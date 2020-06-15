7 неочевидных признаков, которые с головой выдают закомплексованного человека

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Человек с комплексами тщательно скрывает свои недостатки и старается не привлекать к себе лишнего внимания. Порой нам самим даже в голову не приходит, что по некоторым признакам окружающие с легкостью могут догадаться о том, что мы в себе не уверены.

Мы в AdMe.ru проштудировали мнения психологов и выяснили, по каким признакам можно легко определить, что перед вами закомплексованный человек.

1. Использует комплименты-перевертыши

Когда вы слышите «вот это да, ты достиг успехов, о которых я могу только мечтать!» или «на тебе костюм шикарно сидит, а вот на мне висит, как на вешалке», знайте: все это — комплименты-перевертыши. Они утрированно подчеркивают превосходство одного человека на фоне другого. Людям с низкой самооценкой сложно самим принимать комплименты, они охотнее адресуют их другим.

2. Чувствует неловкость во время молчания

Человек с комплексами часто испытывает дискомфорт, когда во время беседы затягивается молчание, повисшая тишина в этот момент — его злейший враг. В попытках заполнить паузу он старается что-нибудь сказать или сделать, может начать вздыхать или покашливать.

3. Склонен к преувеличениям

Закомплексованный человек склонен преувеличивать трудности, с которыми сталкивается в жизни. Таким образом он придает себе значимость в глазах окружающих людей и повышает самооценку.

4. Попадает в глупые ситуации

Человек с комплексами часто чувствует себя неловко, ведь для того, чтобы выбраться куда-либо, приходится покинуть зону комфорта. Оказаться вдруг в центре внимания — это его ночной кошмар, поэтому неудивительно, что именно он будет тем, кто наделает много шума, споткнувшись в театре или с грохотом растянувшись посреди кинозала.

5. Внезапно проявляет вспыльчивость

Вспыльчивость в том числе может свидетельствовать и о проблемах с самооценкой. Дело в том, что неуверенный в себе человек находится в постоянном ожидании того, что над ним вот-вот начнут смеяться, поэтому он включает агрессию как защитный механизм.

6. Не может сконцентрировать взгляд

Неуверенность в себе буквально сквозит во взгляде. Когда ваш собеседник сидит с отсутствующим видом и смотрит вдаль, это настораживает. Рассеянное внимание и блуждающий взгляд красноречивее любых слов скажут вам о том, что у человека проблемы с самооценкой.

7. Верит в привидений

Закомплексованный человек может поверить в проявление сверхъестественного. Создание иллюзий и уход от реальности — это один из способов поддержания самооценки. Которая, в свою очередь, является очень ценным психологическим ресурсом, необходимым для нормальной жизни.