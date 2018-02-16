9 простых экспериментов, которые докажут, что мы ничего не контролируем в этой жизни

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Агенты спецслужб и студенты Стэнфорда проходят специальные курсы, чтобы укрепить силу воли. Доказано: самоконтроль больше привязан к физиологии и самообладание можно тренировать, словно мышцы. Оказалось, что главный противник каждого из нас не слабость характера, а сила желаний. И тут могут помочь сладости, здоровая конкуренция и даже дух бунтарства.

AdMe.ru выбрал несколько впечатляющих случаев, которые доказали ученым и миру, как легко манипулировать силой воли. Даже если вы заранее знаете, что вами уже манипулируют!

9. Эксперимент доктора Баумейстера

Студентам велели ничего не есть перед опытом, затем разделили на 2 группы и посадили перед вазой с шоколадом. Одной группе предложили шоколад, другой группе — нет. Студенты из второй группы не решились взять шоколад без спроса. На следующем этапе обе группы пытались справиться с задачами, у которых нет решения. Первая группа боролась в течение 20 минут, вторая группа сдалась в 2 раза быстрее. Вывод ученых: сила воли имеет свой лимит. Сдержав порыв съесть аппетитный шоколад, студенты потратили часть самообладания и быстрее сдались, когда столкнулись с новой задачей на силу воли. Как использовать в жизни: тренируйте силу воли простыми заданиями, например на неделю откажитесь от сахара или вместо лифта поднимайтесь по лестнице.

8. Эксперимент Дина Спирса

Ученые наблюдали за поведением состоятельных и малоимущих людей во время покупки продуктов. Малоимущие люди чаще перекусывают, бродя по магазину, и делают импульсивные покупки. Из-за невысокого уровня жизни они ежедневно решают больше жизненно важных вопросов, из-за чего им не хватает силы воли на то, чтобы воздержаться от вредных привычек или взять дополнительную нагрузку в надежде повысить социальный статус. Вывод ученых: силе воли нужен отдых. Если постоянно испытывать ее на прочность, она будет слабеть. Как использовать в жизни: не принимайте решения на голодный желудок, позвольте себе быть импульсивным, если речь идет о простых задачах. Ограничивайте число важных решений, которые нужно принять в течение дня.

7. Эксперимент Льва Толстого «Белый медведь»

Идею эксперимента ученые обнаружили в книге Льва Толстого «Воспоминания». Студентов разделили на 2 группы. Первой группе нужно было думать о белом медведе, второй группе — не думать о белом медведе. И каждый раз, когда образ медведя возникал в мыслях у всех студентов, они нажимали на кнопку звонка. Вторая группа больше и чаще думала о белом медведе, а попытка контролировать себя в условиях стресса превращала запретную мысль в навязчивую. Выводы ученых и Федора Достоевского, испытавшего на себе опыт Льва Толстого: попробуйте не вспоминать о белом медведе, и увидите, что он, проклятый, будет поминутно припоминаться. Как использовать в жизни: от психологической установки зависит успех действия —не думать о запретном сложнее, чем думать о чем угодно. Думайте о приятном.

6. Телефонный стрип-розыгрыш

С 1995 по 2004 год шутник звонил в ресторан или магазин, представлялся сотрудником полиции и убеждал менеджеров раздевать и обыскивать сотрудниц. Менеджеры не отказывали мнимому сотруднику полиции, сотрудницы тоже не сопротивлялись, несмотря на предупреждения о подобной ситуации на тренингах. По мотивам этих случаев снят фильм «Эксперимент „Повиновение“». Выводы ученых и судей, осудивших шутника на тюремное заключение: людям сложнее проявлять силу воли, когда необходимо противостоять обладателю большей власти и влияния. Как использовать в жизни: уважайте авторитет наделенного властью лица, но подвергайте критическому анализу его указания.

