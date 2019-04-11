8 скрытых психологических проблем человека, о которых вам расскажет беспорядок у него дома

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Любовь или, наоборот, неприязнь к уборке — это не просто характеристика человека. Определить некоторые особенности характера можно, даже просто взглянув на то, как человек моет посуду и где хранит одежду. Присмотревшись к тому, как вы организуете пространство вокруг себя, можно узнать много нового о своей личности. То же самое касается и других людей. Хотите узнать кого-то поближе? Загляните к нему в дом.

Мы в AdMe.ru считаем, что понять что-то новое о себе и об окружающих всегда полезно. В этот раз мы составили для вас список самых распространенных бытовых привычек людей и психологических особенностей, которыми они могут быть обусловлены.

1. Весь хлам спрятан в ящиках, шкафах, коробках

На первый взгляд кажется, что в квартире или комнате все идеально: чистый пол, красиво расставленные книги, со вкусом подобранные обои... Но стоит заглянуть в кухонный ящик или на дальнюю полку шкафа, как вы найдете там сломанные ножницы и ручки, старые банковские карточки или одежду, которая лежит как попало. Внешняя презентация важна для всех нас. Но для людей с демонстративным типом личности особенно. Они любят показывать себя с лучшей стороны и делают многие вещи в первую очередь для того, чтобы впечатлить других. Представителям этого типа проще кое-как спрятать все ненужные, старые и некрасивые вещи в дальний ящик, чем разобрать их. Часто им важнее сохранить привлекательный вид своего жилища и собственный положительный образ, чем действительно разложить все по полкам.

2. Отсутствие хотя бы минимального ремонта

Некоторые люди годами живут в квартире с протекающим краном, старыми бабушкиными обоями и хранят вещи в коробке вместо шкафа, чтобы не тратить на него лишние деньги. Чаще всего они воспринимают свое жилье как временное: планируют переехать в другой город, найти работу за границей, взять ипотеку или просто ждут, что их жизнь как-то изменится и наладится сама собой. Только вот срок проживания во «временном» жилье иногда растягивается на десятилетия. С точки зрения психологии люди такого типа склонны жить в будущем и смотреть на него сквозь розовые очки. Настоящее они воспринимают как временное неудобство, которое нужно пережить. С другой стороны, у них часто нет какого-то конкретного плана — такие люди привыкли жить одним днем и надеяться на внешние силы, которые изменят все к лучшему.

3. Захламленное рабочее место

Письменный стол — одно из самых интересных мест в квартире с точки зрения психологии. У некоторых людей все рассортировано по папкам, папки расставлены по полкам. У других же на столе смешаны в кучу бумажки, тарелки, ручки, цветные карандаши, ноутбук: они занимают все пространство и к тому же покрыты слоем пыли. Это может свидетельствовать о взбалмошности, завышенной самооценке и инфантилизме. Но беспорядок на столе при том условии, что вы действительно активно работаете за ним и в состоянии без труда найти нужную вещь среди хаоса, не всегда означает что-то плохое. Очень часто захламленный стол — показатель творческой и изобретательной натуры. Если вам приходится не просто печатать, но также писать от руки, рисовать схемы и графики, то вполне вероятно, что ваше рабочее место выглядит не слишком аккуратно. Зато, скорее всего, вас довольно часто посещают необычные идеи и творческие озарения.

4. Переполненная раковина, корзина для белья или мусорное ведро

Мало кто может сказать, что обожает делать уборку. Но у некоторых людей нелюбовь к ней достигает пугающих масштабов: они могут копить всю зиму мусор на балконе или складывать в корзину вещи (а в раковину — посуду) до тех пор, пока не окажется, что уже нечего носить и не из чего есть. Откладывание на потом, или прокрастинация, — проблема, знакомая очень многим людям. Проявляется она и в быту. Кажется, что логичнее и проще сделать небольшую часть работы за один раз и не копить ее. Но на деле возникают отговорки вроде «лень», «некогда» или «в другой раз». Если вы замечали склонность к прокрастинации и у себя, попробуйте начать с бытовых мелочей. Мыть посуду сразу после еды и через день выносить мусор — это формирует здоровую привычку делать все вовремя, которая пригодится и в более важных вещах, например в работе или отношениях с людьми.

