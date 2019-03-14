9 надоевших советов по психологии, которые на самом деле не работают

25 4

45

17.4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждый иногда чувствует себя растерянным и неуверенным в себе. В эти моменты нам хочется найти поддержку и получить совет. Обратиться к психологу часто нет возможности, да и смелости не хватает. Благо найти совет психолога сейчас можно где угодно: в глянцевом журнале, книге, да и весь интернет пестрит правилами. Правда, зачастую следование этим рекомендациям приносит больше вреда, чем пользы.

AdMe.ru разобрался, почему советы популярной психологии часто не работают и чем они могут навредить.

1. «Верьте в себя, и все получится»

Вдохновленные таким советом, мы наполняемся убежденностью: «Достаточно поверить в себя, и успех придет». Действительно, первое, что замечаешь, глядя на успешных людей, — это их уверенность: они идут твердым шагом прямиком к своей цели. И мы стараемся подражать им: убираем дрожь в голосе, пытаемся без колебаний принимать решения. Правда, при первой неудаче уверенность куда-то пропадает. Почему совет не работает? Потому что недостаточно просто взять и сказать себе: «Я стану успешным» и продолжать лежать на диване. Успешные люди, на которых мы хотим равняться, — это уже состоявшиеся актеры, биснесмены, ученые. Глядя на них, мы не задумываемся, какой путь им пришлось пройти, чтобы стать такими. Что делать? Психологи советуют, во-первых, не гнаться за чужим успехом, а понаблюдать за собой, за своими талантами и интересами. Во-вторых, принять, что уверенность — это набор навыков, а не врожденная черта. Уверенность появляется, когда вы что-то делаете, когда рискуете и пробуете новое. Боитесь звонить по телефону — каждый день делайте хотя бы один звонок. Чего-то не знаете и не умеете — не стесняйтесь обращаться за помощью.

2. «Станьте идеальной женой (мужем, родителем)»

Общество любит предъявлять требования и устанавливать социальные роли. Мужчина «должен» обеспечивать семью, дарить раз в неделю цветы, по выходным гулять с ребенком и собакой. Женщина всегда в любом настроении и при любом самочувствии «должна» быть ухоженной и красивой, не кричать на детей, не спорить с мужем. Мы «должны» быть идеальными, и тогда от нас не уйдет половинка, а дети станут счастливыми. Почему не работает? Потому что идеальных не существует. Чем больше мы гонимся за совершенством, тем больше требований предъявляем к себе и другим — и так до бесконечности. В итоге мы выматываемся и начинаем ненавидеть себя за то, что не можем приблизиться к идеалу, а заодно — и окружающих. Что делать? Смириться с тем, что всеобщего, универсального идела не существует. А начать избавляться от «синдрома отличницы» можно с намеренных мелких «ошибок»: специально написать слово неправильно или пригласить друзей в неубранный дом.

3. «Перестаньте работать, и муж станет больше зарабатывать»

На популярных тренингах по развитию женственности участниц, которые верят, что на них лежит вся ответственность за мир и счастье в семье, и которые намерены вылепить из своего мужчины настоящий идеал, учат быть «мудрыми». Одна из «премудростей» — не работать, а вдохновлять своего мужа на заработки. Почему не работает? Подобные идеи вредны как для женщин, так и для мужчин, считают психологи. Женщина взваливает на себя непосильную ношу — замотивировать другого зарабатывать. А если он не умеет или не хочет? К тому же она становится зависимой материально и морально от мужа, теряет профессиональные навыки. С другой стороны, появляются большие ожидания от мужчины, которые он легко может не оправдать. Или научится перекладывать ответственность за свои неудачи на жену: она плохо вдохновляла. Что делать? Женщинам не стоит взваливать на себя ответственность за другого человека. Мужчинам не стоит перекладывать свою ответственность на жену. Пусть каждый делает то, что умеет.

4. «Мыслите позитивно»

Позитивное мышление зародилось в Америке еще в конце XIX века. Его сторонники предлагают относиться к любой ситуации как к подарку судьбы и находить в ней положительные стороны. Согласно позитивной психологии, управлять реальностью можно силой мысли. Почему не работает? Сторонники позитивного мышления слишком большое значение придают мыслям, забывая о том, что нужно еще и действовать. А еще мы отрицаем грусть, гнев, страх, делая вид, что их нет. Запрет на негативные чувства может привести к депрессии. Что делать? Трезво смотреть на жизнь, принимая и положительные, и отрицательные эмоции. Учиться распознавать их. Попробовать понять, что отрицательно влияет на нашу жизнь, и как можно это исправить.

