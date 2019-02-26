7 грубых поступков людей, за которыми скрываются проблемы со здоровьем

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Все мы хотя бы раз подвергались нападкам других людей. В таких ситуациях кажется, что проблема кроется в личной неприязни. Но чаще всего в подобном поведении не виноват даже сам агрессор. Из статьи вы узнаете, когда грубость и обидные поступки являются признаками проблем со здоровьем, а не просто проявлениями сложного характера.

Мы в AdMe.ru надеемся, что теперь наши читатели станут смотреть другими глазами на скандалистов, грубиянов и эгоистов.

1. Систематическое нарушение обещаний

Проблема: Человек с радостью поддерживает любую инициативу, но в самый последний момент отменяет встречу или пропадает. Причина: В момент нарушения обещания происходит эмоциональный конфликт, который обычно бывает вызван астенией. Человека разрывает от противоречий: ему хочется вырваться из собственной клетки, но при этом у него нет сил на общение. Он не знает, как объяснить это окружающим, из-за чего замыкается в себе еще больше. Если эмоциональная неустойчивость вызвана умственными перегрузками или каким-либо потрясением, то спустя время все придет в норму. Если же такое состояние хроническое, то это указывает на затяжную депрессию и тревожные расстройства. Как помочь: Поговорите и дайте человеку возможность объясниться, но не осуждайте его. Дайте понять, что важно прислушиваться к собственным желаниям, а не создавать непрерывный круг из невыполненных обещаний, который только усугубляет тревогу и отнимает остаток сил.

2. Вспыльчивость

Проблема: У каждого человека найдется тема для разговора, которая вызывает дискомфорт. Но есть люди, которые срываются после совсем невинных фраз. Причина: Принято считать, что депрессия выражается в апатии, но этому заболеванию присущи и внезапные приступы гнева. Обычно человек в таком состоянии всю ненависть направляет внутрь себя, но постоянное ощущение «на грани» в какой-то момент становится невозможно контролировать, и все выплескивается на того, кто подвернется под руку. Как помочь: Перевести тему, попробовать отвлечь человека от его негативных эмоций.

3. Привычка перебивать

Проблема: У некоторых людей хочется спросить: «Зачем вы задаете вопрос, если не собираетесь слушать ответ?» И так — каждый раз: вас о чем-то спрашивают, но, не дослушав, начинают рассказывать о своем. Причина: Чаще всего это проявление эгоизма: человек привык говорить только о себе, и ему интересно высказывать свое мнение, а не слушать других. Но также это может быть и признаком стресса: в таком состоянии память у человека работает хуже, чем обычно, и он спешит рассказать все, пока не забыл. Как помочь: Попробуйте использовать фразу «Позвольте мне договорить». Обычно этого бывает достаточно, чтобы человек понял свою ошибку.

4. Избегание зрительного контакта

Проблема: Собеседник постоянно отводит взгляд. Причина: Согласно исследованиям, невозможность держать зрительный контакт проявляется у людей невротического склада личности. В этом случае отсутствие желания смотреть вам в глаза связано с тревогой, депрессией и чувством уязвимости, которое может сопровождаться раздражительностью и импульсивностью. Как помочь: Не думайте, что от вас что-то скрывают. Вспомните, что человека охватывает беспокойство, с которым он не может справиться, поэтому не требуйте от него невозможного.

5. Сарказм или грубость

Проблема: Человек не может удержаться от злой шутки. Причина: Говорить гадости даже самым близким людям человека могут заставлять болезни печени. Когда этот орган выходит из строя, то прекращается вывод токсических веществ из организма. Накопление ядов может привести к расстройству личности и потери контроля. Как помочь: Если рассматривать с психологической точки зрения, то зачастую человек таким поведением добивается того, чтобы его оставили на какое-то время одного. В этих случаях именно так и стоит поступить.

6. Беспочвенное обвинение

Проблема: Незнакомый человек в грубой форме делает вам замечание. Причина: У подростков так выражается неуверенность в себе: им кажется, что все внимание приковано только к ним. А у взрослого появляется желание «броситься» на первого попавшегося человека в момент повышения сахара в крови. Люди «диабетического» характера на работе часто делают выговор подчиненным без причин, а домашним закатывают истерики. Как помочь: Не вступайте в перепалку и лучше проигнорируйте замечание. Если это близкий вам человек, то ему стоит измерить уровень сахара в крови и скорректировать диету.

7. Агрессия

Проблема: Злой, агрессивный человек в общественном месте пристает к окружающим и портит всем настроение. Причина: Исследования показывают, что неконтролируемая агрессия связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а склочный характер свойственен большинству пациентов, перенесшим микроинсульт или инсульт. Как помочь: Не вступайте в диалог с незнакомыми людьми и не поддавайтесь на их провокации. Помните, что, скорее всего, человек не в состоянии контролировать свое некрасивое поведение. Но особое внимание стоит уделить знакомым вам людям: если у человека резко изменился характер и он стал конфликтовать на пустом месте, необходимо оказать ему поддержку и помочь проверить здоровье.

Вывод

Не принимайте все на свой счет. Если вы заметили, что характер вашего близкого человека за последнее время резко изменился, стоит его уговорить пройти обследование и первым делом исключить вероятность: болезни Альцгеймера;

повышенного или пониженного уровня холестерина;

депрессии;

диабета;

эпилепсии;

печеночной недостаточности;

инсульта;

заболевания щитовидной железы.

Оказалась ли эта информация полезной для вас? Как вы обычно реагируете на такие поступки людей?