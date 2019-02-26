7 грубых поступков людей, за которыми скрываются проблемы со здоровьем
Все мы хотя бы раз подвергались нападкам других людей. В таких ситуациях кажется, что проблема кроется в личной неприязни. Но чаще всего в подобном поведении не виноват даже сам агрессор. Из статьи вы узнаете, когда грубость и обидные поступки являются признаками проблем со здоровьем, а не просто проявлениями сложного характера.
Мы в AdMe.ru надеемся, что теперь наши читатели станут смотреть другими глазами на скандалистов, грубиянов и эгоистов.
1. Систематическое нарушение обещаний
Проблема: Человек с радостью поддерживает любую инициативу, но в самый последний момент отменяет встречу или пропадает.
Причина: В момент нарушения обещания происходит эмоциональный конфликт, который обычно бывает вызван астенией. Человека разрывает от противоречий: ему хочется вырваться из собственной клетки, но при этом у него нет сил на общение. Он не знает, как объяснить это окружающим, из-за чего замыкается в себе еще больше.
Если эмоциональная неустойчивость вызвана умственными перегрузками или каким-либо потрясением, то спустя время все придет в норму. Если же такое состояние хроническое, то это указывает на затяжную депрессию и тревожные расстройства.
Как помочь: Поговорите и дайте человеку возможность объясниться, но не осуждайте его. Дайте понять, что важно прислушиваться к собственным желаниям, а не создавать непрерывный круг из невыполненных обещаний, который только усугубляет тревогу и отнимает остаток сил.
2. Вспыльчивость
Проблема: У каждого человека найдется тема для разговора, которая вызывает дискомфорт. Но есть люди, которые срываются после совсем невинных фраз.
Причина: Принято считать, что депрессия выражается в апатии, но этому заболеванию присущи и внезапные приступы гнева. Обычно человек в таком состоянии всю ненависть направляет внутрь себя, но постоянное ощущение «на грани» в какой-то момент становится невозможно контролировать, и все выплескивается на того, кто подвернется под руку.
Как помочь: Перевести тему, попробовать отвлечь человека от его негативных эмоций.
3. Привычка перебивать
Проблема: У некоторых людей хочется спросить: «Зачем вы задаете вопрос, если не собираетесь слушать ответ?» И так — каждый раз: вас о чем-то спрашивают, но, не дослушав, начинают рассказывать о своем.
Причина: Чаще всего это проявление эгоизма: человек привык говорить только о себе, и ему интересно высказывать свое мнение, а не слушать других. Но также это может быть и признаком стресса: в таком состоянии память у человека работает хуже, чем обычно, и он спешит рассказать все, пока не забыл.
Как помочь: Попробуйте использовать фразу «Позвольте мне договорить». Обычно этого бывает достаточно, чтобы человек понял свою ошибку.
4. Избегание зрительного контакта
Проблема: Собеседник постоянно отводит взгляд.
Причина: Согласно исследованиям, невозможность держать зрительный контакт проявляется у людей невротического склада личности. В этом случае отсутствие желания смотреть вам в глаза связано с тревогой, депрессией и чувством уязвимости, которое может сопровождаться раздражительностью и импульсивностью.
Как помочь: Не думайте, что от вас что-то скрывают. Вспомните, что человека охватывает беспокойство, с которым он не может справиться, поэтому не требуйте от него невозможного.
5. Сарказм или грубость
Проблема: Человек не может удержаться от злой шутки.
Причина: Говорить гадости даже самым близким людям человека могут заставлять болезни печени. Когда этот орган выходит из строя, то прекращается вывод токсических веществ из организма. Накопление ядов может привести к расстройству личности и потери контроля.
Как помочь: Если рассматривать с психологической точки зрения, то зачастую человек таким поведением добивается того, чтобы его оставили на какое-то время одного. В этих случаях именно так и стоит поступить.
6. Беспочвенное обвинение
Проблема: Незнакомый человек в грубой форме делает вам замечание.
Причина: У подростков так выражается неуверенность в себе: им кажется, что все внимание приковано только к ним. А у взрослого появляется желание «броситься» на первого попавшегося человека в момент повышения сахара в крови. Люди «диабетического» характера на работе часто делают выговор подчиненным без причин, а домашним закатывают истерики.
Как помочь: Не вступайте в перепалку и лучше проигнорируйте замечание. Если это близкий вам человек, то ему стоит измерить уровень сахара в крови и скорректировать диету.
7. Агрессия
Проблема: Злой, агрессивный человек в общественном месте пристает к окружающим и портит всем настроение.
Причина: Исследования показывают, что неконтролируемая агрессия связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а склочный характер свойственен большинству пациентов, перенесшим микроинсульт или инсульт.
Как помочь: Не вступайте в диалог с незнакомыми людьми и не поддавайтесь на их провокации. Помните, что, скорее всего, человек не в состоянии контролировать свое некрасивое поведение. Но особое внимание стоит уделить знакомым вам людям: если у человека резко изменился характер и он стал конфликтовать на пустом месте, необходимо оказать ему поддержку и помочь проверить здоровье.
Вывод
Не принимайте все на свой счет. Если вы заметили, что характер вашего близкого человека за последнее время резко изменился, стоит его уговорить пройти обследование и первым делом исключить вероятность:
- болезни Альцгеймера;
- повышенного или пониженного уровня холестерина;
- депрессии;
- диабета;
- эпилепсии;
- печеночной недостаточности;
- инсульта;
- заболевания щитовидной железы.
Оказалась ли эта информация полезной для вас? Как вы обычно реагируете на такие поступки людей?
Иллюстратор Alice Perkmini специально для AdMe.ru