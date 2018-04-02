9 важных фактов о здоровье, о которых вы, скорее всего, не слышали

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Ученые подсчитали, что 70 % смертей происходит от неправильного образа жизни. А чтобы меньше болеть, нужно в том числе обладать информацией о свежих медицинских открытиях. Ведь, согласитесь, знать, что даже слабый свет индикатора на телевизоре или на смартфоне оказывает негативное влияние на здоровье, крайне важно.

AdMe.ru собрал 9 научных открытий, которые стоит знать каждому, кто беспокоится о своем здоровье.

1. Периодическое голодание полезно для иммунитета

Исследование ученых Университета Южной Калифорнии показало, что отказ от пищи на 2–4 дня помогает обновить иммунную систему. Во время эксперимента добровольцы голодали несколько дней подряд каждые полгода. В дни без приема пищи организм начинал использовать собственные запасы глюкозы, жира и кетонов, а также начинал разрушать большое число лейкоцитов. А их потеря способствовала обновлению клеток иммунной системы. Длительное голодание также снижало уровни гормонов, которые связаны со старением, возникновением и прогрессированием опухолей, в том числе и рака. Стоит учесть, что пищевое воздержание противопоказано при выраженном дефиците массы тела, при злокачественных опухолях, активном туберкулезе, при нарушениях сердечного ритма, мочекаменной и желчнокаменной болезни, язвенной болезни желудка, циррозе печени. Также следует отказаться от длительного голодания в детском и старческом возрасте, а также в период беременности и лактации.

2. Даже слабый источник света во время сна может привести к депрессии

Японские ученые из Нарского медицинского университета в течение 2 лет наблюдали за сном более 860 пожилых людей, у которых на момент начала исследования не было симптомов депрессии. Выяснилось, что у тех, кто спал не в полной темноте, начали проявляться тревожность и стрессы. Профессор Кендзи Обаяси предположил, что слабый свет может нарушать работу внутренних биологических часов и негативно сказываться на секреции гормона мелатонина, который вырабатывается в темноте. А это может пагубно влиять на психику и вызывать депрессию. Ученый советует повесить в спальне плотные шторы и выключать все приборы, на которых есть световые индикаторы. Не стоит, кстати, забывать и про мигающие индикаторы на смартфоне — их тоже нужно отключать.

3. Уборка ухудшает состояние легких у женщин

Ученые из норвежского Бергенского университета проанализировали данные о более чем 6 000 человек, которые в течение 20 лет участвовали в обследовании здоровья дыхательных путей в странах Европейского союза. Анализ данных показал, что у тех женщин, которые работали уборщицами, или тех, кто дома регулярно использовал чистящие средства в виде аэрозолей и распылителей, состояние легких со временем ухудшалось, в отличие от остальных женщин. Причем снижение функциональности легких у уборщиц настолько велико за эти 20 лет наблюдения, что сравнимо с 20 годами курения. Также у уборщиц чаще встречается астма. У мужчин таких проблем не обнаружилось. Ученые настоятельно призывают всех меньше пользоваться химическими чистящими средствами.

4. Вейпинг значительно увеличивает шансы заболеть пневмонией

Ученые из Лондонского университета королевы Марии провели эксперимент на мышах и людях и выяснили, что любители вейпинга значительно чаще заболевают пневмонией. А все дело в том, что пары́ электронных сигарет помогают бактериям, которые вызывают воспаление легких, прилипать к клеткам, выстилающим дыхательные пути. Ведущий исследователь Джонатан Григ поясняет: «Пневмококковые бактерии могут существовать на наших дыхательных путях, не вызывая болезни. Однако в некоторых случаях, таких как вейпинг, они легко проникают в клеточный покров, вызывая пневмонию».

