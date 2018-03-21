9 черт характера, которые влияют на ваши отношения с людьми

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Психологические тесты помогают нам лучше узнать и понять себя. Но сегодня их так много, что легко запутаться. На самом деле существует всего 9 черт характера, которые определяют личность. Именно из их суммы и складывается индивидуальность.

AdMe.ru предлагает ознакомиться с уровнями, на которых строится система оценки личности. Они наиболее полно раскрывают характер человека и его отношение к жизни и окружающим. Чтобы получить полную картину своей неповторимой индивидуальности, следует оценить себя по каждому из 9 уровней. Помните, что при оценке своего характера не стоит бросаться в крайности. Если в большинстве шкал вы сами или психологические тесты оценивают вас «посередине», то это вполне нормально: крайних форм психотипов очень мало.

9. Уровень открытости

Многие до сих пор уверены, что интроверты — социофобы, а экстраверты — прилипалы. Однако крайних типов на этой шкале очень мало, большинство людей — амбиверты (объединяют в себе черты обоих типов). На самом деле эти психотипы отличаются в первую очередь не их отношением к окружающим, а способом получения энергии: экстраверты «заряжаются» от общения с другими людьми, а интроверты, напротив, тратят на общение очень много сил, и потому им требуется «подзарядка» в одиночестве. На этом уровне огромную роль играет выбор работы: интроверт, который круглыми сутками работает с людьми, будет очень быстро истощаться, так же как и экстраверт, запертый в четырех стенах. Для достижения гармонии крайним типам на шкале «интроверсия/ экстраверсия» хорошо объединяться в пары — дружеские или романтические. Тогда экстраверт сможет расшевелить интроверта и наполнить его жизнь приключениями, а интроверт, в свою очередь, вовремя притормозит гиперобщительного экстраверта и научит того спокойному отдыху.

8. Уровень гибкости

Этот уровень показывает, насколько личность дружелюбна и уступчива. Некоторые люди легко соглашаются с изменениями обстоятельств или собственных планов, а другие буквально сходят с ума, если что-то идет не так, как они задумали, и даже приятные неожиданности встречают в первую очередь с раздражением. Неуступчивым людям стоит учиться спонтанности и сделать ее нормой жизни: можно попросить друзей о частых внезапных визитах или путешествиях, нарушать собственное расписание и время от времени устраивать бойкоты строгим планам. Уступчивые же люди могут страдать оттого, что постоянно пренебрегают своими интересами ради других людей: например, если вы замечаете, что уже не первый месяц хотите сходить с другом в картинную галерею, но вечно оказываетесь то в кино, то в кафе, то на прогулке, — это повод задуматься и учиться настаивать на своих планах.

7. Уровень устойчивости

Эмоциональная стабильность очень сильно влияет на поведение человека. Невротичные люди бурно реагируют на все житейские неприятности и легко впадают в состояние раздражения или апатии, а люди эмоционально устойчивые запросто справляются с трудностями и куда реже вступают в конфликтные ситуации. Естественно, в большей степени уровень устойчивости определяется нашим темпераментом и состоянием нервной системы, но это один из немногих уровней, который поддается «тренировке». Невротикам, конечно же, стоит стремиться к большей стабильности, чтобы перестать остро реагировать на все происходящее и поберечь свою нервную систему. Но и излишняя стабильность может стать проблемой. Если вы катаетесь на американских горках с каменным лицом и даже не моргнули, когда рядом обрушился дом, стоит задуматься, а не теряете ли вы часть эмоций и впечатлений, которые предлагает жизнь?

6. Уровень восприимчивости

Уровень восприимчивости определяется нашей способностью сопереживать другим людям. На этой шкале очень редко встречаются крайние типы: большинство психически здоровых людей находятся ближе к середине с небольшими колебаниями чувствительности. Очень показательным на данном уровне является отношение к героям выдуманных историй. Наверняка вы запросто обнаружите среди своих знакомых и тех, кто принимает беды персонажей так же близко к сердцу, как и свои, и тех, кто не проронил ни слезинки при просмотре «Хатико». Проблема в том, что эмпаты часто настолько погружаются в чужие эмоции, переживания и злоключения, что теряют ощущение собственной жизни. Такие люди могут жить ради других или вовсе уходить в вымышленные миры книг и фильмов, принимая чужие эмоции за свои. Если вы эмпатичны, постарайтесь защищать личное пространство и устраивать себе «разгрузочные дни» без людей: реальных или вымышленных.

