8 вещей, на которых не стоит экономить даже в кризис

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Умение отказаться от ненужной покупки или удовольствия ради полезного вложения или реализации поставленной цели лежит в основе большинства успешных стратегий накопления. Однако, как гласит народная мудрость, скупой платит дважды: существуют вещи, на покупку которых нельзя жалеть денег, потому что от них напрямую зависят наша успешная жизнь, здоровье и бюджет в будущем.

Мы в AdMe.ru составили список важных покупок, от совершения которых нельзя отказываться даже при соблюдении режима строжайшей экономии. Часто это такие простые вещи, что вы, возможно, и не обращаете на них своего внимания.

1. Обувь

«Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи», — говорил барон Ротшильд. Лучше одна пара обуви подороже, чем две дешевые пары, которые заставляют ноги мерзнуть или рвутся спустя неделю-другую после покупки. В некомфортной и тесной обуви стопа постоянно подвергается нагрузкам, сдавливается, что приводит к усталости, ухудшению кровообращения, проблемам с суставами, заболеваниям вен, а также к нарушению осанки. И расходы на лечение будут выше, чем цена пары хорошей обуви. Кроме того, помимо аспекта здоровья, качественная дорогая обувь производит правильное первое впечатление о своем владельце и помогает чувствовать себя увереннее.

2. Нижнее белье

Чем ближе вещь к телу, тем дороже она должна быть. Поэтому не стоит экономить на нижнем белье. Пусть ваша ночная рубашка будет выполнена из качественных дышащих материалов, так как это напрямую влияет на качество сна. Белье также не должно быть дешевым: некачественные ткани и кружево могут раздражать кожу, вызывать покраснения и зуд. Неправильно сшитое белье может причинять не только дискомфорт, но и вред здоровью. Некачественный бюстгальтер мешает дыханию, сдавливает вены и пути лимфооттока, нарушает кровообращение. Застой крови и лимфы приводит к серьезным неприятностям: от малого количества молока после рождения ребенка до заболеваний груди.

3. Джинсы

Важной инвестицией в базовый гардероб является покупка правильных джинсов. Штаны из денима — это удобная повседневная вещь, которая должна быть износоустойчивой. Качественные джинсы идеально садятся по фигуре, не имеют лишних деталей, не теряют своей формы после нескольких стирок, не рвутся спустя пару месяцев после покупки и сделаны из ткани, которая не вызывает аллергию. Поэтому для большей экономии в будущем стоит купить одну пару дорогих и хорошо скроенных джинсов классического синего цвета, которые будут отлично выглядеть в течение нескольких лет.

4. Стоматология

Хотя цены на лечение зубов могут показаться неоправданно высокими, пренебрегать им из соображений экономии нельзя, потому что здоровье дороже денег. Здоровые и красивые зубы — одна из важнейших составляющих не только хорошего самочувствия, но и уверенности в себе, поэтому посещать стоматолога следует по меньшей мере 2 раза в год. Следует помнить, что высокая стоимость услуг говорит о квалифицированности специалистов, качественном оборудовании и анестезии. Всегда есть риск попасть в кабинет к специалисту с низкими ценами, но с небольшим опытом работы и плохими отзывами. Поэтому лучший способ сэкономить на стоматологе — профилактика и правильный регулярный уход за полостью рта.

5. Шоколад

Горький шоколад очень полезен для здоровья, но только в том случае, если он качественный. Несколько кусочков дорогого шоколада принесут больше удовольствия и пользы, чем целая плитка дешевого шоколада с вредными для здоровья трансжирами в составе. Это касается и вкуса домашних шоколадных десертов — используйте хорошее какао и качественный шоколад для лучшего результата.

6. Техника

Покупка техники требует разумной экономии. Не обязательно приобретать последние модели смартфонов или телевизоров, но и выбирать самые дешевые варианты тоже не стоит. Недорогая техника не гарантирует качества. Всегда стоит обращать внимание и на репутацию компании. Забудьте про дешевые чайники или старые холодильники, иногда они могут быть по-настоящему опасны. Техника должна хорошо работать и долго служить. Лучше вложиться один раз и купить действительно качественный товар.

7. Алкоголь

Бесспорно, употребление алкоголя вредно для здоровья. Однако небольшое количество красного вина, напротив, полезно, главное — знать меру. Не стоит экономить на качестве вина: лучше купить хороший напиток и насладиться его вкусом и пользой. Дешевый же алкоголь может вызвать тяжелое отравление, головные боли и другие серьезные проблемы со здоровьем.

8. Безопасность

Многие люди считают, что страхование машины, квартиры, жизни — удовольствие не из дешевых. Часто они отказываются от страховки, потому что не хотят отдавать деньги просто за гипотетическую возможность происшествия. Каким бы вы ни были осторожным человеком, никто не способен заглянуть в будущее и знать наверняка, как будут развиваться события. Поэтому намного разумнее заранее подумать о возможном возмещении убытков в случае необходимости. Это касается и качественных дверных замков в квартире, и сигнализации, которая убережет вас от краж и пожара.

А какие важные вещи добавили бы вы в этот список?