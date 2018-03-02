8 видов решений, о которых чаще всего приходится жалеть

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Всем знакомо неприятное чувство сожаления о неверно принятом решении. Но если чувство вины за съеденную на диете шоколадку терзает нас максимум пару часов, то сожаления о неправильно выбранной работе или партнере мучают нас годами. Всегда принимать только верные решения невозможно, но можно попытаться совершать поменьше ошибок. Стоит разобраться, что именно толкает нас к неверному решению. Часто это чужое мнение, или страх, или наши ложные цели. Можно выделить несколько типичных неверных решений, которые хоть раз в жизни принимал каждый из нас.

Мы в AdMe.ru вспомнили случаи обманчивых решений, которые казались правильными, но обернулись провалом. Для наглядности мы привели примеры из известных фильмов, где герои жалеют о неверно сделанном выборе. Не стоит повторять их ошибки.

Решение быть во всем № 1

Когда мы стараемся делать все идеально, стремимся только к победе, сильные разочарования неизбежны. К примеру, спортсмен, получивший бронзу, часто доволен больше, чем тот, кто получил серебро. Серебряный призер огорчается, ведь он совсем немного не дотянул до золота. А бронзовый призер радуется своему 3-му месту — он все-таки попал на пьедестал почета. К тому же, согласно исследованию, золотые медалисты гораздо меньше счастливы, когда их результат лишь чуть-чуть лучше, чем у серебряного призера, и больше, когда они победили со значительным отрывом. Этот феномен описывал известный психолог Уильям Джеймс: «Мы имеем дело с парадоксом человека, который умер от стыда, потому что стал вторым в мире боксером или гребцом, потому что он способен одержать победу у всего населения земного шара минус один человек». Пример разрушительного перфекционизма в кинематографе — это героиня Натали Портман в триллере «Черный лебедь». Она была одержима желанием идеально станцевать трудно дающуюся ей партию Черного лебедя. В итоге она добилась своей цели, но это была ее последняя победа. Не корите себя за мелкие промахи. И в процессе движения к глобальной цели не забывайте наслаждаться маленькими достижениями.

Решение, приведшее к потерянным возможностям

Это могут быть простые ежедневные решения, например пропустить дружескую вечеринку, потому что было лень собираться. А потом с завистью смотреть на радостные фото друзей с этой вечеринки в соцсетях. А могут быть и серьезные просчеты, например за бесценок продать доставшийся в наследство участок земли («Ни за что не буду жить в деревне!»), а через несколько лет понять, что мечтаешь перебраться подальше от городской суеты. Чтобы убедиться, как важно прислушаться к своим истинным потребностям и потребностям своих близких перед принятием кардинального решения, посмотрите фильм «Дорога перемен». Главный герой Фрэнк цеплялся за привычный образ жизни и не пошел на уступки жене, которая видела новые возможности для их семьи в Париже. В итоге он потерял жену, и ее уже не вернуть. Психологи считают, что сожаления отчасти полезны — они помогают лучше понять себя, подсказывают, что могло бы сделать нас счастливыми. Необходимо сделать вывод, как лучше поступить в следующий раз в похожей ситуации, чтобы избежать мучительных сожалений в будущем.

Решение, принятое под чужим влиянием

Стать врачом, потому что родился в семье врачей, хотя тебе никогда не нравилась медицина. Потратить 5 лет на получение ненужного образования, потому что родители грезят о сыне с дипломом специалиста. Такая позиция отчасти выгодна: не нужно брать на себя ответственность. И все же жить чужим умом — это не лучшее решение. Подстраиваясь под чужое мнение, мы подавляем собственное «я» и не даем ни себе, ни другим людям возможности узнать нас по-настоящему, напоминает психолог Эшли Грир. Печальный пример такого поведения — подросток Дэнни в фильме «Американская история X». Он восхищается своим бесстрашным старшим братом Дереком, неонацистом, и старается ему подражать. Однажды Дерек меняет свои убеждения и пытается вернуть младшего брата на пусть истинный, но уже слишком поздно. Прежде чем поддаться уговорам навязчивого продавца в магазине, подумайте, действительно ли вам так уж нужна эта покупка или вам просто трудно оказать сопротивление чужому воздействию.

Неверное спонтанное решение

Хорошо вдруг отправиться в путешествие, которое не планировал, или взять и позвонить двоюродной бабушке не в праздник, а в обычный день. Но некоторые спонтанные решения коварны: они могут привести к сиюминутной выгоде, но в конечном итоге о них придется очень пожалеть. Например, напиться и позвонить бывшему — это не лучшая идея. Или отправиться в ночной клуб, хотя утром рано вставать, и потом весь день на работе мучиться от головной боли. А ведь бывают спонтанные неверные решения, сломавшие всю жизнь. Это отлично демонстрирует фильм «Прошлой ночью в Нью-Йорке». Муж и жена спонтанно идут на измену друг другу. Это не приносит ничего, кроме сожалений и понимания, что их брак уже не будет прежним. Если вы знаете, что вы довольно импульсивный человек, психологи советуют определить типы ситуаций, где вы чаще всего склонны к необдуманным действиям. Так вы будете знать, в какие моменты вам нужно жестче контролировать себя. А еще в борьбе с чрезмерной импульсивностью может помочь эта статья.

