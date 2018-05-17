8 советов от адвокатов по разводам о том, как расторгнуть брак легко, изящно и выгодно

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Развод — психологически сложный процесс, который сопровождается огромным количеством стрессовых ситуаций, финансовыми потерями и резкой сменой привычного уклада жизни. Неудивительно, что он вытаскивает наружу самые худшие качества людей. И чтобы не превратиться из хорошего человека в одного из подобных «злодеев», а также избавить себя от ряда нервных потрясений, достаточно подойти к этому вопросу со всей ответственностью и холодной головой.

В качестве дополнительной поддержки в этот непростой период AdMe.ru предлагает вам прислушаться к 8 основным принципам, благодаря которым можно пережить бракоразводный процесс легче и с меньшими потерями.

1. Будьте уверены в своем решении на 100 %

Расторжение брака — это всегда травмирующее событие не только для вас, но и для вашего супруга, детей и в каком-то смысле даже родных. Поэтому, прежде чем вы дадите делу ход, убедитесь в двух вещах: Вы сделали все, что могли, чтобы спасти отношения. Это крайне необходимо для того, чтобы позже, когда эмоции утихнут, а обиды отойдут на второй план, вы не сокрушались над тем, что все можно было исправить. Подумайте: вы попытались откровенно поговорить друг с другом? Обратились к семейному психологу? Попытались изгнать собственных демонов? Если вы придете к выводу, что все попытки что-либо изменить уже испробованы и были тщетны, то сложный бракоразводный процесс будет для вас более управляемым. Это взвешенное решение, которое приведет к качественным изменениям в вашей жизни. Между попыткой просто убежать от проблемы и попыткой сделать свою жизнь лучше лежит огромная пропасть. Необдуманно спасаясь бегством, вы, скорее всего, навлечете на себя лишь еще больше проблем и не научитесь извлекать уроки из своих ошибок и прошлых жизненных ситуаций. Если же вы все взвесили и пришли к выводу, что брак по каким-то весомым причинам делает вас глубоко несчастным человеком, — действуйте, во имя более счастливой и полной радости жизни.

2. Смиритесь с тем, что это единственный правильный путь

Безусловно, в период развода бывают дни, когда все кажется невыносимым и хочется спрятаться, забыться, отвлечься. Но поймите, что это худший момент для того, чтобы делать то, к чему прибегают многие, будучи не в силах справиться со своими чувствами: одни начинают «лечиться» алкоголем, другие — всевозможными лекарствами (от безобидных до очень опасных), третьи вступают в связи (в том числе сексуальные) с неправильными людьми. Каждый из перечисленных вариантов может помочь вам временно почувствовать себя лучше. Но все же это самообман, и позже вам придется заплатить за подобные слабости высокую цену в виде более крупных неприятностей. В час отчаяния вспомните работу, которую вы проводили над собой в 1-м пункте: вы уже сделали все от себя зависящее, чтобы сохранить брак, и пришли к выводу, что спасти отношения невозможно. Вспомнив об этом, примите как данность тот факт, что единственный правильный путь — только вперед.

3. Подготовьте папку с необходимыми документами

Чем более вы организованны, тем выше вероятность того, что вы расторгните брак с максимально приемлемым для вас результатом. Один из лучших и наиболее простых способов сделать это — начать собирать документы. Справедливость и точная информация — основные составляющие честного суда, поэтому собирайте в папку любые бумаги, которые могут иметь хотя бы малейшее значение в ходе бракоразводного процесса. Организуйте документы таким образом, чтобы вам было легко в них ориентироваться. Также нужно провести оценку собственности, и желательно до того, как вы пойдете разными дорогами. Как правило, при разводе практически любое имущество становится предметом споров, и супругам еще сложнее рассчитывать на его честный раздел, если им неизвестна даже сумма вопроса. Разумным решением будет нанять специалиста в этой области.

