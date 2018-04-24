8 признаков, по которым можно определить, хороший человек перед вами или пустышка. Но многие обманываются

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Часто случается, что отличить честного и искреннего человека от того, кто им притворяется, не так-то просто. Однако существуют признаки, которые помогут точно разобраться, кто перед вами, стоит лишь внимательнее приглядеться, как человек общается со своей бабушкой и часто ли дает обещания.

Мы в AdMe.ru выделили 8 основных маркеров, по которым можно определить, честный перед вами человек или притворщик. А также подобрали примеры, благодаря которым признаки будет запомнить проще простого.

8. Притворщик уважает лишь тех, у кого есть власть и популярность, хороший человек уважает всех

Когда человек не преследует никаких корыстных целей, ему нет дела до высоких чинов и регалий, он уважает в людях личность и духовные качества. Например, Гарри Поттеру, персонажу книг Джоан Роулинг, никогда не было важно социальное положение Рона или популярность Гермионы, тогда как Малфой измерял всех только этими мерками и прислушивался только к тем, кто обладал властью.

7. Притворщик всегда хочет, чтобы окружающие делали то, что выгодно ему, хороший человек не пытается воспитывать других в угоду себе

Вы можете себе представить, чтобы хороший человек стал кем-то манипулировать? А ведь попытка сделать так, чтобы все вокруг делали то, что выгодно притворщику, — это и есть манипуляция. Например, Люси, героиня книг «Хроники Нарнии», никогда не пыталась изменить других. Тогда как ее двоюродный брат Юстас всегда старался пригрозить, надавить и при помощи других козней сделать так, чтобы все получились в соответствии с его желаниями.

6. Притворщик не может жить без внимания, хороший человек не любит привлекать его

Когда человек — самодостаточная личность, ему не нужно ничего доказывать обществу, привлекая к себе внимание. Кто же не помнит Шрека из знаменитого мультика? Вспомните, он никогда не хотел быть популярным и всегда поступал по совести. Принц Чарминг, наоборот, страдал от недостатка внимания и за него был готов поступиться многими моральными принципами.

5. Притворщик постоянно себя нахваливает, хороший человек ничем не хвастается

Любое хвастовство — это удел притворщика и маркер, по которому легко его определить. Хороший человек не бросает слов на ветер и не хвастается всем своими достижениями, ведь это также попытка привлечь внимание толпы. Вспомните Чудовище из знаменитой сказки — заточение в замке и встреча с Белль изменила его в лучшую сторону: он был очень образованным и начитанным, но никогда не хвастался этим. Гастон же всегда преувеличивал свои достоинства и хвалился порою тем, чего с ним даже не происходило, а значит, уже попросту врал.

4. Притворщик много сплетничает, хороший человек открыто высказывает свое мнение

В основе способности открыто выразить свою точку зрения лежат сила воли и высокие нравственные принципы. Ведь часто мнение одного человека может не совпадать с мнением большинства, и нужно найти в себе силы дать отпор. Непотопляемая Молли Браун, персонаж фильма и реальная пассажирка «Титаника», показана как сильная женщина, которая не унижается до сплетен и не идет на поводу у мнения высшего света. Мать Розы же считает естественным судачить за спинами других людей и строить интриги.

3. Притворщик часто дает обещания, но редко их выполняет, хороший человек всегда старается выполнять обещанное

В начале книги Джейн Остин «Гордость и предубеждение» как раз неясно, кто из двух главных персонажей является хорошим человеком, а кто притворщиком. В ходе повествования мы узнаем, что мистер Уикхем не считает нужным сдерживать свои обещания. Например, пообещав отцу мистера Дарси стать священником, он с легкостью меняет свои планы. Сам мистер Дарси, несмотря на свою внешнюю надменность, всегда был человеком слова. Не сдержанным обещанием мы можем сильно ранить близких нам людей, чего никогда не захочет делать по-настоящему хороший человек.

2. Притворщик критикует других, чтобы возвыситься за их счет, хороший человек хвалит и вдохновляет других

Пытаться возвыситься за чужой счет — также однозначный признак притворщика. Вспомните, Арагорн, герой произведения Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец», старался всегда поддержать окружающих его людей (и не только людей!), тогда как наместник Гондора непочтительно общался со своими слугами, а к своему сыну относился настолько ужасно, что сложно представить такие отношения между родными людьми.

1. Притворщик выглядит милым лишь тогда, когда ему что-то от вас нужно, хороший человек отзывчив и приятен в общении

Один из скрытых признаков, по которому можно отличить хорошего человека от притворщика. Будь вы Робертом Баратеоном, героем книги и сериала «Игра престолов», то вы могли бы не заметить пугающего характера своей жены Серсеи. Она была бы с вами удивительно мила, тогда как на самом деле планировала ваше убийство. Серсея всегда мила с теми, от кого ей что-то нужно. Джон Сноу же, наоборот, со всеми одинаков в общении и, кажется, самый благородный персонаж во всем сериале.