договоры купли-продажи и тому подобное. Как вы думаете, сколько лет прошло с момента, когда это за вас мог сделать только отец, муж или брат?

Вы можете самостоятельно снять квартиру. Как вы думаете, сколько лет прошло с момента, когда это мог сделать только ваш муж?

Каждой из вас (ну окей, подавляющему большинству) кажется, что право решать, сколько у вас будет детей, всегда было вашим. И как может быть иначе? А всего 80 лет назад никакой контрацепции у вас не было, и ваше право сделать аборт до сих пор подвергается сомнению некоторым количеством людей.

Если говорить о праве распоряжаться своим телом по своему усмотрению, вступать в отношения с мужчинами, вызывающими влечение, и отказывать другим, иметь комфортное для вас количество партнеров, вне зависимости от брака — сколько лет вашей свободе, как вы думаете? Сколько лет прошло с момента, когда вам необязательно быть девственницей при вступлении в брак? Когда быть не девственницей и первый партнер не ваш муж — это окей? И как вы думаете, сколько стран, где это окей, и сколько тех, в которых девушка, имевшая сексуальный опыт до брака, — «порченный товар», а мужчина должен иметь его чем больше, тем лучше?

Сейчас профессии секретаря и бухгалтера считаются типично женскими. Как вы думаете, сколько лет назад велись дискуссии, может ли женщина быть телефонным оператором?

Вот у вас наверняка есть высшее образование и, может быть, даже не одно. Попробуйте угадать, сколько лет назад велась дискуссия о целесообразности в принципе обучать вас грамоте, чтобы вы могли прочесть этот текст и написать коммент (возможно, обличающий феминизм).

Кем, по-вашему, были Клара Цеткин и Роза Люксембург, благодаря которым советская власть, стараясь казаться самой прогрессивной в мире, дала равные права мужчинам и женщинам аж в 1917 году, за несколько десятков лет до европейских стран и во многом — Америки? Чему, по-вашему, посвящен «женский» праздник 8 Марта?

Вы, возможно, занимаетесь спортом в удобной, обтягивающей одежде. Как вы думаете, сколько лет назад кипело возмущение по поводу женщин, катающихся на велосипедах? Сколько лет назад можно стало носить юбку выше колена? Каких стран больше: тех, где женщины могут заниматься спортом в шортах, или тех, где они не могут посещать один спортивный зал с мужчинами и носить одежду по своему выбору?

Если у вас есть дети. Как вы думаете, сколько лет назад половой контакт с девочкой 12 лет стал считаться уголовно наказуемым актом педофилии? Каких стран больше: где это незаконно или где это в порядке вещей?

Как вы думаете, сколько лет назад причинение жене тяжких телесных повреждений стало считаться незаконным? Каких стран больше: где это незаконно или где это в порядке вещей и нет даже статьи, по которой можно привлечь за избиение жены?

Как вы думаете, сколько лет назад у вас появилось право на алименты после развода? Каких стран больше: тех, где право женщины на алименты свято соблюдается, или таких, где это пустая формальность или же мужчина не обязан их платить вообще?

Всего каких-то 100 лет прошло. Вы спокойно, без напряга получаете в наследство недвижимость и можете быть парнером по бизнесу, подписываете документы, получаете высшее образование, решаете, когда и за кого вам выходить замуж, когда и сколько детей иметь, можете развестись с мужем по личной инициативе и потребовать алименты. И вам кажется, что все это было всегда, потому что все эти изменения происходили так медленно, через такое колоссальное сопротивление, что часто одной жизни не хватало, чтобы их воплотить. И вы хотите обличать феминизм. Вместо благодарности и вопроса, что вы можете сделать, чтобы отдать дань уважения тем, кто сделал для вас все перечисленное «само собой разумеющимся».

Кто все еще хочет возражать, что все это произошло само собой благодаря научно-техническому прогрессу, посмотрите на карту мира и выделите страны, где есть интернет, сотовая связь, антибиотики, холодильники, банки, транснациональные корпорации и высокотехнологичные отрасли. Но, если бы вы там родились — возможно, ваша мать или дочь не имели бы ничего из вышеперечисленного, потому что там не было феминизма.

И еще вопросы для размышления о том, чтобы сделать свой вклад в движение, которое дало вам все это:

1. Как вы думаете, скольким женщинам отказывают в работе при наличии более высокой квалификации только на основании стереотипа, что это не женская работа?

2. Как вы отреагируете, узнав, что за один и тот же набор обязанностей и достижения ваш коллега-мужчина получит в 2 раза больше, потому что «ему же семью еще надо кормить»?