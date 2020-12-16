9 верных признаков того, что люди вами восхищаются, хотя вы даже об этом не догадывались

Результаты исследования Гаса Куни показывают, что люди часто относятся к новым знакомым более доброжелательно, чем к себе, и сами нравятся окружающим больше, чем им кажется. Исследования подтверждают, что большую симпатию у человека вызывают те люди, которые кажутся ему похожими в чем-либо на него самого.

AdMe.ru знает, как определить, что знакомые и посторонние люди вами восхищаются, даже если об этом не говорят.

Вы замечаете, что знакомые не пропускают ваши сториз

Психологи выяснили, что некоторым свойственно сравнение своей жизни с тем, что демонстрируют другие люди в социальных сетях. Наблюдение обычно происходит за более успешными, как кажется, людьми, при этом собственные достижения кажутся человеку менее значительными. Так что если кто-то старается не пропускать ваши сториз, скорее всего, вы ему кажетесь привлекательным. Я замужем, у меня прекрасная семья, ребенок, муж, вроде бы все хорошо, но я уже несколько лет изо дня в день слежу за жизнью бывшей девушки моего мужа. Причем он о ней и не вспоминает, а я мониторю ее соцсети каждый день, всякий раз сравнивая нас и пытаясь быть лучше. Продолжается весь мой бред уже добрых 6 лет. © «Подслушано у девушек» / Vk

Малознакомые люди спрашивают, где вы купили то, что на вас надето

Если знакомые или даже посторонние люди спрашивают, где вы купили свои джинсы, где сделали такую красивую прическу, это значит, что им очень понравилось, как вы выглядите. Доктор Лоретта Бройнинг отмечает, что человек хочет только то, что есть у людей с более высоким социальным статусом или более привлекательных внешне. Она приводит в пример Томаса Кука, который хотел спасти экипаж своего корабля от цинги, накормив его квашеной капустой, предотвращающей развитие заболевания. Когда он предложил это новое блюдо матросам, те не проявили энтузиазма. Но когда Кук поставил угощение на офицерский стол, оно мгновенно стало более желанным для всей команды. Понимаешь, что выглядишь хорошо, когда незнакомая девушка подходит к тебе на улице и спрашивает, где ты купила джинсы. Но больше всего мне нравится случай, когда девушка, проходя мимо меня, сказала: «Классная сумка, подруга». Реально захотелось стать ее подругой. © meowlkina / Twitter

От папы мне достались длинные черные ресницы, и всякий раз, когда я иду гулять с каким-то новым знакомым, тот спрашивает: «Ой, а где ты такую тушь купила?» © flower_fairysss / Twitter

Еду сегодня в автобусе. Подходит ко мне женщина и спрашивает: «Где ты купила такие вкусные духи? Я с другого конца автобуса их почувствовала и шла по запаху». Так приятно. © dostoinimprivet / Twitter

Спрашивают, свои у вас волосы / ресницы или наращенные

Если вас спрашивают, свои у вас волосы или вы сделали наращивание, стоит воспринять это как комплимент. Вы выглядите слишком хорошо для того, чтобы, по мнению собеседника, не заподозрить вмешательство специалиста индустрии красоты. Сегодня молодая девушка и ее 5-летняя дочь восхищенно обсуждали мои волосы, и девушка пообещала покрасить девочку так же. Другая маленькая девочка начала радостно прыгать и назвала меня феей. А один парень спросил, где и чем я красилась. Эти люди вернули мне веру в себя. © star_dustin_who / Twitter

Сотрудник музея, спросив, настоящие ли у меня волосы (я кудрявая), сказал, что я как будто с картины Микеланджело. © DarySelezneva / Twitter

За время прогулки 4 незнакомых человека спросили, настоящие ли у меня волосы. Волосы у меня свои. © juli_sys / Twitter

Женщина спросила, где я так хорошо покрасила волосы. Сказала, что не красила никогда. Она была удивлена и высказала восхищение моим цветом. © a_merkush / Twitter

У собеседников ваши жалобы на внешность или личные качества вызывают недоумение

Иногда, разговаривая с красавицей-подругой, мы слышим ее жалобы на большой нос или широкую талию. Нам так и хочется воскликнуть: «Ты, должно быть, шутишь!» — ведь мы никогда не замечали ее недостатков. Психологи отмечают, что у многих людей, как правило у женщин, самооценка зависит от удовлетворенности собственным внешним видом. В подобном случае стоит чаще прислушиваться к близким, которые воспринимают вас не так предвзято, как вы сами. Я всегда считал себя самым уродливым парнем в средней школе, и мне казалось, что я совсем не нравлюсь девушкам. Как-то раз одна девушка сказала мне: «Привет, ты номер два в списке горячих парней нашей школы». Это меня потрясло, и с тех пор я изменил о себе мнение. © foxhoundmg / Reddit

Раньше я была очень неуверенной в себе. Меня бросил мой первый парень, я чувствовала себя страшной и была уверена, что никогда никому не понравлюсь. Когда я позже подружилась с бывшим одноклассником, я была очень удивлена, узнав о том, что он влюбился в меня. © rudeyesterday / Reddit

