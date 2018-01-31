7 признаков, которые позволяют распознать в ребенке будущего психопата

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Признаки будущего психопата можно заметить уже в 3-летнем возрасте. А появлению этих признаков способствуют действия родителей, которые на первый взгляд кажутся совершенно незначительными.

Для наглядности AdMe.ru нашел характерные черты детей с психопатическими отклонениями. Многие серийные убийцы вели себя так уже в раннем детстве, но, к сожалению, этого никто не замечал.

Начнем с «триады Макдональда». Это 3 особых признака детского поведения, которые с большой долей вероятности имеют дети с предрасположенностью к совершению особо жестоких преступлений. Вывел эту триаду новозеландский судебный психиатр Джон Макдональд, проанализировав около 100 преступников.

1. Жестокое обращение с животными

Жестокое обращение с животными — это наиболее явный признак психопатических отклонений ребенка. Речь идет о конкретном зоосадизме, вплоть до убийства животных, а не просто об игре «дерни кота за хвост». Таким образом будущие серийные убийцы вымещают собственную злость и обиду на беззащитных животных. Более того, впоследствии они склонны убивать своих жертв примерно теми же способами, что и когда-то животных. Связь между издевательствами над животными и психопатией настолько явна, что в США ФБР даже начало фиксировать случаи жестокого обращения с животными в своем ежегодном отчете о преступности.



Взгляните на фото ниже, это Джеффри Дамер — американский серийный убийца, который был приговорен аж к 15 пожизненным срокам. Обратите внимание, как он держит кота.

2. Любовь к поджогам

Пиромания, или любовь к разнообразным поджогам, — это второй признак. Это такой же способ выместить отчаяние и злобу.

3. Энурез

Утверждать на 100 %, что ребенок старше 6 лет, который писает в кровать, — будущий маньяк, конечно, нельзя. Однако очень часто именно эта болезнь и провоцирует поджоги, издевательства над животными и прочее, являясь источником унижения ребенка, а следовательно, его реакции (злобы и обиды). То есть неадекватная реакция родителей на то, что уже взрослый мальчик описался во сне, смех сверстников и подобное может заставить ребенка, так сказать, пойти по наклонной. К примеру, энурезом страдал Андрей Чикатило (самый ужасный маньяк Советского Союза), за что его постоянно била мать. Позже он начал получать удовольствие от вида страдающих детей, что и стало одной из причин его ужасной деятельности.

Закончили с «триадой Макдональда», перейдем к следующим общим пунктам, которые выделяют психологи.

4. Нарушение правил и запретов

Кто в детстве хоть раз не разбивал мамину любимую чашку или не опаздывал домой по вечерам? Такие мелкие нарушения свойственны всем детям. Но дети с психопатическими чертами воспринимают нарушение правил совершенно по-иному: они получают от них адреналин и удовольствие. Сюда же относится и адреналин от краж. Этот момент обыграла Джоан Роулинг в «Гарри Поттере», когда показывала детство Волан-де-Морта: вспомните, Дамблдор нашел в его шкафу украденные игрушки других детей. Не сказать, что они были нужны юному Темному Лорду, просто ему было приятно, что кто-то другой лишился чего-то дорогого.

5. Вранье без сожаления

Если ребенок врет в страхе наказания — это еще понятно. Если ребенок врет будто из принципа, без раскаяния и с уверенным лицом — это уже повод задуматься, что с ним что-то не так. Возможно, ему вновь нравится сам процесс. Еще один момент: когда ребенка с психопатическими признаками ловят, он начинает сердиться и даже впадать в истерику (тем самым манипулируя родителями), но не от того, что он виноват, а от того, что родители посмели его раскрыть. Конечно, есть вариант, что это просто растет будущий генеральный директор крупной финансовой корпорации, но задуматься и показать ребенка психологу все же стоит.

6. Травля одноклассников

Разумеется, не всякий малолетний хулиган — это будущий маньяк. Хулиганом можно стать по разным причинам: это и жажда внимания, желание власти, подражание жестокому поведению родителей, кумиров и т. д. Но среди этих причин есть одна, по которой можно вычислить хулигана с психопатическими расстройствами: опять же, это травля из-за банального наслаждения процессом унижения.

7. Бесчувственность

Дети с психопатическими отклонениями не проявляют страх так же легко, как их сверстники, не испытывают стресс на том же уровне, не понимают, что такое сочувствие. И вот всему объяснение. По словам Хизер Ирвин, старшего психолога клиники R.E.A.D., первый год жизни ребенка играет самую важную роль в определении будущего его психики.

«Психопаты не появляются из ниоткуда. Нужно просто взглянуть на их ранние годы, на то, что происходило с этими детьми, когда они только родились. К примеру, если в первые 6 месяцев они плакали, а к ним никто не подходил, никто их не кормил, когда они хотели есть, никто не помогал, то их мозг запоминает и фиксирует, что чувства совершенно не имеют значения. И остальные структуры мозга начинают формироваться уже вокруг этой концепции». Хизер Ирвин, психолог

Вдобавок еще один интересный факт: если ребенок вырос в благополучной среде, но после 5 лет начал страдать от какого-то насилия, то в любом случае у него уже меньше вероятности развить психопатические черты, так как его сознание уже успело сформироваться. Таким образом, на родителях лежит невероятная ответственность не только за здоровье ребенка, но и за его мировосприятие и будущие поступки. И если у малыша наблюдаются подобные отклонения, всегда лучше проконсультироваться с психологом, нежели пытаться решить проблему самостоятельно.

А вы вспоминаете такие черты характера у себя или своих сверстников в прошлом?