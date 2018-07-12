7 причин, почему у француженок нет проблем с мужским вниманием, и при чем тут самооценка

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Во всем мире француженки считаются эталоном притягательности и сексуальности, и неудивительно, что их тайны стремятся разгадать абсолютно все представительницы слабого пола. Джейми Кэт Каллан, известная американская писательница, из-под пера которой вышла знаменитая книга «Француженки не спят в одиночестве», раскрывает секреты удивительной притягательности и уверенности в себе французских женщин. А мы в нашей статье приведем наиболее важные моменты из ее книги.

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7. Они флиртуют вне зависимости от того, есть у них партнер или нет

<p>В нашем менталитете заложено, что раз у женщины есть постоянный партнер — все, никакого флирта, иначе это расценивается как обман и чуть ли не измена. Француженка относится к стрельбе глазками иначе, потому что знает, что если прекратит нравиться другим, то и ее мужчина со временем потеряет интерес.</p> <p>Но не думайте, что мы призываем вас к недвусмысленным намекам. Нет, конечно, разговор ведется лишь о невинном кокетстве. Почему бы не улыбнуться в супермаркете симпатичному парню или не побеседовать мило в очереди? <strong>Француженки помнят о том, что они интересны и притягательны, и не прочь это продемонстрировать, тем самым пробуждая в своем партнере чувство соперничества. </strong></p>

6. Они окружают себя красивыми вещами

Признайтесь честно, у вас наверняка есть комплект белья «на тот самый случай» или набор косметики, который тоже ждет своего «момента истины»? Так вот, французская красавица такого не допустит никогда. Все то, что лежит и ждет своего часа, должно быть использовано прямо сейчас, иначе этот час может и не наступить. Она знает, что самооценка не в последнюю очередь складывается из тех вещей, которые ее окружают и в которые она одета. Француженка создает свой повседневный образ, оценивая то впечатление, которое создаст у окружающих своим внешним видом, и, кстати, этим самым тоже поднимает себе самооценку, ловя восторженные взгляды мужчин.

4. Они ставят свои потребности на первое место

Это, пожалуй, одна из главных причин, почему у французских красавиц все в порядке с личной жизнью. Они знают точно, что если будут довольны своей жизнью, то и другим рядом с ними будет комфортно. Никакой жертвенности, никаких «на первом месте семья и дети». В первую очередь нужно удовлетворить собственные запросы, и тогда не будет ощущения загнанной лошади, которая на самом деле теряет уважение партнера, ведь кому интересен человек, жертвующий своей красотой, здоровьем и временем — пусть даже ради него. Француженка не будет запирать себя дома, тем самым лишая общения. Главная составляющая ее шарма в том, что тот мужчина, которого она выбрала в спутники жизни, все равно осознает, что может потерять ее в любую минуту.

3. Они наслаждаются моментом

Суть французской joie de vivre — это наслаждение моментом, жизнь здесь и сейчас. Иногда счастье скрывается в мелочах, которые мы не замечаем, живя или в страхе перед будущим, или в воспоминаниях о прошлом. Француженки умеют ловить момент, получая удовольствие от того, что происходит с ними именно сейчас. Будь то чаепитие из красивого сервиза или улыбка ее искрометной шутке в разговоре с друзьями. Создавайте себе такие «приятности» сами. Ничто не длится вечно, но радоваться жизни можно уже сейчас. Не ждите особого радостного события, создавайте его сами.

2. Они знают, что такое индивидуальность

Неважно, как далека ваша внешность от идеала, ухоженность видна всегда, и именно она и цепляет представителей противоположного пола. Пожалуй, все согласятся с тем, что оригинал лучше копии. И французские женщины давно это поняли. Ведь, создавая свой неповторимый образ, мы холим и лелеем свою уникальность. Что-то что есть только у нас, будь то чуть длинноватый нос или щербинка между зубами. Тут нет места штампованной красоте, навязанной общественным мнением. Француженки знают, как выгодно преподнести свои достоинства и спрятать недостатки. И этому нужно учиться. Искать свой стиль, работать над ним. Так и самооценка поднимется, и отношения становятся прочнее. Если вы довольны собой, то это же отношение проецируется и на окружающих.

1. Они избавляются от стресса в своем «тайном саду»

Все рано или поздно испытывают негативные эмоции, будто то француженка, американка или немка. Отличается только способ выхода из негатива. Француженка не будет срываться на окружающих, находить утешение в сладком или рассказывать подружкам о своих бедствиях. Она отправится в свой «тайный сад». «Тайный сад» — это такое место или действие, которое восстанавливает силы, дает необходимый отдых и своеобразную перезагрузку. Это может быть интересная книга, поездка на природу в одиночестве или массаж, выполненный профессионалом. Не стоит рассказывать кому-либо о своем «тайном саде», пусть это будет вашим секретом. После такого восстановления французская красавица чувствует себя отдохнувшей и полной сил. Так что если чувствуете, что стресс начинает разрушать ваше самочувствие, самооценка падает, а интерес к жизни пропал окончательно, срочно найдите свой «тайный сад».

Бонус: заниженная самооценка. Начало

Мы уверены, что женщины любой национальности знают пару хитростей, которые помогают поднять самооценку и обрести внутреннее равновесие. Может, и вы поделитесь с нами своими способами?