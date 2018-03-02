7 самых распространенных причин, из-за которых у вас пропадает вкус к жизни

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И вроде бы все в порядке, но иногда позитивное настроение исчезает буквально на ровном месте и все становится неинтересным, замечали? Согласно последним исследованиям, от 30 до 90 % взрослых людей чувствуют скуку в повседневной жизни, а среди молодежи скучает более 90 %. Так что же отнимает у нас удовольствие от жизни?

AdMe.ru выяснил 7 главных причин, из-за которых наша жизнь превращается в унылое кино.

1. Монотонность — каждый день как предыдущий

При постоянном выполнении одних и тех же дел (на работе, дома) все постепенно становится рутиной. Мозг перестает обращать внимание на детали и делает все «на автомате». Любой предсказуемый опыт становится скучным, теряются желание и вкус к жизни. Совет психолога: включите элемент творчества в повседневную жизнь, например начните рисовать или вести блог.

2. Вы переросли свою работу

Способному человеку нужны задачи его уровня, только тогда он может целиком увлечься работой и сконцентрироваться на ней. Если работа слишком простая или недостаточно интеллектуальная для вас, то однообразные обязанности будут нагонять скуку сильнее самого унылого фильма. Здесь поможет только новая работа или новая должность, которая будет соответствовать вашим навыкам и способностям.

Совет психолога: постарайтесь концентрироваться на задачах, а не на времени — это поможет сократить рабочий день и найти новые подходы к выполнению должностных обязанностей.

3. Потребность в новизне

Потребность в новых ощущениях есть у всех, хоть и проявляется она с разной силой: кому-то нужно переезжать каждый месяц, а кому-то достаточно приготовить новое блюдо. Для искателей приключений или экстремалов разнообразие ощущений — норма жизни, а экстраверты подвержены скуке сильнее интровертов.

Совет психолога: новый опыт можно получить даже не выходя из дома, например выучить новый язык или освоить кухню другой страны. Бросайте вызов себе, и приключения не заставят себя ждать.

4. Вы не знаете, чего хотите от жизни

Человек, который не понимает себя и свои цели, больше склонен к потере радости жизни, ведь ему сложнее найти интересные для себя занятия. Кроме того, ему сложнее разобраться в своих чувствах и понять, что сделает его счастливым. А если нет желания чего-то достичь, то и делать нечего. Согласно исследованиям, скука может быть показателем жизненного кризиса и потребности в самоопределении. Совет психолога: составьте список того, что бы вы хотели успеть сделать в жизни, и начните делать это.

5. Ограниченные интересы

Поверхностным людям действительно сложно заинтересовать себя чем-либо. Если внутренний мир человека лишен глубоких интересов, целей и желаний, опыт пуст, а способностей к размышлению нет, человек может развлекать себя только внешними событиями, которые могут кончаться или приедаться.

Совет психолога: в таком случае нужно ставить разносторонние цели и достигать их, развивая мотивацию и расширяя свой кругозор. Пробуйте разные виды спорта, танцы, искусство, ищите свое хобби.

6. Неподходящие условия

Больше всего скучают люди, ограниченные в своих действиях по каким-либо причинам, потому что не могут делать то, что хотят. Например, чрезмерный контроль в подростковом возрасте или отсутствие возможности отойти от ребенка в декрете. Ощущение ограниченности — большая часть скуки.

Совет психолога: направляйте свое внимание на цель, которую вы можете достичь прямо сейчас.

7. Все делает техника

Сложно представить себе скучающего крестьянина во времена Средневековья или меланхоличного крестоносца. Скука — явление нашего века. В былые времена скучать было некогда, а дожить до 30 было подвигом. Прогресс дал нам больше времени на жизнь и во многом эту самую жизнь упростил и сделал комфортнее, отсюда и проблема того, чем занять свое время. Мы, конечно, не жалуемся, но, если вы совсем не чувствуете удовольствия от жизни, всегда можно уехать в глухую Сибирь или забраться в горы, чтобы испытать на себе прелести натурального хозяйства.

На самом деле скука не так плоха, как кажется. Ее можно использовать как стимул к новым достижениям, она же служит признаком того, что стоит поискать для себя новые занятия. А как часто вы скучаете и какими способами возвращаете себе радость жизни?