Мне всегда казалось, что у меня раздражающий, гнусавый голос, но недавно начальник моего отдела вскользь упомянул, что у меня «голос ангела». Я преподаю онлайн, и его комментарий придал мне уверенности. Мне пришлось ждать 47 лет, чтобы услышать это, и я никогда этого не забуду. © Tralaladeedah / Reddit

Повторяют то, что делаете вы

Когда люди восхищаются каким-либо человеком, они подсознательно хотят быть похожими на него. Исследование показало, что экстраверты особенно склонны к подражанию. Они более общительны и понимают, что отзеркаливание может помочь вам чувствовать себя более комфортно рядом с ними. Если человек, который вам подражает, — экстраверт, то, возможно, вы ему нравитесь и он пытается подружиться с вами. Зашла в инсту к знакомой девочке, которая повторяла за мной, когда нам было по 14–16 лет. Увидела, что она подписывает фотографии точно так же, как и я. Ничего не меняется. © KemmyWale / Twitter

Сейчас моя знакомая сказала, что год назад она равнялась на меня. Она хотела быть такой же, как я, повторяла за мной все что можно. Чувствую себя какой-то голливудской звездой. © FallenNumber666 / Twitter

Делают комплименты

Люди делают комплименты, когда им в вас что-то особенно понравилось. Семейные психологи Сьюзи и Джеймс Павельски заметили, что, если у человека низкая самооценка, ему сложно поверить в то, что он может казаться другим привлекательным. В этом случае может появиться потребность возразить, сразу сделать ответный комплимент или же объяснить, почему комплимент незаслуженный. Психологи советуют принимать комплименты с благодарностью и улыбкой. Профессор Садато отмечает: мозг реагирует на получение комплимента так же, как и на денежное вознаграждение. Когда мне что-либо нравится (брови, волосы, красивые глаза, красивая обувь, обаяние), я обязательно говорю об этом человеку. А всякий раз, когда я получаю комплимент, даже по мелочам, мой день становится намного лучше. Вот почему я люблю делать людям комплименты. © ialwayswantedtoleave / Reddit

Я довольно скромный, но я встретил девушку в ресторане, и у нее были самые красивые брови, которые я когда-либо видел. Я сказал ей, что они потрясающие, и она расплылась в улыбке! © Sprite_xo / Reddit

Верно, что даже самый маленький комплимент поднимает самооценку. Года 4 назад я купила желтую зимнюю куртку в комиссионном магазине. Она мне шла и стоила дешево. Я вышла в ней в продуктовый магазин и почти сразу получила комплимент от женщины примерно моего возраста. Она сказала, что желтый мне очень к лицу. Теперь я стараюсь покупать желтую одежду и чувствую себя в ней привлекательно. © stecklese / Reddit

Отмечают ваши успехи

Люди отмечают ваши успехи, оценивают по достоинству то, что вы сделали, или то, что у вас хорошо получается. Это значит, что вам удалось привлечь внимание и заслужить одобрение настолько, что человеку захотелось выразить свое восхищение вслух. Этим летом мне было одиноко, но, когда я каталась на скейтборде, ко мне подошла маленькая девочка и сказала: «У тебя хорошо получается» — и это сделало мое лето. © Kay_The_Noska / Reddit

Я наблюдал за тем, как парень в супермаркете общается со своими 2 маленькими сыновьями. Подошел к нему, похлопал его по спине и просто сказал с улыбкой: «Ты хороший папа». © porkupine92 / Reddit

Вы вдохновляете их на достижения

Психолог Ребекка Уэббер пишет, что вдохновение, которое люди испытывают по поводу чужих достижений, может усилить их мотивацию к улучшению собственной жизни. Если другие стараются повторить ваши успехи, значит, они ценят ваши способности. Непроизвольно вдохновил девушку. Как оказалось, она часто наблюдала за тем, как я кручусь на гимнастических кольцах. Захотела научиться. Сегодня подошла ко мне, когда я упражнялся, чтобы показать, чему она научилась. Говорит, повторяла за мной, когда уходил. Очень круто. © Дмитрий Федотов / Twitter

Смотрят на вас

Доктор Джек Шафер утверждает, что человек предпочитает смотреть на людей, которые ему приятны, и избегать взглядов на тех, кто ему не нравится. Наблюдение за невербальным поведением позволяет узнать, что вы приглянулись тому, кто не выражает это словами. Вы не представляете, сколько людей втайне восхищаются вами, завидуют вам, находят вас привлекательным или хотят с вами общаться. На лекции за мной сидит парень. Он один из самых симпатичных парней, которых я когда-либо видела, я считаю его очень интересным. Я стесняюсь ему об этом сказать. Я вижу так много девушек, чьи волосы или одежда меня восхищают, но они тоже никогда об этом не узнают. Если вы когда-нибудь будете чувствовать себя неуверенно, просто знайте, что абсолютно точно есть люди, которые в восторге от вас, но никогда об этом не скажут. © lovesicksilence / Reddit