4. Имейте в виду, что самый дорогой адвокат не всегда самый лучший

К выбору своего адвоката нужно подойти с особой осторожностью и умом, поскольку именно он может задать тон всему бракоразводному процессу. Помните, что он должен не только быть опытным профессионалом, но и стать вашим другом на время всего дела. Если точнее, подразумевается, что хороший адвокат должен не только советовать вам, что делать, но и прислушиваться к вашему мнению, уважать вашу позицию в переговорах. Поэтому высокая планка почасовой оплаты вовсе не гарант того, что специалист будет учитывать каждое ваше желание. Кроме того, не стесняйтесь воспользоваться преимуществами бесплатной юридической консультации. Многие юристы предоставляют такую возможность, и это позволяет присмотреться сразу к нескольким вариантам, что делает вероятность правильного выбора еще выше.

5. Не позволяйте эмоциям руководить вашими финансовыми решениями

Зачастую люди хотят выместить всю свою боль и обиду на своих бывших, но нельзя допускать, чтобы эмоции мешали делу. В конечном итоге ваш гнев может нанести ущерб вашим собственным финансам. Не стоит устраивать скандал из-за какого-нибудь кофейного столика за $ 100, который купил ваш супруг. Но также не стоит гордо отказываться от всего, что было нажито совместным трудом, якобы из-за чувства собственного достоинства. Как только вы решите подать на развод, нужно освободить свое сердце и голову от тревоги и злости и отнестись к процессу максимально спокойно и по-деловому. Сделайте все возможное, чтобы отделить эмоции от фактов, перестаньте ненавидеть и сосредоточтесь на справедливом и удовлетворяющем вас результате.

6. Умение приходить к компромиссам будет вашим преимуществом

В чем-то вы выиграете, в чем-то проиграете — это неизбежно. Поэтому стоит отнестись к компромиссам как к способу сделать все проще и поступить более мудро, а не как к проявлению слабохарактерности. Безусловно, у вас может возникнуть желание бросаться в бой при любом несовпадении взглядов, но если подходить ко всему с холодной головой, вы вовремя поймете, что стоит, а что не стоит ваших времени и сил, и таким образом сэкономите себе кучу нервов и денег на судебные издержки. В качестве бонуса ваша рассудительность и готовность к компромиссам в одном вопросе могут побудить вашего супруга сделать то же самое в другом.

7. Готовьтесь к тому, что раздел имущества — очень сложный процесс

Да, несмотря на возможность сгладить некоторые острые углы, раздел имущества все равно будет процессом энергозатратным. Многие адвокаты шутят, что переговоры о разделе собственности — это отдельный вид искусства. А состоит он из 3 основных ступеней (технически, их больше): сбор данных, их оценка и сам раздел. 2-я ступень обычно самая сложная, так как содержит множество подводных камней. К примеру, с банковским счетом все просто (достаточно посмотреть на баланс), а вот с тем же домом или ценными бумагами проблем будет куда больше. Возвращаясь к 6-му пункту, у супругов в любой момент есть еще возможность договориться и поделить собственность так, как они считают нужным, просто заключив соглашение о разделе имущества.

8. Выберите подходящую одежду для суда

Этот момент может показаться маловажным, особенно после бесконечной траты денег на адвокатов, финансовых консультантов и оценщиков. Но все же напоследок будет хорошо не поскупиться на свою внешность. Зачем? Все просто: это поможет вам чувствовать себя более уверенно при общении с судьей. Конечно, не стоит наряжаться помпезно, чересчур ярко или сексуально. Лучше отдать предпочтение нейтральным цветам, адекватному количеству аксессуаров и создать околоофисный, презентабельный вид.

Заключение

К сожалению, никаких гарантий 100%-но положительного исхода вам никто дать не сможет. Иногда даже по-настоящему хорошие люди получают плохие результаты в бракоразводных делах. Поэтому, ожидая победы и настраиваясь на лучший исход, все же стоит морально подготовиться к тому, что все может пойти совсем не так, как вы рассчитывали. Держите это в уме, чтобы не терять самообладания и сосредоточенности. И конечно, не поленитесь провести все подготовительные работы, о которых говорилось выше, чтобы повысить свои шансы начать новую главу жизни в максимально комфортном состоянии.