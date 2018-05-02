7 психологических синдромов, которые портят вам жизнь

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Знакома ли вам ситуация, когда кажется, что ваш успех — это случайность, а начатое дело обречено на провал, потому что вы просто не в состоянии ничего довести до конца? Не спешите корить себя за лень или некомпетентность. На самом деле причиной ваших неприятностей могут быть психологические явления, о существовании которых вы даже не подозреваете.

AdMe.ru расскажет вам о нескольких синдромах, которые не понаслышке знакомы многим современным людям. Они не считаются заболеваниями, но при этом причиняют страдания самому человеку или тем, кто его окружает.

Синдром вахтера

Вероятно, вы уже сталкивались с людьми, которые, занимая не самую высокую должность, буквально упиваются своими полномочиями и самоутверждаются за счет других. Например, требуют предъявления множества нужных и ненужных документов, изобретают «правила», которых нет в их должностной инструкции, и создают бюрократическую волокиту. Все это сопровождается высокомерным и даже грубым поведением, которое, впрочем, не распространяется на их знакомых и вышестоящих коллег. Как правило, у этих людей не складывается личная жизнь, поэтому они постоянно ищут жертву, чтобы выплеснуть свою злость и обиду на судьбу. Имея дело с «вахтером», следует игнорировать его манеру поведения и не вступать в конфликт. Ведите себя уверенно, не пасуйте перед грубостью и четко формулируйте свои требования. Слабое место таких людей — страх принять на себя настоящую, а не выдуманную ими ответственность, поэтому не стесняйтесь намекнуть им, что их поведение может повлечь за собой негативные последствия.

Синдром утенка

Известно, что утята принимают за маму первого, кого они увидели, вылупившись из яйца, — неважно, настоящая ли это мама-утка или же другое животное, человек, а порой и неодушевленный предмет. Это явление получило такое название, как «импринтинг», или «запечатление». Люди также могут быть подвержены этому явлению, и одной из форм «запечатления» можно назвать синдром утенка, когда человек автоматически считает лучшим тот предмет, который первым попался ему на глаза, даже если это противоречит объективной реальности. Часто люди с такой особенностью становятся категоричными и нетерпимыми к мнению окружающих. Если вы замечаете подобное за собой и это вас беспокоит, то старайтесь проанализировать свои мысли: почему вы думаете именно так, а не иначе? Интересуйтесь мнениями других людей, ищите информацию из разных источников и только после этого принимайте окончательное решение.

Синдром Белого Кролика

Возможно, вы помните Белого Кролика из «Алисы в Стране чудес», который причитал: «Ах, мои усики! Ах, мои ушки! Как я опаздываю!» Но даже если вы никогда не читали произведения Льюиса Кэррола, то вы наверняка сами оказывались в подобной ситуации. Современный ритм жизни диктует жесткие условия — неудивительно, что многие люди зацикливаются на времени и хронически боятся ничего не успеть. Если вы считаете, что подвержены этому синдрому, то попробуйте следовать нескольким простым советам: Переведите часы на 10–15 минут вперед.

Распределите свои дела по степени значимости. Например, важные и второстепенные, срочные и несрочные.

Каждое утро записывайте, что вы должны сделать, а затем вычеркивайте сделанное.

Попробуйте записать, чем вы занимаетесь днем, с точностью до 10 минут. Так вы сможете выявить время, потраченное на несущественные дела (переписку в соцсетях, просмотр материалов, не относящихся к работе, и тому подобное).

Проверьте, не взвалили ли вы на себя те дела, которые могут или должны выполнять другие люди.

Постарайтесь не паниковать, даже если вам кажется, что нужно сделать десяток дел одновременно. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов и посидите в покое несколько минут.

