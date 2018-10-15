9 типичных ошибок при расставании, из-за которых мы годами страдаем по бывшим

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Заканчивать отношения тяжело. Особенно если уходите не вы, а от вас. Злость и обида часто толкают людей на необдуманные поступки, которые не только выставляют их в плохом свете, но и не дают начать новые, счастливые отношения. Многие из этих вещей считаются абсолютно нормальными, но на самом деле это именно они заставляют нас винить себя и годами страдать по бывшим.

Мы в AdMe.ru собрали список типичных вещей, которые многие люди делают в конце отношений, а также объяснения, почему их ни в коем случае не стоит практиковать.

1. Закатывать истерики

Когда партнер уходит, кажется, что хуже уже не будет и можно высказать все, что думаешь. От злости мы часто говорим грубые и очень обидные слова, выкидываем за порог вещи и делаем вид, что и сами хотели расстаться. Кажется, что такое поведение помогает сохранить лицо, но на деле хуже будет нам, а не партнеру. Почему это вредно: очень скоро злость отпустит, и если вы наговорили лишнего — станет стыдно. Может возникнуть иллюзия, что человек ушел из-за вашей грубости и неадекватного поведения. И хотя на самом деле это следствие, а не причина, очень легко поверить, что это вы все испортили, и надолго застрять в обвинении себя и попытках все исправить. Возникнет желание обелить свой образ в глазах бывшего партнера, и эта мысль не будет давать вам покоя, заставляя совершать все более необдуманные поступки, включая беготню и унижение.

2. Рассказывать о чувствах напоследок

Уход человека может выбить почву из-под ног, особенно если для вас это неожиданно. Довольно часто люди пытаются объяснить, как они любят своего партнера: пишут длинные письма с признаниями или звонят в ночи, выпив несколько бокалов для храбрости. Кажется, что если человек поймет, как сильно его любят, то тут же вернется обратно. Почему это вредно: проблема в недостатке чувств не у вас, а у второй стороны. Такие поступки вызывают чувство вины и желание оправдаться, но никак не умиляют. В результате человек, скорее всего, захочет свести общение с вами к минимуму, а вы, придя в себя после унижений, почувствуете себя жалким и раздавленным.

3. Соглашаться на дружбу

Когда от вас уходят, предложение дружбы чаще всего вызвано чувством вины или даже просто желанием держать рядом с собой влюбленного человека. Соглашаться на него сразу после разрыва — значит еще больше завязнуть в мыслях о бывшем партнере. Почему это вредно: если вы расстались не по обоюдному согласию, то дружеское общение, скорее всего, будет давать надежду на то, что все наладится. Можно годами близко общаться и ждать, когда вам предложат возобновить отношения. Но время пройдет, а предложения, вероятнее всего, так и не последует.

4. Требовать вернуть подарки

Некоторых после разрыва охватывает злость. Им кажется, что их использовали, и хочется компенсации. Из-за этого вернуть дорогие подарки или потраченные деньги иногда просят даже в целом нежадные люди: они хотят обидеть бывшего партнера, но при этом не думают, как выглядят в такой ситуации сами. Почему это вредно: после такого поступка уважения к себе вряд ли станет больше. А у бывшего партнера появится повод рассказать о вашей мелочности всем общим знакомым. И тогда обсуждать будут уже ваши недостатки и слабости. Оставьте прошлое в прошлом, а свой образ для себя и партнера — любящим и заботливым. Тем более будет заметен контраст между вашим теплым и холодным отношением.

5. Специально искать общения

Забытую друг у друга одежду и книги, неподаренные подарки и прочие мелочи многие используют как повод, чтобы лишний раз напомнить о себе. Кажется, что в этом нет ничего страшного, ведь общение строго по делу. Но на самом деле это не так. Почему это вредно: постоянное внимание, даже не связанное с романтикой, делает значимость человека еще выше. Сначала это может быть незаметно, но через полгода окажется, что вам не хочется ходить на свидания, т. к. бывший почему-то все еще не идет из головы.

6. Пытаться повлиять на человека через общих знакомых

Если осталась недосказанность или недопонимание, велик соблазн прояснить ситуацию и попытаться перетянуть на свою сторону общих знакомых. Кажется, что, если поговорить с мамой или лучшим другом партнера, они смогут вразумить его вернуться к вам. Но получится все ровно наоборот. Почему это вредно: скорее всего, человеку покажется, что вы на него давите. Особенно если близкие действительно начнут наседать и уговаривать вернуться. Давление укрепит его в мысли, что от вас лучше держаться подальше. Но, вероятнее всего, уговаривать никто не будет, а вы просто зря потратите время, унижаясь и рассказывая о своих проблемах чужим людям.

7. Публично страдать в соцсетях

Многие понимают, что названивать среди ночи с признаниями — это перебор. Однако желание дать понять бывшему, что вам грустно и вы его любите, никуда не девается. Статусы в соцсетях, грустные песни и фото действительно покажут, что вам плохо, но выйти из этого состояния не помогут. Почему это вредно: вместо того чтобы подумать, как улучшить свое состояние, человек ждет помощи извне — что к нему вернется партнер или хотя бы утешат друзья. Но такая публичная демонстрация своих эмоций вызывает скорее раздражение и насмешку у окражающих. А спустя время за это становится стыдно.

8. Ругатьcя c новым партнером

Прошла всего неделя, а бывший партнер уже кого-то нашел? Возмущение часто вызывает желание поговорить с этим человеком. Особенно если вам кажется, что ваши отношения еще не закончены и это всего лишь ссора, а не расставание. Почему это вредно: выискивая информацию о новом возлюбленном своего партнера, вы все больше внимания уделяете этому совершенно чужому для вас человеку, вместо того чтобы тратить это время на себя. «Просто любопытство» нередко перерастает в манию, и вот вы уже знаете его место работы, регулярно смотрите фото, подмечаете все недостатки и пишете ему гадости анонимно или даже открыто. А он живет себе спокойно своей жизнью и посмеивается над вашей истеричностью. Вдобавок в будущем вам станет жаль этого времени, которое можно было потратить на хобби, работу или поиск нового возлюбленного.

9. Пытаться выяснить причину разрыва

Кажется, что партнер чего-то недоговаривает, а если разложить все по полочкам, то ситуацию можно исправить. При этом велика вероятность потратить не один месяц, копаясь в себе или выясняя у другого, что же было не так. Но общую ситуацию этим никак не улучшить. Почему это вредно: вряд ли вам удастся переубедить партнера своими оправданиями и заверениями в любви, хотя бы потому, что он это и так знает. Если причиной расставания было не ваше ужасное поведение и явные ошибки, за которые следует извиниться, то нет никакого смысла рыться в прошлом и расставлять точки над i.

Бонус: что поможет после расставания

Заняться спортом.

Отвлечься на учебу, работу или новое хобби.

Больше общаться и знакомиться с новыми людьми.

Убрать все напоминания о бывшем партнере.

Избегать обсуждения ваших отношений с близкими.

Если вместо вредных вещей делать полезные, восстановиться после расставания можно довольно быстро. А что помогло вам прийти в себя после тяжелого разрыва?