8 фактов, доказывающих, что решать чужие проблемы себе дороже

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Нас с детства учат, что помогать другим правильно. В то же время существует поговорка про сытого человека, удочку и рыбу. Справедливость народной мудрости подтверждают и профессиональные психологи: в их сфере считается дурным тоном давать конкретные советы клиентам.

В редакции AdMe.ru решили разобраться, почему решать чужие проблемы себе дороже.

1. Вы не видите всей картины

Иногда лучшее решение — отстраниться от проблемы, взглянув на ситуацию со стороны. Поэтому многие люди обращаются за советом к друзьям и близким. Однако при этом собеседник, осознанно или нет, может скрыть некоторые подробности ситуации. Не зная всех деталей, вы можете подсказать неверное решение.

2. Не существует универсальных решений

Каждый человек — уникальная личность. Нет идеальных решений, которые подошли бы всем. Иначе наш мир превратился бы в одну из антиутопий, где все герои ходят по линейке, живут по расписанию и являются лишь винтиками системы. Жизнь прекрасна в своем многообразии, и то, что подходит вам, может быть неприемлемым для другого человека.

3. Фокусируясь на чужой жизни, вы упускаете из виду свою

Все мы периодически любим поговорить по душам с друзьями и подругами или даже поплакаться в жилетку. Но становясь «профессиональным решателем чужих проблем», вы рискуете остаться сапожником без сапог. Если вы заметили, что стали уделять жизни другого человека все больше времени, спросите себя, что случилось с вашей собственной.

4. Вы в любом случае останетесь крайним

Посоветовали патологически влюбленной подруге расстаться с парнем? Она сделает выбор в его пользу, затаив на вас обиду. А если все же разорвет отношения, будет винить в своих страданиях вас. Редко избавление от проблемы происходит легко и безболезненно, и обычно в таких случаях не обращаются за помощью к посторонним. Если близкий попал в затруднительную ситуацию, стоит морально поддержать его, но не предлагать решение. В противном случае вы рискуете попасть под волну негатива, если совет разочарует.

5. Помощь способна навредить

Какая бы проблема ни случилась в жизни, каждый человек уже знает ее решение. Именно такого подхода придерживается большинство психологических направлений. А желание переложить ответственность на плечи другого — всего лишь признак незрелости. Поэтому решая проблемы другого человека, вы вряд ли ему поможете на самом деле.

6. Вы столкнетесь с неблагодарностью

Так уж устроен человек, что со временем он начинает обесценивать любую помощь. Вашу безотказность вряд ли оценят по достоинству и вскоре будут воспринимать как должное. Более того, вы столкнетесь с сильной обидой, если однажды не прибежите по первому зову.

7. Ответственность за чужую жизнь — непосильная ноша

Забота о ближнем — это здорово. Однако руководя действиями других, со временем вы начнете считать себя вершителем судеб. Полагать себя умнее остальных — не лучшая тактика при построении отношений взрослых людей. Каждый из нас уникален, а менять людей по своему образу и подобию как минимум неэтично.

8. Ваша помощь не нужна

Одно дело, когда к вам обращаются за помощью. Другое — непрошеные советы. Вспомните, как сильно вы сами любите неравнодушных, которые лезут в чужую жизнь. Вам действительно хочется пополнить их ряды?

Как правило, люди сами создают трудные ситуации в своей жизни и поэтому в состоянии самостоятельно их решить. Более того, нежелание брать ответственность за свою жизнь на себя и поиски помощника — это тревожные симптомы инфантильной личности. Были ли в вашей жизни ситуации, когда вы решали чужие проблемы и жалели об этом?