5. Почему судьи чаще прощают виновных по утрам

Судья демократичнее и с большим вниманием отнесется к тем обвиняемым, чьи дела об условно-досрочном освобождении слушаются в утренние часы. Положительное решение принималось в 70 % случаев по делам, которые слушались утром, и в 10 % случаев по делам, которые слушались во второй половине дня. Это явление ученые назвали «усталостью от принятия решений». Чем чаще приходится делать выбор в течение дня, тем сложнее дается мозгу каждое новое принятие решения. Вывод ученых: справиться с такой усталостью можно с помощью отдыха. В противном случае сила воли подавляется и человек отказывается принимать какие-либо решения или же становится импульсивным и делает выбор, не задумываясь о последствиях. Как использовать в жизни: если вам предстоит важная встреча, постарайтесь назначить ее на утро. Принимайте важные решения утром.

4. Эксперимент с фразой «Я не...»

Студентов разделили на 2 группы и предложили сладость. Одна группа должна была ответить «Я не могу есть сладкое», вторая — «Я не ем сладкое». После эксперимента студентам предложили плитку шоколада или батончик из мюсли, чтобы подкрепиться. Большинство из группы «Я не могу есть сладкое» выбрали сладость, студенты из группы «Я не ем сладкое» предпочли батончик из мюсли. Вывод ученых: фраза «Я не могу...» напоминает об ограничениях, подчеркивая, что вы делаете что-то наперекор себе. Фраза «Я не...» — более мягкий контроль над собой, подразумевающий четкий отказ как позицию. Как использовать в жизни: используйте в разговоре конструкцию «Я не...», когда речь заходит о задачах, которые требуют особой силы воли.

3. Подавление силы воли и заикание

Ученые разделили детей из приюта на 2 группы. Первую группу постоянно хвалили и поддерживали в начинаниях. Детей из второй группы критиковали, унижали, наказывали за проступки, высмеивали. Большинство детей из второй группы стали замкнутыми, начали заикаться. Выводы ученых: подавление воли в детстве приводит к развитию серьезных нервных и психических нарушений, даже если у человека не было к этому генетической предрасположенности. Как использовать в жизни: в воспитании детей, общении с другими людьми, коллегами, любимыми и родными поддерживайте друг друга. Откажитесь от психологического насилия, которое подавляет силу воли и разрушает личность.

2. Эксперимент с леской и катушкой

Детей просили наматывать леску на катушку удочки. Участники одной группы делали это в одиночестве. Другая группа находилась в одном помещении: дети соревновались друг с другом, благодаря чему быстрее справились с заданием. Дальнейшие эксперименты доказали, что открытая конкуренция укрепляет силу воли и помогает быстрее справляться с задачей, хотя снижает концентрацию и осторожность. Выводы ученых: простые и рутинные дела легче делать в присутствии конкурентов, чтобы добиться лучшего результата. Как использовать в жизни: занимайтесь спортом в компании, но предпочитайте одиночество и тишину, когда задача требует максимума мозговой активности.

1. Заразительная зевота

Если в помещении с большим скоплением людей широко зевнуть, увидите цепную реакцию: люди против своей воли начнут зевать друг за другом. Подобную реакцию показывают собаки, обезьяны, некоторые кошки. Дети младше 5 лет, люди с аутизмом и психопаты с меньшей вероятностью зевают в ответ. Выводы ученых: чем слабее эмпатия, тем лучше сила воли. Эмпатия в определенных ситуациях заставляет человека ослабить контроль за самообладанием, даже если это противоречит его желаниям и потребностям. Как использовать в жизни: зевните при собеседнике — если вы ему симпатичны и интересны, он зевнет следом за вами. Этот трюк пригодится в личных отношениях и во время деловых переговоров.

Бонус: как укрепить силу воли?

Недостаток глюкозы отрицательно влияет на самообладание — следите за уровнем сахара в крови.

Крепкий здоровый сон и медитация улучшают концентрацию.

Если дел много, попробуйте метод помидора: делайте перерыв на 5 минут каждые полчаса во время работы.

Занимайтесь бегом, плаванием или иным видом спорта, где необходимо выполнять автоматические действия, чтобы расслабить мозг.

Укрепляйте силу воли, тренируясь на простых задачках: пару дней воздержитесь от кофе, попробуйте делать легкую зарядку по утрам.

Расставляйте приоритеты: какие задачи действительно важны, а какие лишь кажутся такими? Не тратьте силы на пустяки.