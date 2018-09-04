7 причин, почему интернет-знакомства не переходят в реальные отношения

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Знакомства в сети стали настоящей отдушиной для занятых людей и интровертов. Достаточно несколько часов провести онлайн и узнать человека, а затем уже со спокойной душой пойти на свидание. Но вместе с простотой встреч пришло и разочарование: онлайн-партнеры зачастую казались привлекательнее в сети, чем в реальной жизни.

AdMe.ru решил разобраться, что именно мешает даже самому красивому сетевому роману стать реальным.

Вы замалчиваете важные темы

Перед встречей стоит обсудить ваши требования к партнеру. Ищете ли вы короткой встречи или долгого романа, придерживаетесь здорового образа жизни или нет: лучше сразу выяснить вредные (и не только) привычки, мотивы и цели знакомства. Замалчивание очевидных и критичных для вас моментов — прямой путь к разочарованию.

Вы слишком оптимистично интерпретируете профиль

Во время интернет-общения мы склонны трактовать всю информацию из страницы в пользу собеседника. Например, «живет с родителями» вполне можно прочитать как «копит на квартиру», а «менеджер среднего звена» — как «будущий руководитель» и так далее. На этом этапе важно взять себя в руки и, как бы ни хотелось помечтать о прекрасном, сосредоточиться только на реальных фактах.

Вы додумываете интонации

Зачастую большее значение имеет то, как говорит собеседник, а не то, что именно он говорит. На письме интонацию нам по большей части заменяют смайлики, но даже в случае их отсутствия мы способны сами додумать или представить, как именно произнесена фраза. И часто эти додумывания только эмоционально раскручивают заочный роман. Лучше всего обращать внимание только на действия человека и его интерес к вам, а демонстрировать его можно как со смайликами, так и без них.

У вас нет достаточного количества информации

Новые люди и перспективы знакомства служат отличной почвой для романтических фантазий. Любое количество фотографий в профиле и даже самая подробная анкета не компенсируют личный взгляд и персональное знакомство. На этой почве легко романтизировать объект вашего интереса, а при встрече, поняв, что ваш визави — всего лишь обычный человек, разочароваться. Исследования показывают, что более половины анкет содержат неверные данные о росте или весе человека.

Вы и партнер хотите казаться лучше, чем есть

В анкете человек зачастую хочет казаться лучше — как в резюме, выставляя свои достижения и пряча неудачи. Даже если вы выходите на сайт с позицией радикальной честности во всем, что касается вашего прошлого и настоящего, то это совсем не значит, что партнер придерживается того же мнения. Кроме упомянутых выше внешних данных, человек может приписывать себе хобби, интересы, принципы или что-то еще. При личном общении эти моменты становятся очевидными, и тогда знакомство не удается.

Вы прикладываете слишком много усилий

Знакомства в реальной жизни хоть и требуют больше смелости, но проходят проще: встретившись в компании общих знакомых или в кафе, вы сразу видите друг друга и обычно быстро договариваетесь о встрече. Знакомства в сети требуют больше усилий: нужно просмотреть множество профилей, пообщаться с несколькими кандидатами — и только после этого речь идет о свидании. При таком бэкграунде ожиданий от свидания гораздо больше, а значит, и разочарование куда вероятнее.

Вы затягиваете виртуальную часть

У онлайн-знакомств есть еще один занятный побочный эффект: обилие возможных кандидатов на руку и сердце стимулирует искать еще и еще, пока не встретится кто-то идеальный. Реальные встречи с любым из возможных кандидатов будут омрачены мыслью о том, что «есть трава зеленее». Таким образом, ни один реальный человек не будет достаточно привлекателен, а все встречи обречены.

На сайтах знакомств можно найти друзей, приличные и не очень предложения о работе, прекрасный роман или серьезные отношения, если оба кандидата действительно готовы честно и открыто общаться друг с другом. А какие интересные истории происходили с вами в сети?