6 случаев, когда не стоит следовать маминым советам

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Отношения с мамами — одни из самых важных для каждого из нас. Любая мать хочет вырастить счастливого и успешного человека, поэтому, даже когда дети становятся взрослыми, желание влиять на них не прекращается. Одна из причин материнского контроля — беспокойство за нас. Мы же, в свою очередь, из любви и чувства долга начинаем слушать мамины советы, иногда убрав свое мнение в самый дальний угол. Однако стоит помнить, что все люди разные и мамы могут ошибаться. Как раз о таких случаях мы и хотим поговорить.

Мы в AdMe.ru разобрали случаи, когда лучше не слушать маминых советов, ибо они могут быть продиктованы не совсем тем, что будет полезно для вас.

Авторитарная мама

Такие мамы всегда знают, что и как нужно делать. У них всегда заготовлен для вас совет. Порой материнским поведением руководит желание разрешать все ваши жизненные проблемы и иметь власть над вами. В любом возрасте она стремится решать за ребенка его проблемы, ограничивает круг его интересов и знакомств до небольшого числа проверенных людей, влияние на которых она имеет. Авторитарная мама точно знает, как лучше, и стремится навязать это мнение вам, не давая возможности возразить и не согласиться. Однако помните, что ваша жизнь только в ваших руках. И мама не может влиять на решения, которые вы приняли осознанно: смена работы, выбор партнера или развод, переезд в другую страну.

Мама-профессор

Возможно, ваша мама — прекрасный преподаватель в школе, любимая воспитательница у малышей или профессор в университете, посвятившая большую часть жизни исследованиям в своей области. Однако, если в учебном заведении желание научить и дать совет уместно, то дома это перерастает в монологи и точное понимание, как вам надо поступить в той или иной ситуации. Мама-профессор может давать советы, как вести дом или строить отношения, исходя из своего жизненного опыта. Но, прежде чем прислушаться к очередному совету, задайте вопрос самому себе: что же хочу я сам? Ваше личное мнение должно касаться всего: выбора одежды, отношения с любимым человеком, карьеры. Конечно, вы можете выслушать мамины рекомендации, чтобы избежать конфликта, но окончательное решение всегда за вами.

Мамина гиперопека

Мамы, которые стремятся к слиянию со своими детьми. Часто причины кроются либо в мамином страхе за ребенка, либо в перфекционизме — желании быть идеальной во всем. Последствия такого воспитания выражаются в низкой социализации детей и неспособности принимать решения. Поэтому часто мамы продолжают все решать за своих детей и во взрослом возрасте. Если для вас и по сей день важно мнение мамы, попробуйте в разговоре вернуть маме ответственность за ее советы. К примеру, «Мама, если ты считаешь, что это поможет мне изменить жизнь и стать счастливее, почему бы тебе не воспользоваться этим советом и не изменить свою жизнь?» Или: «Ты так хочешь, чтобы я скорее вышла замуж. А что тебе даст мое замужество?»

Мама-манипулятор

Фразу «ты меня до инфаркта доведешь» часто можно услышать от мамы-манипулятора. Стремление манипулировать чаще всего диктуется чувством неуверенности и тревоги, справиться с которыми получается только с помощью тотального контроля и недоверия. Если мама глотает таблетки и держится за сердце, потому что не хочет, чтобы вы шли с кем-то на встречу или поехали в страну вашей мечты, это не повод менять ваши планы. Ваше решение всегда окончательное. Не стоит отвечать на манипуляции раздражением, досадой и злостью. Выражайте, несмотря ни на что, нежность, понимание и благодарность. Чтобы перестать быть объектом манипуляций, ощутите себя взрослее собственных родителей: в чем-то у вас больше опыта, поэтому смело принимайте решения, основываясь на нем.

Мама-совершенство

Перфекционисты — это люди, стремящиеся к совершенству. Формы материнского перфекционизма проявляются по-разному. В первом случае это повышенные требования к себе как к маме. Во втором — высокая планка для ребенка, который должен быть идеальным, тогда мама будет довольна. Такие мамы контролируют каждый шаг своего чада и активно участвуют в его судьбе, постоянно советуя, как же нужно поступить. Также они требуют совершенства у ребенка для того, чтобы иметь возможность похвастаться перед людьми и собрать одобрительные взгляды и восхищение. Но прежде всего стоит понять, что чрезмерные опасения мамы касательно вашей судьбы являются проблемой мамы, а не вашей, поэтому не стоит безропотно следовать ее советам во всем. Зачем добиваться недостижимого идеального результата только ради удовольствия и желания мамы? Спросите сначала себя — чувствую ли я себя комфортно под давлением мамы-перфекциониста?

Инфантильная мама

Инфантилизм у матерей проявляется из-за того, что они не смогли занять взрослую позицию в жизни. Такие мамы пользуются своей слабостью для того, чтобы окружающие решали их проблемы. В отношении с дочерьми они всячески стараются быть наравне, как лучшие подружки. В этих взаимоотношениях потребуется четкое выстраивание границ, иначе вся ваша жизнь будет посвящена решению проблем инфантильной матери. Также они стремятся к чрезмерному слиянию и постоянному участию в жизни детей. Они пытаются быть в позиции лучшего друга или ровесницы, давая советы касательно личных аспектов вашей жизни. Старайтесь не принимать их советы сразу в штыки, однако действуйте согласно вашему сердцу, особенно это касается вашей личной жизни.