7 психологических хитростей для родителей, которым кажется, что дети их не слышат

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Редкий ребенок «запрограммирован» выполнять любую родительскую просьбу с первого раза, а также слушать и слышать все, что пытаются донести до него старшие родственники. Все дело в том, что внимание ребенка работает иначе, нежели внимание взрослого человека, поэтому заставить любимое чадо сконцентрироваться на ваших словах бывает порой непросто. Однако есть несколько проверенных способов, способных облегчить эту задачу.

AdMe.ru собрал для вас советы психологов, которые знают, как сделать так, чтобы ребенок вас слышал и реагировал на сказанное.

1. Используйте имя

Для каждого человека его имя — это уникальный ключ, активирующий внимание. Поэтому прежде, чем произнести просьбу, обратитесь к ребенку по имени и убедитесь, что он отвлекся от своих дел и повернулся к вам.

2. Иногда можно побыть смешным

Дети обожают того, кто может их заставить смеяться. Поэтому, чтобы просьба была менее назидательной и не вызывала у ребенка подсознательного отторжения, попробуйте произнести ее с акцентом, нараспев или незаметно подкравшись и заставив вздрогнуть. Конечно, злоупотреблять таким лайфхаком не надо — все-таки вы должны оставаться родителем, а не клоуном, к которому никому в голову не придет относиться серьезно.

3. Снимите с себя ответственность в тех сферах, где это возможно

По утверждениям психологов, совсем не обязательно несколько раз повторять свою просьбу, чтобы заставить ребенка сделать что-то для его же блага. Если одно предупреждение не подействовало, с этого момента ответственность за выполненное или невыполненное поручение должна лечь на его плечи. Конечно, совет актуален в том случае, если ребенок на себе ощутит последствия собственного непослушания. Если же несговорчивость чада приведет к тому, что вы будете вынуждены выполнить все самостоятельно, этим способом лучше не пользоваться.

4. Акцентируйте внимание не на том, чего опасаетесь, а на том, чего стараетесь добиться

По словам специалистов, ребенок намного быстрее понимает просьбу, если из нее сразу понятно, что ему нужно делать. Ведь просьбы не делать чего-то не требуют от ребенка какого-то действия, а значит, он может не обращать на них внимания. Поэтому вместо абстрактной просьбы с «не», например: «не урони», «не упади», «не разбей» — сформулируйте просьбу-действие, например: «держи крепче», «завяжи шнурки, чтобы не упасть», «играй с мячом подальше от окна».

5. Избегайте лживых фактов

Родители общаются с ребенком с позиции старшего и порой слишком акцентируют внимание на том, что являются опытнее и умнее своего юного собеседника. Отсюда появляются лживые факты, которые могут стимулировать ребенка лишь до тех пор, пока он не узнает, что это неправда. Например, если вы говорите ребенку, что его заберет «бабай», если он вовремя не ляжет спать, это будет работать лишь до тех пор, пока ребенок не поймет, что никакого «бабая» не существует. Кстати, ваш авторитет в его глазах будет жить тоже только до этого момента. Поэтому задумайтесь, стоит ли его терять перед ребенком ради временного решения проблемы.

6. Добавьте веса вашему «нет», увеличив количество «да»

Позволять ребенку делать все, что ему заблагорассудится, исключив начисто из лексикона слово «нет», нелогично и даже опасно. Однако, по словам многодетных родителей, любой ваш запрет становится более весомым и воспринимается с большим энтузиазмом, если количество таких категоричных «нет» не зашкаливает. Например, рекомендуется использовать соотношение 5 «да» на 1 «нет». Для этого стоит оценивать детские просьбы не с позиции «это положено делать человеку, а это не положено», а с позиции «что из этого я могу разрешить, чтобы это никому не причинило вреда». Например: «Да, ты можешь попрыгать в луже». (Счастье, что изобрели стиральные машины.)

«Да, ты можешь нарисовать на себе узор фломастером». (Отмыть его будет несложно.)

«Да, ты можешь принести домой этого жука». (Только проследим, чтобы контейнер был плотно закрыт и насекомое не удрало гулять по квартире.)

«Да, ты можешь сделать миллион однотипных фото на камеру моего телефона». (Оставлю штук пять, остальные удалю за пару минут.)

«Да, ты можешь купаться с мягкой игрушкой» (Отожму ее в стиральной машине.)

«Нет, ты не можешь взять это из магазина, не заплатив, потому что так ты нарушишь закон и создашь неприятности не только для себя, но и для продавца».

7. Устройте себе «чистосердечное признание»

Разве родителям нравится все это многообразие бытовых хлопот и огромная кипа родительских обязанностей? Мы не роботы, и некоторые действия у нас вызывают такое же отторжение, как и у детей. Так почему бы им в этом не признаться?! Только не ставьте ребенку в упрек то, что вы можете себя перебороть, а он пока нет. Лучше расскажите, почему вы решили, что перебороть себя обязательно нужно.

И не забывайте, что с самых ранних лет ребенок начинает подражать вам. Поэтому не получится воспитать в нем уважение к чужому мнению и умение слушать и слышать, если вы сами не обладаете этими качествами. Так что слушайте их наивные рассказы, хвалите за мелкие, но такие значимые достижения, выслушивайте аргументацию отказов и ведите диалог. Тогда ребенок ответит вам тем же.

Как вы думаете, какие еще советы можно дать родителям, старающимся найти общий язык с ребенком? Расскажите об этом в комментариях.