5. «Измените свое отношение к ситуации»

Один из самых популярных советов для тех, кто оказался в неприятном положении: «Если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней». Почему не работает? Когда с нами происходит что-то плохое, мы часто отказываемся действовать и признавать, что это произошло. Мы отрицаем наши болезненные чувства и подавляем эмоции. Но эмоции остаются внутри человека и рано или поздно проявят себя либо вспышкой необоснованного гнева, либо депрессией или болезнью. Что делать? Существует два варианта: все-таки исправить ситуацию или признать свои негативные эмоции, прожив их.

6. «Выйдите из зоны комфорта»

Про зону комфорта можно услышать чуть ли не на каждом тренинге по личностному росту. Правда, кроме того, что из нее просто необходимо выйти, чтобы стать успешным и любимым всеми, мы почти ничего не знаем. Что же это такое? Зону комфорта можно определить как «психологическое состояние, в котором человек чувствует себя свободно и контролирует свое окружение, испытывает низкий уровень тревоги и стресса». Совет «Выйдите из своей зоны комфорта» может навредить человеку. Почему не работает? Взять и резко сменить комфортный образ жизни на некомфортный — это как прыгнуть в сугроб после горячей бани. После того как в сугроб залезли, сразу нужно бежать обратно в баню. К тому же можно довести себя до пневмонии. Что делать? Нужно «закаляться» регулярно и постепенно. Например, делать повседневные вещи по-другому: новый маршрут, новое знакомство, новое блюдо, новый вид спорта. Зону комфорта нужно расширять, говорят психологи, а не покидать ее.

7. «Подумайте о тех, кому тяжелее»

Подобные фразы мы часто слышали в детстве от родителей, которые хотели пристыдить нас, например, за жалость к себе, и слышим от друзей, которые таким образом хотят поддержать нас в трудной ситуации. Но такой совет не помогает успокоиться. Почему не работает? Психологи уверяют, что такие рекомендации вызывают лишь чувство вины и говорят об обесценивании наших переживаний. Первое не дает вам чувствовать себя хорошо, потому что есть несчастные люди, второе заставляет подавлять эмоции, что может привести к психосоматическим заболеваниям. Что делать? Не брать ответственность за других — тех, кто оказался в более тяжелой ситуации, и проживать свои эмоции.

8. «Будьте самими собой»

Такое предложение может получить пальму первенства среди неработающих советов. Почему не работает? Потому что его трудно понять. Совсем немногие понимают, кто они и куда идут. Большинство людей понятия не имеет, что означает «быть самим собой». «Если это значит делать то, что вы считаете нужным, то вы и так это делаете. Если это значит, что нужно поступать так, словно общество не влияет на вас, то это худший совет, который можно было бы дать», — пишет Скотт Адамс в своей книге «Осколки бога». Многие могут услышать в нем одобрение своим дурным привычкам. Что делать? Для начала нужно «познакомиться» с собой и познать себя: что я умею? что я чувствую? что я люблю делать? с кем люблю общаться? какие у меня есть дурные привычки? В этом поможет внимательность к своему поведению и своим поступкам, работа с психологом. Кроме того, нужно научиться брать ответственность за выбор быть собой.

9. «Ищите корни проблем в детстве»

Многие из нас привыкли объяснять все свои проблемы негативным детским опытом и обвинять во всем родителей. Психологи подтверждают, что значимые взрослые имеют огромное влияние на формирование личности ребенка. Но, даже если вы во всем обвините своих родителей, ваши проблемы не решатся. Почему не работает? Большое исследование, в котором приняло участие более 30 тыс. человек из 72 стран, показало, что обвинение родителей не помогает уйти от последствий трудного детского опыта (жестокого обращения, развода и так далее). Напротив, ученые предполагают, что обвинение родителей может иметь больше негативных последствий для психического здоровья, чем само тяжелое детство. Что делать? Найти причину ваших проблем в детстве, в неправильном обращении родителей с вами, в семейных конфликтах — и на этом оставить тему родительской ответственности за вашу судьбу в покое. Дальше нужно решать проблему, а не ее причину.

А с какими вредными советами сталкивались вы? Делитесь ими в комментариях.