5. Уровень организованности

Пока гении господствуют над хаосом, руководители ценят сотрудников организованных и добросовестных, которые соблюдают дедлайны и всегда приходят вовремя. Что удивительно, во многом уровень организованности зависит не от воспитания или силы воли, а от типа мышления. Хотя это, конечно, не означает, что не стоит даже пытаться себя перевоспитывать и приучать к порядку. Правда, излишняя организованность тоже может стать проблемой. Если вы не можете выйти в магазин без списка, начать день без плана или всегда расставляете книги по цветам или буквам алфавита, это повод внести в свою жизнь немного сумбура и хаоса, иначе вам будет сложно справляться с непредвиденными обстоятельствами и уживаться с обычными людьми. Для профилактики опоздайте на свидание, разбросайте вещи по столу или потеряйте на день ежедневник.

4. Уровень принятия

То, насколько человек открыт для всего нового (здесь имеются в виду и идеи, и люди, и путешествия), определяется уровнем принятия. Вы наверняка встречали закоренелых консерваторов, которых невозможно убедить даже попробовать новый сорт макарон, не говоря уже о чем-то большем. Открытые люди традиционно считаются отличными друзьями и интересными собеседниками, но при этом они сами могут страдать от собственной открытости. Таким людям сложно остановиться на чем-то одном и посвятить себя какому-то делу, когда жизнь разбрасывает перед ними все новые и новые возможности. Хочется попробовать и то, и это, и вон то, а в итоге выходит постоянное «перескакивание». Если вы чувствуете, что постоянно ищете новых впечатлений, задумайтесь: а есть ли что-то незыблемое в вашей жизни, интерес, который не проходит с годами? Если да, то продолжайте покорять новые вершины, если же нет — это повод остановиться и поискать свое.

3. Уровень эгоцентризма

Уровень нарциссизма характеризует в первую очередь отношения личности с окружающими и во многом влияет на то, как человек строит свою жизнь. Больше всего влиянию этого уровня подвержена сфера карьеры: едва ли эгоцентричный человек сделает целью своей жизни волонтерство, а самоотверженный станет бизнесменом. Впрочем, сегодня нарциссы прекрасно чувствуют себя в интернет-пространстве, создавая визуальный контент с собой в главной роли. А вот в личной жизни они ищут как раз самоотверженных партнеров. Такой союз имеет все шансы на успех, но излишняя самоотверженность в итоге может стать причиной страданий. Психологи предлагают множество техник, направленных на то, чтобы чересчур самоотверженные люди научились ценить себя и не жить всю жизнь ради других, забывая о собственных мечтах. А вот «перевоспитать» нарцисса куда сложнее, только если у него самого нет желания измениться.

2. Уровень принципиальности

То, насколько человек принципиален и верен своим моральным догмам, во многом определяет его карьерные успехи и отношения с близкими. Более того, сама шкала в зависимости от типа личности может восприниматься совсем по-разному: одни люди уважают принципиальных знакомых, а приверженцы макиавеллизма уверены, что если порой не идти на сделки с совестью, то можно пострадать от собственных принципов. Часто близкие люди не могут осознать, что принципиальность или ее отсутствие обусловлены именно типом личности, а не плохим к ним отношением. Чтобы избежать конфликтов и недопониманий, крайним типам стоит работать над усмирением своих особенностей и внимательнее относиться к чувствам других людей. Если вы сами сталкиваетесь с крайней принципиальностью или макиавеллизмом, не спешите судить оппонента и постарайтесь спокойнее реагировать на его поведение.

1. Уровень скорости жизни

До недавнего времени психологи не оценивали скорость жизни как личностную характеристику человека, списывая этот показатель скорее на внешние условия. Но теперь современная психология особо выделяет данный фактор. Уверены, вы не раз слышали рассказы о том, что кто-то «торопится жить», быстро строит отношения, заводит детей, продвигается по карьерной лестнице и путешествует так активно, будто в 30 лет собирается умирать, а другой его ровесник в это время только-только начинает раздумывать, кем он хочет стать. Те, кто живут быстро, часто страдают от отсутствия глубины и наполненности собственного пути. Медленный темп жизни кроет в себе опасность попросту не уложиться в отведенный срок жизни. Если вы чувствуете, что торопитесь жить, делайте паузы, старайтесь проникнуться моментом и не подгоняйте окружающих. Если же вы никак не раскачаетесь, ускоряйтесь сами или ищите общество, которое сможет вас стимулировать.

А вам удавалось встречать крайние типы на каком-либо из уровней? Может быть, вы и себя относите к одному из них?