5. Оптимисты гораздо меньше подвержены заболеваниям сердца

Американские ученые из Университета Дьюка проанализировали данные анкет, которые заполнили почти 2 400 пациентов с хронической стенокардией, и сделали интересный вывод. Оказывается, тем пациентам, у которых было позитивное отношение к жизни, на 30–40 % реже требовалось стационарное лечение, чем людям с менее оптимистическими взглядами. Дело в том, что позитивное настроение уменьшает уровень адреналина и кортизола — гормонов тревоги и стресса. Именно они влияют на повышение кровяного давления, что, в свою очередь, чревато развитием сердечно-сосудистых заболеваний и инфаркта.

6. Бодибилдинг не делает мужчин сильнее

Ученые Манчестерского университета обнаружили, что занятие бодибилдингом не увеличивает мышечную силу, хоть и увеличивает объем мышечной массы. Как отметил профессор Ханс Дегенс, большинство из нас думают, что люди с огромной мышечной массой чрезвычайно сильны, как Халк. Но исследование отдельных мышечных волокон культуристов, бегунов и обычных мужчин показало, что мышцы качков генерируют меньше силы, чем мышцы некультуристов. «Похоже, что чрезмерный рост мышц может отрицательно влиять на качество мышц, и, наверное, лучше быть с мышцами нормального размера, чем с метаболически дорогими большими мышцами», — сделал вывод Ханс Дегенс.

7. Быть одиноким полезно для фигуры

Ученые Центрального университета Квинсленда в Австралии в течение 9 лет наблюдали за более чем 15 000 человек и заметили, что люди, состоявшие в отношениях, на 20 % чаще имели избыточный вес, чем одинокие люди, в том числе овдовевшие и разведенные. И это несмотря на то, что пары, как заметили исследователи, чаще питались правильно, реже курили и употребляли алкоголь. Оказывается, что во время семейных трапез пары чаще употребляют порции большего размера, чем одинокие люди. К тому же, как считает ведущий автор исследования доктор Стефани Шоппе, замужние люди набирают вес потому, что им больше не нужно оставаться худыми, чтобы завоевать партнера. Соответственно, они позволяют себе больше есть, особенно продукты с высоким содержанием жира и сахара.

8. Секрет счастливой жизни — в ежедневном использовании интернета

Норвежские ученые из Центра технологических инноваций и культуры при Университете Осло опросили более 100 000 европейцев и пришли к выводу: чтобы быть счастливым, достаточно пользоваться интернетом каждый день. Они утверждают, что речь идет не о том, сколько времени вы проводите в интернете, а о том, что именно вы делаете в сети. Именно это и оказывает наибольшее влияние на ощущение счастья. Специалисты также выяснили, что этот способ помогает людям быстрее преодолеть кризис среднего возраста.

9. Спать голышом гораздо полезнее, чем в пижаме

Специалисты Национального фонда по проблемам сна в США установили, что людям намного полезнее спать голым, чем в пижаме или нижнем белье. Доктор Сара Брюэр привела целый ряд причин, почему стоит спать обнаженным. Во-первых, организм сам устанавливает оптимальную температуру для полноценного сна, а одежда нарушает этот механизм, вызывая перегрев тела. Это, кстати, одна из причин бессонницы.

Во-вторых, при легкой прохладе организм начинает вырабатывать гормоны, которые повышают регенерацию клеток, а это, в свою очередь, придает коже и волосам здоровый вид.

В-третьих, сон безо всякой одежды минимизирует риск возникновения грибковых инфекций в интимных зонах и у мужчин, и у женщин.

В-четвертых, отсутствие на теле завязок, резинок и прочих атрибутов одежды благоприятно сказывается на кровообращении.

Ну и в-пятых, у тех, кто спит обнаженными, интимных отношений всегда больше. Ведь когда супруги отдыхают в постели без одежды, их кожа соприкасается, а это стимулирует выработку гормона окситоцина, который усиливает половое влечение. Кстати, согласно опросам, проведенными специалистами Национального фонда по проблемам сна, почти 30 % мужчин и 20 % женщин всегда спят без одежды. Этот выбор был сделан ими интуитивно, из соображений личных предпочтений и удобства.