7 трюков, которыми мозг сбивает нас с толку каждый день

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Наш мозг — потрясающая машина, которую не переплюнул ни один современный компьютер. Однако в каждом механизме время от времени случаются сбои, и человеческий мозг не исключение. Иногда он проделывает с нами такие трюки... Если бы в этот момент мы могли понять, что происходит на самом деле, то у нас бы просто глаза на лоб полезли от такого откровенного хулиганства.

Мы в AdMe.ru не раз замечали эти его шуточки, и в конце концов собрали для вас небольшой список наиболее частых проделок мозга.

Эвристика доступности

Вообще-то мозг достаточно ленив. В большинстве случаев при попытке решить какую-то проблему он частенько использует опыт, который хорошо сработал в прошлом. И это эффективный подход, ведь так мозг избегает кропотливой сортировки данных. Но иногда такие «сокращения» сбивают нас с толку и заставляют совершать ошибки. Например, многие боятся летать на самолете. Сухие факты говорят нам, что путешествовать по воздуху гораздо безопаснее, чем на машине. Но мозг нашептывает: «Дружище, мы ездили на машине тысячу раз, и все было хорошо. А авиакатастрофы показывают в новостях каждую неделю!» Это своего рода интеллектуальный ярлык, известный как эвристика доступности. Мозг дурачит нас, утверждая, что полет гораздо опаснее, чем на самом деле.

Синдром фантомного звонка и вибраций

Фантомный звонок — ощущение, что мобильный телефон звонит, в то время как на самом деле ничего не происходит.



Призрачный звон может возникнуть при принятии душа, просмотре телевизора или использовании фена. Люди чувствительны к слуховым сигналам от 1 000 до 6 000 герц, а базовые звонки мобильных телефонов обычно попадают в этот диапазон.



Также существуют фантомные вибрации: они появляются в случае, когда мы часто ставим телефон на режим «вибро». Правда, тут мозг не особенно настойчив, и такое состояние лечится — нужно просто отключить виброрежим.

Эффект дверного проема

У вас наверняка бывало такое: отправляетесь в другую комнату за каким-то предметом, приходите туда и вдруг понимаете, что вообще непонятно, зачем вы здесь. Все дело в том, что наш мозг имеет определенный объем памяти. Это значит, что важную информацию он сохраняет, а ненужные «файлы» удаляет. Когда мы входим в новое помещение, мозг расценивает это как появление новой задачи. Соответственно, предыдущие «файлы» можно стереть. Именно этот механизм включается, когда мы о чем-то рассказываем и вдруг нас прерывает телефонный звонок. Стоит положить трубку, как понимаешь, что нить разговора утеряна. Мозг просто переключился на новую задачу и предыдущую оперативно отправил в архив.

Иллюзия прозрачности

Помните это неприятное чувство, когда кажется, будто окружающие знают, как вы чувствуете себя в данный момент? Например, нервозное ощущение перед публичным выступлением: стоите перед аудиторией и понимаете, что все прекрасно видят, как вы нервничаете и боитесь попасть впросак. На самом деле никто не видит наших переживаний. Это лишь уловка мозга, или иллюзия прозрачности — системный сбой мозга. Он заставляет слишком высоко оценивать возможность других людей считывать наше эмоциональное состояние. Мы привыкли иметь полный доступ к своим чувствам, и наш мозг забывает, что у других такой возможности нет.

Ложные воспоминания

Иногда наш мозг «присваивает» воспоминания, которых на самом деле никогда не было. Такая его способность называется конфабуляцией. Мы с полной уверенностью можем рассказывать о каком-то эпизоде из детства, при этом даже не подозревая, что ничего подобного не было. Это происходит из-за того, что наш мозг часто выстраивает воспоминания, основываясь на информации, полученной уже после самого события. И каждый новый кирпичик информации снова и снова дополняет картину. Так и возникает это явление, которое еще называют «честная ложь».

Оговорка по Фрейду

Вспомните, сколько раз вы попадали в неловкую ситуацию, внезапно выпалив совсем не то, что имели в виду. Оговорка по Фрейду, шутят в таких случаях. На самом же деле таким образом мозг намекает нам, что в данный момент мы говорим совсем не то, что чувствуем. Когда мы устали или перегружены событиями и информацией, мозг находит лазейку, чтобы выплеснуть из подсознания наиболее волнующие нас вещи. Можно воспринять это как своеобразное предательство мозга, но на самом деле он всего лишь пытается подсказать нам, что есть что-то поважнее обыденных разговоров.

Зеркальное изображение vs. фотография

Наверное, все замечали, что в зеркале вы себе нравитесь, а вот на фотографии, сделанной в ту же минуту, — нет. Думаете, это совпадение? Отнюдь, это просто еще одна проделка веселого шутника — нашего мозга. Объясняется все достаточно легко: мы привыкли к своему необъемному и оттого немного искаженному изображению в зеркале. А то, к чему человек привык, обычно вызывает у него симпатию — мозг не особо любит сюрпризы. Поэтому нам не нравятся наши фотографии, ведь они сделаны практически в 3D, и потому на них лучше видна природная несимметричность наших лиц и тел.

Узнали себя? Что из этого происходит с вами чаще всего? А может, ваш мозг играет с вами в еще более хитрые игры?