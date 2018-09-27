9 секретов обучения от известного нейропсихолога, которые должны висеть в красном уголке каждой школы

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Многие родители хотят дать своим детям самое лучшее образование, и для этого вовсе не обязательно иметь много денег или отправлять ребенка в самую крутую школу в городе. Ученый в области нейронауки, профессор Татьяна Черниговская рассказывает о том, как можно облегчить обучение ребенка и сделать его максимально эффективным.

Мы в AdMe.ru ознакомились с советами Татьяны Черниговской и считаем, что они помогут с другой стороны посмотреть на обучение как взрослым, так и детям.

1. Занятия музыкой — чем раньше, тем лучше

Когда ребенок обучается музыке, он начинает замечать больше мелочей, лучше концентрируется, учится различать звуки и длительности нот и пауз, у него улучшается память. Музыкальные упражнения сильно влияют на развитие головного мозга: основные зоны, которые заняты обработкой музыки, тесно соседствуют с участками, отвечающими за развитие речи. Обучение музыке положительным образом сказывается на состоянии мозга в пожилом возрасте. Ведь нередко пожилые люди начинают плохо разбирать речь, а занятия музыкой способны предупредить подобные проблемы либо уменьшить их. Нет возможности заниматься музыкой — слушайте ее: прослушивание классической или инструментальной музыки сделает вас умнее, счастливее и продуктивнее.

2. Перерывы и сон — лучшие помощники в запоминании информации

Мы привыкли считать, что обучение должно проходить только за письменным столом и в это время ни в коем случае нельзя отвлекаться. Но на самом деле отвлечение, перерывы и сон вовсе не мешают процессу обучения, а помогают. Самое лучшее, что можно сделать для усвоения информации, — это быстро выучить материал и лечь спать. Ведь для того, чтобы информация попала в долговременную память, необходимы время и определенные химические процессы, которые протекают в организме как раз тогда, когда он находится в состоянии сна.

3. Движение помогает обучению, а не мешает

Процесс обучения идет всегда, и поэтому совершенно неважно, сидите вы за столом, лежите на диване или гуляете по парку: главное, чтобы вам было удобно. Движения очень помогают процессу обучения: так тело лучше запоминает информацию. Если в момент обучения вы стояли, ходили или даже ехали на велосипеде, это включает дополнительный фактор запоминания. Исследования доказывают, что физические упражнения улучшают память и в целом положительно сказываются на активности мозга. Также можно заниматься специальными упражнениями на улучшение памяти: к примеру, перед сном можно максимально подробно вспоминать, чем вы занимались с момента пробуждения.

4. Метанавыки важнее уровня IQ

Каждый день мы сталкиваемся с огромным количеством информации, и запомнить все, конечно же, невозможно. Но это и не обязательно: гораздо важнее научить ребенка понимать принципы действия тех или иных вещей, объяснить ему, как учиться, как удерживать внимание, как сохранять в памяти то, что действительно важно, как справляться с информационной нагрузкой и как правильно отдыхать. Марти Ньюмейер в своей книге «Метанавыки. 5 талантов в эпоху роботизации» рассказал о тех талантах (метанавыках), которые особенно важны в информационную эпоху. В этот перечень вошли эмпатия и интуиция, системное мышление, умение мечтать, умение воплощать планы в жизнь и обучаемость. Для этих навыков гораздо большее значение имеют творческое мышление и коммуникативные навыки, а не высокий уровень IQ и владение большими объемами информации.

5. Дайте ребенку возможность попробовать себя в разных сферах

Мир вокруг интересен и разнообразен. Позвольте ребенку увидеть и изучить его с разных сторон: это разовьет его как личность и поможет лучше узнать себя, найти свое призвание. Нужно стремиться к тому, чтобы у детей был свободный от стереотипов мозг. Они не должны действовать только по указке родителей и учителей. Необходимо, чтобы у детей всегда оставалась свобода для творчества, самовыражения. «Вся палитра всякого искусства — и музыкального, и живописного, и балет — должна быть доступна людям», — говорит профессор Черниговская.

6. Не бойтесь ошибок

Чтобы свободно и полноценно познавать мир и проявлять себя в творчестве, нельзя бояться ошибок. Постоянный контроль, которому мы себя подвергаем из-за боязни сделать что-то неправильно, показаться смешным, уменьшает наши возможности, мешает добиваться успеха и получать радость от жизни. «Постоянное напряжение от того, что вы что-то не успели, что-то не получилось, опять ошибки, ничего не выходит — это худшее, что вы можете себе причинить», — считает Татьяна Черниговская.

7. Развивайте мелкую моторику

В современном мире мы практически не пишем тексты, реже читаем книги — это формирует другой тип человека, другой тип мышления. Для маленького ребенка важно делать руками как можно больше мелких филигранных операций: вырезать ножницами, лепить из пластилина, играть в пальчиковые игры, перебирать бисер, завязывать шнурки. Только так развивается мелкая моторика, а это то, что имеет огромное значение для формирования и развития речи.

8. Не разрешайте мозгу лениться

Все мы рождаемся с разными способностями, этого никто не отменяет. Но это не значит, что хорошие способности от природы сами по себе гарантируют нам успех. Если мы не будем прикладывать усилия — все пойдет насмарку. Мозг деградирует, когда у него нет познавательной нагрузки. Например, если вы полгода не будете вставать с кровати, ваши мышцы атрофируются. То же самое происходит и с мозгом. Старайтесь чередовать отдых с нагрузками — так вы сможете по-настоящему отдохнуть и мозг не потеряет «спортивную форму».

9. Учите мальчиков и девочек по-разному

Мальчиков стоит вовлекать в активную деятельность прямо во время занятий: им очень сложно сидеть спокойно. Им нужно больше свободы и пространства вокруг. Также очень важно говорить с ними кратко и конкретно, устраивать им больше соревнований, ставить больше реальных задач, а скучных письменных заданий давать как можно меньше. Мальчики очень любят похвалу: это подогревает их старания. Им лучше находиться в более прохладных помещениях, иначе во время занятий им будет сложно сконцентрироваться. Для девочек важна работа в группе, общение, эмоции, возможность помогать учителю. Не нужно бояться позволять им идти на «контролируемый риск»: девочкам важно научиться справляться с ошибками. Они любят тепло яркие краски — хорошо, если класс для занятий будет именно таким. И еще важно помнить, что индивидуальный подход может даже из двоечника сделать отличника.