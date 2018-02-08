7 тонкостей поведения женщины, благодаря которым она никогда не останется одна

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Для того чтобы вокруг вас крутился хоровод поклонников, совсем не обязательно быть идеальной — достаточно знать несколько тонкостей поведения. Эти правила резко выделяют тех женщин, что умеют нравиться, из основной массы. Среди них есть как давно всем известные «приемы», так и не совсем очевидные, но довольно простые. С ними мы вас и хотим познакомить.

AdMe.ru собрал особенности поведения женщин, которые просто пленяют мужчин, так что у них не остается шансов не влюбиться и не совершить самые смелые подвиги в честь «принцессы» с первых минут знакомства.

1. Улыбка — визитная карточка любой девушки

Психолог Нэнси Хэнли называла женскую улыбку «знаком миротворца». Во время одного эксперимента группе мужчин предложили оценить привлекательность женщин по фотографиям. Женщины с хмурым выражением лица оказались менее привлекательными, а улыбчивые — наоборот. Улыбайтесь чаще, или, как поется в детской песенке: «От улыбки хмурый день светлей!»

2. Уверенность в себе

Неуверенность человека заметна за версту, потому что это отражается во всем: в его жестах, словах, взгляде, осанке. Девушке это качество не добавляет шарма. Стеснительная особа просто меркнет на фоне более бойких и ничем не запоминается. Если вам не хватает уверенности во внешности — сделайте новую прическу, в фигуре — бегом в спортзал, в статусе — устройтесь на работу, которую вы заслуживаете. Если вы в чем-то плохо разбираетесь — запишитесь на курсы или читайте побольше книг.

3. Способность удивлять

Делайте то, чего от вас не ожидают, будьте непредсказуемы. Это не значит, что нужно танцевать на столе или блистать чудесами матерного красноречия. К примеру, если вся компания курит, а вы нет — это уже выгодно отличает вас от толпы. Чего греха таить, в обратную сторону это тоже работает. Может не настолько выгодно, но вы отличаетесь. Играете на музыкальном инструменте? Отлично. Только не хвастайте этим сразу — блесните, когда подвернется возможность. Отлично катаетесь на коньках? То же самое.

4. Умение слушать своего партнера

Как говорят психологи, «рассказы о себе — самые приятные для человека». Но если вы умеете слушать, то запомнитесь гораздо сильнее. Осознав, что вывалил благодарной слушательнице все о себе, мужчина поймет, что о вас-то он не узнал ничего. Вы останетесь для него незнакомкой, и эта тайна может разжечь искру интереса к вам.

5. Доброта ко всем и всему, что окружает

Люди обожают жаловаться на все, что их окружает. Их возмущает правительство, родители, дети, жены и мужья, начальники и подчиненные, расписание автобусов, болезни, работа и погода. Они бесконечно рассуждают о своих проблемах и льют это в уши любого, кто окажется рядом. На этом фоне человек, который видит мир со светлой стороны, просто глоток свежего воздуха. Он рассказывает хорошие новости, делится интересной информацией, с ним хочется говорить дольше, с ним хочется дружить.

6. Увлеченность

Очень важно, чтобы у девушек кроме отношений, в которые они любят погрузиться с головой, были еще какие-то интересы в жизни. Невозможно всю жизнь просидеть в обнимку, особенно если партнер не терпит бездействия. Щи-борщи и чистота в доме — это хорошо, но без личностного развития человек чахнет, становится требовательным и раздраженным. Поэтому обязательно нужно увлекаться тем, что будет приносить радость, что может поглотить с головой, что может заставить забыть на время о партнере. Чтобы вернуться к нему уже наполненной энергией, а не с голодными глазами.

7. Здоровый эгоизм

Многие женщины годами терпят неподобающее поведение своих мужчин, вопреки логике и здравому смыслу. Потому что «лучше такой мужчина, чем никакого» или «на самом деле он хороший, просто сейчас трудный период». Такое поведение называется предательством по отношению к себе. А если вы себя предали, то и мужчина будет предавать вас снова и снова. Как только запретите так обращаться с собой, у него появится уважение к вам.

А какие еще вы знаете тонкости женского поведения? Делитесь в комментариях!