Синдром «монаха на три дня»

Пожалуй, трудно найти человека, который хотя бы раз в жизни не брался за новое дело (например, диету, занятия спортом или изучение нового языка), но бросал его буквально через несколько дней. Если такое повторяется регулярно, то это может существенно осложнить вашу жизнь, мешая добиться по-настоящему важных целей. Чтобы побороть синдром «монаха на три дня», автор книг о самоорганизации человека Лео Бабаута (Leo Babauta) советует следующее: Не заставляйте себя, а постарайтесь найти положительную мотивацию. Например, пробежка может быть как «пыткой», так и приятным процессом очищения своих мыслей или временем, когда вы наслаждаетесь природой.

Увеличивайте нагрузку постепенно, чтобы не надорваться и не перегореть.

Напоминайте себе, ради чего вы это делаете и чего вы на самом деле хотите. Если вы знаете, что в конце пути вас ожидает щедрая награда, у вас будет меньше причин бросить свою затею.

Не сомневайтесь в себе. Не думайте о том, что вы чего-то не сможете, просто продолжайте делать то, что вы делаете.

Синдром Дориана Грея

Синдром был назван по имени персонажа романа Оскара Уальда «Портрет Дориана Грея», который панически боялся увидеть в зеркале дряхлого старика. Люди, которым присуще это состояние, пытаются всеми силами сохранить свою молодость и красоту и пойти ради этого на любые жертвы, начиная от неумеренного использования косметики и заканчивая злоупотреблением пластической хирургией. Синдром часто встречается среди публичных личностей — музыкантов, актеров и других звезд, и может приводить к тяжелым депрессиям и даже попыткам суицида. Впрочем, его у себя могут заметить и те, кто далек от шоу-бизнеса, тем более что в нашем обществе в настоящее время процветает культ молодости и безупречного внешнего вида. Как быть, если вы замечаете у себя мысли о том, что стареете и лучшая часть жизни осталась позади? Психологи советуют уделить внимание своему здоровью, заняться спортом, найти новое хобби и завести новые знакомства. Ведь молодость зависит не только от внешнего вида, но и от того, насколько сильны в человеке интерес к жизни и жажда новых знаний и впечатлений.

Синдром понедельника

Большинству работающих людей, а также студентам и школьникам знакомо то неприятное состояние, которое появляется перед началом очередной трудовой недели. Вдруг наваливается невероятная усталость, апатия, а порой возникает головокружение и проблемы с пищеварением. Это может произойти даже с теми, кто очень любит свою работу, и довольно несправедливо было бы считать синдром понедельника обычной ленью. Если вам тоже знакомы эти ощущения, то попробуйте сделать следующее: Старайтесь ложиться заблаговременно, чтобы выспаться. Звучит банально, но на самом деле недосып является причиной многих проблем и уж точно не прибавит вам бодрости в понедельник.

Составьте рабочее расписание и следуйте ему, чтобы не заканчивать дела предыдущей пятницы в понедельник.

В воскресенье прогуляйтесь на свежем воздухе, а перед сном примите теплую ванну.

Постарайтесь появиться на работе на 10 минут раньше, чтобы успеть убрать лишние бумаги со стола, выпить чашку чая или перекинуться парой слов с коллегами. Так будет проще вернуться к своим обязанностям после отдыха.

Синдром самозванца

Люди, страдающие от этого состояния, не способны адекватно оценивать свои достижения и объясняют собственный успех удачей или попаданием в нужное место и время, в результате чего чувствуют себя обманщиками, несмотря на свой ум и компетентность. Чтобы противостоять синдрому самозванца, нужно сфокусироваться не на результатах деятельности, а на процессе обучения и улучшения своих навыков. Тем самым вы признаете, что вам есть куда стремиться, и не будете зациклены на безупречном результате. При этом прощайте себя, если у вас что-то не получилось. И самое главное — поделитесь своими переживаниями с другими людьми, и вы поймете, что вы вовсе не самозванец. Считается, что от подобных мыслей время от времени страдал сам Альберт Эйнштейн. Когда вы узнаете, что другие люди (особенно те, которыми вы восхищаетесь) тоже время от времени испытывают подобное состояние, вы сможете переосмыслить свои страхи и вам будет намного легче от них избавиться.