5. Эффект нежилого помещения

Жилье некоторых людей выглядит так, будто они приходят туда только поспать. Там может быть вполне чисто, при этом минимум мебели и посуды, иногда даже нет плиты, холодильника или других необходимых вещей. Такая организация пространства нередко встречается, к примеру, у студентов или тех, кто часто бывает в разъездах: они действительно проводят в квартире мало времени. Однако чем взрослее человек, тем больше комфорта и порядка ему хочется внести в свой быт. Если же жилье выглядит пустующим, но при этом человек проводит в нем довольно много времени, это может говорить о некоторых психологических особенностях. В том числе и об инфантилизме: взрослый человек все еще ждет, что кто-то сделает пространство уютным за него. Например, думает, что найдет партнера, который позаботится об удобстве и содержании квартиры.

6. Остатки пищи на кухне

Кухня должна быть едва ли не самым чистым помещением в доме, ведь там мы едим и готовим. Капли жира и масла, засохшие остатки пищи, следы от чая или кофе на чашках — все это не только придает неприглядный вид жилищу, но и может быть опасно для здоровья. Даже те, кто не любят уборку, стараются поддерживать кухню в чистоте как минимум из соображений гигиены. Однако есть и такие, кто готов мириться с грязью. И иногда проблема не просто в лени или неряшливости. Так, многие исследования доказывают, что застарелая грязь и редкая уборка — это один из признаков депрессии. У человека нет сил заниматься бытом, он не чувствует, что это важно, и, возможно, недостаточно ценит себя, чтобы жить в чистоте. С другой стороны, есть и обратная связь: обычная уборка и расхламление пространства поднимают настроение и помогают бороться с симптомами депрессии.

7. Грязная ванная

В рекламе шампуней ванную комнату часто представляют как место, где можно забыть обо всех проблемах и максимально расслабиться. И в самом деле, горячая ванна или холодный душ оказывают большое влияние на наше самочувствие. Запахи могут успокоить или взбодрить мозг, соли и масла — улучшить состояние кожи и работу внутренних органов. По внешнему виду ванной комнаты можно сказать, насколько человек заботится не только о своем теле, но и о психологическом комфорте. Чистая ванная — показатель того, что ею пользуются регулярно. Гели для душа, разнообразные масла, качественная зубная паста, кремы для тела и лица — все эти вещи говорят о том, что человек заботится о себе. Если же в ванной комнате хранится только бритва с присохшей к ней пеной и старый кусок мыла, не факт, что у ее хозяина депрессия. Однако, скорее всего, у него высокий уровень стресса и вряд ли он сильно озабочен своим внешним видом.

8. Слишком много вещей

Некоторым сложно расставаться с любыми вещами. Наверняка все видели такие квартиры: у их владельцев несколько чайных сервизов, которыми никто не пользуется, старая мебель стоит на балконе, заполненная банками, бутылками и прочим хламом, там же пылится древний велосипед, на котором давно никто не ездит. В лучшем случае такое поведение говорит о консервативном складе характера человека: он не хочет менять привычный уклад жизни и старается оградить себя от перемен. В худшем же случае тяга тащить домой всякий хлам может быть признаком компульсивного поведения и невроза: человек просто не в состоянии остановить себя от накопительства ненужных вещей.

Бонус: слишком чисто

Есть люди, которые в свободное время не против в очередной раз почистить ванную или пропылесосить ковер. Конечно, любовь к порядку — это неплохо, однако слишком большое внимание к этой сфере может говорить о проблемах. Как правило, такие люди не слишком любят гостей, ведь они могут что-то запачкать, уронить или случайно передвинуть, нарушив идеальный порядок. Подобное поведение может говорить о привычке зацикливаться на мелочах и о склонности к перфекционизму. Если квартиру регулярно чистят и моют из-за боязни микробов и грязи, то, скорее всего, такой человек страдает от тревоги. Иногда тревожным людям уборка просто помогает отвлечься от неприятных мыслей, поэтому они так часто ею занимаются.

Многочисленные исследования уже доказали, что регулярная расчистка пространства и другие простейшие бытовые действия способны решить наши проблемы с концентрацией, сделать нас более ответственными, счастливыми и уверенными в себе. А вы замечали связь между характером человека и его привычками в быту?