Решение проигнорировать свою совесть

Часто мы заглушаем голос своей совести. Проходим мимо лежащего на земле человека («Сам виноват, пьяный, наверное»). Не делаем замечание родителям, которые кричат на своего ребенка так, что уши закладывает. Мы ищем себе оправдание: «Все молчат, и я молчу», «На моем месте каждый поступил бы так же», но внутри нас все же терзает чувство вины. «Общество, не знающее чувства вины, оказалось бы самым беззаконным и самым опасным в мире», — считает исследователь психологии эмоций Кэррол Изард. Порой люди игнорируют свою совесть ради выгоды и иногда готовы пойти даже на предательство. Один их примеров таких алчных персонажей в кинематографе — это главный герой фильма «Адвокат дьявола». Кевин виртуозно защищает в суде самых отъявленных негодяев. В конце он понимает, к каким чудовищным последствиям привела его гонка за деньгами и славой, но у него появляется волшебный шанс все исправить, став самым совестливым адвокатом. Но в реальной жизни второго шанса может не быть. Чтобы не раскаиваться в содеянном, сразу подумайте, каковы будут последствия ваших решений для других людей и что вам скажет ваша совесть.

Решение что-то кому-то доказать

«Я им еще покажу, они меня еще узнают!» Порой задетое самолюбие заставляет нас прикладывать гигантские усилия, чтобы доказать другим, что они в нас ошибались. Все мы знаем примеры такого поведения: подросток пытается завоевать авторитет в своей среде «крутым» развязным поведением; обиженная брошенная девушка делает все, чтобы бывший парень пожалел, что бросил ее. Доказывая что-то другим людям, мы тратим огромное количество сил на создание некоего идеального образа, который может и не соответствовать действительности. Лучше тратить эти силы на то, что нам действительно нужно, на исполнение собственных желаний, а не чужих, советуют психологи. Пока мы пытаемся что-то доказать другому, мы фактически живем ради этого человека. Поэтому доказывать, что ты чего-то стоишь, нужно только самому себе. Хороший урок нам преподносит героиня Джулии Робертс в фильме «Свадьба лучшего друга». Джулианна изо всех сил пытается убедить любимого мужчину, что она намного лучше его новой пассии. Но тем самым она приносит ему только горе. Хорошо, что в конце концов ей хватило мудрости отпустить его и начать жить собственной жизнью.

Решение, продиктованное страхом

Оставаться на ненавистной работе из-за страха не найти ничего лучше, застрять в токсичных отношениях из-за страха одиночества, отказаться от участия в конкурсе из-за страха проиграть... Отказываясь от новых возможностей, подумайте: вы действительно не хотите этого или сказать «нет» решил за вас ваш страх? Вспомните Дэйзи в книге (и фильме) «Великий Гэтсби», которая не решилась перечить воле родителей и вышла замуж за нелюбимого мужчину. Когда у нее вновь появляется шанс обрести любовь, она по-прежнему выбирает несчастливую, но привычную жизнь из-за страха потерять свое положение. Судьбе Дэйзи не позавидуешь, несмотря на богатство. Психотерапевт Джозеф Бурго в своей статье объясняет, как справиться со страхами, мешающими двигаться вперед. Не бойтесь что-то поменять и не ждите для этого подходящего момента. Он может и не настать. Не теряйте времени зря, сделайте маленькие шажки к заветным переменам уже сегодня.

Решение жить одним днем

Наслаждаться моментом — прекрасно, но все же стоит иногда задумываться о своем будущем и научиться его планировать. Беззаботные прожигатели жизни идеальны на вечеринках, но их повседневная жизнь зачастую не устроена. Постоянная смена мест работы, долги, отсутствие надежного партнера... Однажды такие люди с удивлением осознают, что все их знакомые повзрослели и двигаются вперед, а они так и застряли в одной точке. Нежелание взрослеть психологи называют «синдромом Питера Пэна». Типичные признаки: безответственность, непризнание своих ошибок, требование любви, но неспособность самому дарить ее, чрезмерно сильные эмоции. Беспечное поведение под лозунгом «Один раз живем!» часто демонстрируется в молодежных комедиях. Например, фильм «Проект X: Дорвались» повествует о подростках, которые устроили грандиозную вечеринку в доме родителей, позвав весь район. Естественно, последствия у вечеринки были самые плачевные, хотя она сделала ребят местными звездами. Жаль, во взрослой жизни, чтобы стать уважаемым человеком, закатить пир на весь мир уже недостаточно.

Бонус: простая техника для принятия верного решения

Популярный журналист Сьюзи Уэлч в своей книге «10-10-10: A Life Transforming Idea» описывает простое правило 10-10-10 , которое поможет в принятии трудного решения. Задайте себе 3 вопроса: Как вы будете относиться к этому решению спустя 10 минут? Что будете думать об этом решении спустя 10 месяцев? Какова будет ваша реакция на это через 10 лет? Эта техника покажет вам долгосрочные последствия вашего выбора, и принятое вами решение будет осознанным.