8 признаков, по которым можно отличить кризис в отношениях от окончательного разрыва

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Часто после серьезной ссоры у многих из нас в голове мелькает: «А может, пора расстаться?» На самом деле безоблачные отношения бывают только в мультфильмах про диснеевских принцесс, а периодические разногласия между двумя любящими людьми — норма. Поэтому, вместо того чтобы необдуманно разрывать связь с любимым, стоит сначала понять, конец ли это отношений или всего лишь очередной нелегкий период, который скоро закончится.